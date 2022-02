Tempo-30-Debatte sorgt für Frust: Moosburger Stadträte schlagen vor, Rechtslage zu ignorieren

Vor dem Kindergarten-Eingang an der Ginsterstraße (r.) herrscht Tempo 30. Geradeaus, an der Georg-Schweiger-Straße, fordern dies manche Stadträte bislang vergeblich. © Archiv: Roland Albrecht

Das von Moosburgs Stadträten längst beschlossene Tempo 30 an der Bonau- und Georg-Schweiger-Straße stockt: Laut Rathaus-Einschätzung ist es nicht rechtskonform.

Moosburg – Bürgermeister Josef Dollinger stellte zu dem Vorwurf, die Moosburger Stadtverwaltung würde sich in der Angelegenheit „sehr restriktiv“ verhalten und die Verantwortung auf das Landratsamt abwälzen, klar, dass er nichts anordnen werde, was rechtswidrig sei: Er berief sich auf eine amtliche Einschätzung, wonach Tempo 30 im Bereich der Georg-Schweiger-Straße und der Bonaustraße nicht möglich sei. Die Umsetzung entsprechend gefasster Beschlüsse hatte SPD-Stadtrat Gerhard Beubl jüngst im Bauausschuss gefordert.

3. Bürgermeister will Landratsamt ignorieren

Beubl war mit seiner Ansicht dabei nicht allein. Auch 3. Bürgermeister Michael Stanglmaier (Grüne) hielt die Umsetzung der Beschlüsse für zwingend notwendig. Ähnlich wie Beubl gab er zu bedenken, dass die Bonaustraße als Schulweg diene. Aus seiner Sicht solle sich die Stadt über die Direktive im Landratsamt hinwegsetzen und es im Zweifelsfall darauf ankommen lassen. Man könne die Schilder, wenn nötig „wieder wegmachen“, schlug er vor. Seines Wissens gebe es sogar Städte, die flächendeckend auf Tempo 30 setzten. Dass es etwa in Baden-Württemberg sogar auf Bundesstraßen Usus sein soll, darauf hatte Beubl hingewiesen.

Auf Nachfrage unserer Zeitung konkretisierte der SPD-Rat im Nachgang sein „großes Anliegen“, wie er es formulierte. Die Georg-Schweiger-Straße im Bereich des neuen Kindergartens sei eine Gefahrenstelle, die Bonaustraße und die anliegende Gärtner- und Jägerstraße würden als Schulweg genutzt. Warum es nicht möglich sein soll, die Beschlüsse in die Tat umzusetzen, leuchte ihm nicht ein, erklärte Beubl. Er sprach „von vorauseilendem Gehorsam“ gegenüber dem Landratsamt und davon, dass die Anfrage dort, ob das der Straßenverkehrsordnung entspreche, nicht notwendig gewesen sei. Die Stadt müsse das doch eigenwillig beschließen können, monierte Beubl mit dem Hinweis, dass es andernorts doch wohl auch gehe. Als Beispiele nannte er Neufahrn oder Oberhummel. Seinen erneuten Vorstoß führte er darauf zurück, dass er öfter im Sinne von „warum machst du da nicht endlich was?“ angeredet werde.

Verwaltung erinnert an Gerichtsurteil

Nach Auskunft von Renate Klossek, Leiterin der Straßenverkehrsbehörde im Rathaus, seien der Stadt in den genannten Fällen aber leider die Hände gebunden. Gegen eine Tempo-30-Regelung im Bereich der Bonaustraße spreche ein rechtskräftiges Urteil des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs, das auf Betreiben eines Bürgers gefällt worden sei. Sprich, Tempo 30 gab es schon einmal, aber man habe es wieder aufheben müssen. „Es gibt dieses Urteil, da kann man sich nicht darüber hinwegsetzen“, so Klossek.

Für das Fehlen von Tempo 30 an der Georg-Schweiger-Straße macht sie die Straßenverkehrsordnung verantwortlich. Der zufolge habe man es zwar 2018 erleichtert, Tempo 30 im Bereich von Kindergärten einzuführen, allerdings nur dort, wo der Haupteingang liege. Der sei aber nicht an der Georg-Schweiger-Straße, sondern an der Ginsterstraße. Dort wiederum sei bereits ein Tempolimit von 30 Stundenkilometern in Kraft. „Wir müssen uns an die Gesetze und an entsprechende Gerichtsurteile halten“, betonte Klossek.

Alexander Fischer

