Störung behoben: Vodafone meldet Reparatur von schadhafter Datenleitung

Aufatmen für Vodafone-Kunden im Raum Moosburg: Wie der Telekommunikationskonzern mitteilt, ist die großflächige Störung seiner Dienste behoben.

Insgesamt rund 16.000 Haushalte, darunter zahlreiche in Moosburg waren am Montag und Dienstag von einem Totalausfall bei Vodafone-Diensten betroffen: Sie konnten weder im Festnetz telefonieren, noch das Internet nutzen oder Fernsehen schauen. Grund dafür war laut Unternehmen eine bei Brückenbauarbeiten beschädigte Leitung in Landshut. Pausenlos sei in der Folge an der Reparatur der Kabeltrasse gearbeitet worden. Nun meldet das Unternehmen den erfolgreichen Abschluss der Maßnahme.

„Die Störung im Kabelnetz von Vodafone ist behoben. Seit Dienstagabend, 19 Uhr, können alle Kunden wieder in gewohnter Qualität Kabelfernsehen empfangen, im Internet surfen und auch im Festnetz telefonieren“, verkündete nun ein Konzernsprecher. Die notwendigen Bau- und Spleißarbeiten seien sehr aufwändig gewesen. Am Dienstag gegen 16 Uhr hätten die ersten Haushalte wieder ans Kabelnetz angeschlossen werden können „und um 19 Uhr waren alle Einschränkungen behoben“, zeigt man sich bei Vodafone erleichtert. „Wir bitten die betroffenen Haushalte für diese Unannehmlichkeiten um Entschuldigung.“

