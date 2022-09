„Tag des offenen Denkmals“ am einstigen Stalag VII A in Moosburg: Bekenntnisse für die Erinnerungsstätte

Machte sich stark für die Interessen der Nachfahren-Generation: Karen Glinert Carlson (r.), Tochter eines Kriegsgefangenen, mit Tina Naumovic, der Vorsitzenden des Vereins Stalag Moosburg. © Martin

Der bundesweite Tag des offenen Denkmals war in Moosburg am Sonntag Anlass, abermals die Relevanz der Überreste des Stalag VII A in den Fokus zu rücken.

Moosburg – Ein Mahn- und Friedensort sollen sie werden: die Gebäudereste des Stalag VII A an der Schlesierstraße und der Egerlandstraße in Moosburg. Das ist das Bestreben des Vereins „Stalag Moosburg“. Bei der bundesweiten Aktion „Tag des offenen Denkmals“ am Sonntag wurde das Relikt aus dem Zweiten Weltkrieg sogar als „Highlight“ der deutschen Denkmäler-Landschaft beworben.

Politiker nahezu aller Couleur waren sich vor Ort einig: Man werde ein Konzept auf allen politischen Ebenen anstoßen, um die ehemaligen Wachmannschafts- und Gefangenenbaracken als Gedenkstätte auszubauen. Vor den Gebäuden kamen neben den Bundestags- und Landtagsabgeordneten Erich Irlstorfer (CSU) und Johannes Becher (Grüne), Landrat Helmut Petz (FW) und Frank Seehausen vom Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege München auch Angehörige von ehemaligen Kriegsgefangenen zu Wort.

Denkmal-Interessierte vor der Wachmannschaftsbaracke an der Schlesierstraße 5: (v. r.) Landrat Helmut Petz, MdL Johannes Becher, MdB Erich Irlstorfer, Tina Naumovic (Vorsitzende Stalag-Verein), Frank Seehausen (Landesamt für Denkmalpflege), Kunsthistorikerin Christine Fößmeier sowie Mitglieder der Moosburger Liedertafel und Besucher. © Martin

Trotz Dauerregens am Sonntagvormittag ließen es sich zahlreiche, an der Geschichte Moosburgs Interessierte nicht nehmen, der Veranstaltung beizuwohnen. Das Thema Völkerverständigung sei der Impuls gewesen, den Verein „Stalag Moosburg“ vor Jahren zu gründen, betonte Vorsitzende Tina Naumovic. Wenn sie sich an ihre Schulzeit am Karl-Ritter-von-Frisch-Gymnasium erinnere, so sei das Thema Drittes Reich ausschließlich durch den Inhalt von Geschichtsbüchern abgedeckt worden. „Wir sind kein einziges Mal rüber gegangen zu den Baracken, obwohl ,Geschichte‘ eigentlich direkt neben der Schule lag.“ Zu Beginn der 1990er Jahre habe es sogar noch mehr Gebäudebestand, auch die ehemalige Kaserne, gegeben. Bis zu 75.000 Inhaftierte hätten dort einen prägenden Abschnitt ihres Lebens verbracht.

Unterstützungder Nachkommen

Für die Betroffenen und deren Angehörige ein wichtiger Ort, um Familiengeschichte aufzuarbeiten, war sich Naumovic sicher. Genau das sei das Bestreben des Vereins gewesen: den Nachkommen Führungen durch das Gelände und Hilfe bei der Recherche anzubieten. Oder einfach nur Anteilnahme entgegenzubringen, erklärte die Vorsitzende. Die Moosburger Neustadt sei so entstanden. Nach Kriegsende hätten die kriegsbedingt aus der Heimat vertriebenen Familien hier gewohnt, Werkstätten gebaut, später seien es die Arbeitsmigranten aus der Türkei und aus Italien gewesen. „Ein komplettes Stadtviertel ist aus dem Lager raus gewachsen“, erklärte Tina Naumovic. Erst 2019 seien die letzten Bewohner ausgezogen. „Ein Stück deutscher Geschichte.“

Er selbst sei „Fan“ einer möglichen Gedenkstätte, ließ dann MdB Erich Irlstorfer die Versammelten wissen. In seiner früheren Tätigkeit als Mitarbeiter einer Gesundheitskasse sei er bei vielen Familien an der Schlesierstraße vor Ort gewesen und habe Gastfreundschaft erlebt, die er so noch nie zuvor erfahren habe. Persönlich werde er sich dafür einsetzen, dass sich aus den Überresten des Stalag eine Gedenkstätte entwickeln könne. „Geschichte nicht vernichten, sondern erhalten und erlebbar machen für kommende Generationen“, lautete Irlstorfers Credo. „Wir müssen uns auf mehreren politischen Ebenen dafür einsetzen“, sagte der Abgeordnete.

„Viel diskutiert, wenig entschieden“, so urteilte MdL Johannes Becher über die bisherige Vorgehensweise in Sachen Gedenkstätte. „Wir haben schon zu viel Zeit vergeudet“, meinte er. Jetzt müsse man in die Umsetzung gehen.

Ein Denkmal einfach so abzureißen, das gehe rechtlich nicht, informierte Landrat Helmut Petz. Der von der Stadt Moosburg gewünschte Abriss der Gebäude zugunsten von Sport- und Mittagsbetreuungseinrichtungen für die umliegenden Schulen sei ein Grund. Doch nur als „Ultima Ratio“, sprich, wenn es nicht anders möglich sei, läge eine Abbruchgenehmigung vor. Warum nicht die dringend nötigen Erweiterungsbauten für die Schulen an anderer Stelle errichten, lautete seine Frage.

Vorschläge zur Debatte um den Schulstandort

Das konnte Frank Seehausen vom Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege München nur unterstreichen. „Moosburg wächst dynamisch.“ Es würden in Zukunft noch weitere Schulstandorte nötig sein. Warum also nicht Sporteinrichtungen dezentral bauen, so sein Vorschlag. Damit könne man langfristig Kosten sparen. Die noch bestehenden Baracken des Stalag VII A seien ein außerordentlich authentisches Zeugnis einer Epoche, an die man sich erinnern muss, so der Wissenschaftler. Die Chance, die in den Gebäuderesten stecke, sei bisher nicht begriffen worden. „Die Generation der Zeitzeugen stirbt weg“, mahnte er an. „Wir müssen sorgsam mit den baulichen Überresten umgehen.“ Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz werde das Projekt finanziell unterstützen, versprach er.

Als Tochter eines ehemaligen Kriegsgefangenen mit der Inhaftierten-Nummer 1531 sei sie 2009 zum ersten Mal nach Moosburg gekommen, erzählte schließlich noch die US-amerikanische Schriftstellerin und Dokumentationsfilmemacherin Marylin Walton. „Geschichte kann nicht abgetan und vergessen werden.“ Auch Karen Glinert Carlson, Tochter eines Kriegsgefangenen, war aus den USA für die Veranstaltung angereist und appellierte an den Erhalt der Überreste.

Musikalisch umrahmt wurde der Tag des offenen Denkmals von der Liedertafel Moosburg. Die Nachkommen der Kriegsgefangenen seien dankbar für die Anlaufstellen wie den Stalag-Verein, das Heimatmuseum oder das Stalag-Neustadt-Museum, betonte die Kunsthistorikerin Christine Fößmeier.

Maria Martin

