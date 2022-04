Tante Emma öffnet den „SeifenOpa“: Moosburgs Pop-up-Drogerie für Geflüchtete und Bedürftige

Von: Nico Bauer

Fleißige Helfer bestückten am Wochenende bereits die Regale mit Drogeriewaren. Künftig sollen sich dort ukrainische Geflüchtete und Personen mit Tafel-Berechtigungsschein versorgen können. © ft

In Moosburg wird eine Pop-up-Drogerie namens „SeifenOpa“ eingerichtet. Sie soll Geflüchteten und Bedürftigen eine Grundversorgung bieten – und ist auf Hilfe angewiesen.

Moosburg – Wer dieser Tage die schrecklichen Bilder des russischen Angriffskriegs sieht, der weiß um den dringenden Handlungsbedarf. Dabei brauchen zum einen das Land und zum anderen die Kriegsflüchtlinge schnelle Unterstützung. Der Moosburger Verein Tante Emma hat mit seiner Pop-up-Drogerie „SeifenOpa“ nun das maximale Tempo an den Tag gelegt: Denn man übernahm am Samstag die Räumlichkeiten an der Leinberger Straße – und will schon am Mittwoch öffnen.

Haben den „SeifenOpa“ ermöglicht: die Tante-Emma-Vorstände Johannes Becher und Klaus Reichel (v. l.), Projektleiterin Viktoria Eiden sowie Architekt und Stadtrat Rudolf Heinz in den Räumlichkeiten. © Bauer

Im Gebäude des ehemaligen Elektrogeschäfts Häring gegenüber des Feuerwehrhauses packt der soziale Verein künftig Hygienie-Pakete für die ukrainischen Flüchtlinge in den Erstaufnahme-Einrichtungen des gesamten Landkreises. Die in Moosburg untergebrachten Personen bekommen dann mit der Pop-up-Drogerie in der Leinberger Straße 28 ein weitergehendes Angebot. An zwei wöchentlichen Öffnungstagen (Mittwoch 9 bis 11 Uhr, Donnerstag 17 bis 19 Uhr) können sich ukrainische Geflüchtete sowie Menschen mit dem Tafel-Berechtigungsschein vor Ort versorgen.

Vorerst drei Monate

Am vergangenen Wochenende wurden die derzeit leerstehenden Räumlichkeiten im Eiltempo frisch gestrichen und technisch hergerichtet. Der Moosburger Architekt und CSU-Stadtrat Rudolf Heinz hatte die Möglichkeit aufgetan und übergab die Räume an den Vereinsvorsitzenden und Grünen-Stadtrat Johannes Becher. Geplant ist der Betrieb der Drogerie für voraussichtlich drei Monate in dem Gebäude, das bis Ende des Jahres stehen bleiben kann und 2023 durch einen Neubau ersetzt werden soll.

Am Sonntag trafen sich dann knapp 30 Personen, die sich für das Projekt engagieren wollen. Man arbeitete unter anderem das Konzept aus. Das Sortiment soll möglichst dem einer Drogerie entsprechen. Johannes Becher betonte, dass man keine Regeln über symbolische Einkaufspreise oder Mengenbeschränkungen treffen werde: „Wir machen das erst einmal mit dem gesunden Menschenverstand, und wenn es notwendig wird, können wir später noch Dinge regeln.“

Zu den Öffnungszeiten der Pop-up-Drogerie können Menschen auch Spenden abgeben. Becher betont, dass Tante Emma mit 1000 Euro einen Grundstock gestiftet habe und zu dem eigenen Lagerbestand noch Waren vom Nachbarverein Navis gekommen seien. „Wir nehmen an Spenden alles, was die Menschen in ihrer Lieblingsdrogerie kaufen können“, betonte Becher. Gebraucht werden kann also alles von Haargummis über Duschgel oder Rasierer bis hin zu Tierfutter, weil etliche Menschen aus der Ukraine auch ihre Haustiere mitgebracht haben. In den kommenden Wochen und Monaten werden viele Spenden für die kostenlose Weitergabe benötigt. Und es herrscht eine große Ungewissheit: Niemand kann sagen, wie viele Personen aus der Ukraine in Moosburg und dem Landkreis Freising ankommen werden.

Spenden willkommen

Eine willkommene Unterstützung des Projekts SeifenOpa sind auch Spenden an den Verein Tante Emma (IBAN DE69 7003 1000 0001 2266 95, Verwendungszweck „SeifenOpa“), mit denen die am dringendsten benötigten Hygieneartikel dann angeschafft werden können. In den kommenden Tagen will der Verein als Großabnehmer auch Gespräche suchen, um Sonderkonditionen bei Drogerieketten zu erhalten.

„Es ist einfach sensationell, mit welcher Geschwindigkeit wir das Projekt SeifenOpa aufgebaut haben“, freute sich Johannes Becher. Auch die große Hilfsbereitschaft beim ersten Helfertreffen begeisterte ihn. Weitere Unterstützer sind immer gerne gesehen. Informationen dazu gibt es auf der Internetpräsenz des Vereins – zu finden unter www.tanteemma.org.

