Mit Frauenpower und erweitertem Fuhrpark ins neue Jahr: Feuerwehr Thonstetten gelingt Landkreis-Premiere

Fest im Frühjahr

Die Thonstettener Feuerwehr geht gut gerüstet ins neue Jahr. Schon im Frühling stehen große Feierlichkeiten an.

Thonstetten – Es war ein ereignisreiches Jahr für die Feuerwehr Thonstetten. Von einer Reihe extremer Einsätze bis hin zur Abholung des neuen Mannschaftstransportfahrzeugs ist viel passiert.

Im Frühjahr wird groß gefeiert

Im November haben die Thonstettener ihr Mannschaftsfahrzeug in Betrieb genommen, wobei das offiziell erst im Frühjahr gefeiert wird – mit einer groß aufgezogenen Weihe. „Es ist einmalig im Landkreis, dass wir das Fahrzeug selbst finanziert haben“, sagte Vorsitzender Martin Holzner. Von den 44 000 Euro Kosten wurden 28 000 Euro über die Ersparnisse des Feuerwehrvereins finanziert. Holzner dankte auch der Stadt Moosburg, die das Projekt mit einem Zuschuss unterstützt hat.

„Dieser Wagen hilft uns im Feuerwehrbetrieb sehr“, lobte Kommandant Martin Hörhammer. Mit nun zwei Fahrzeugen haben die Thonstettener deutlich bessere Möglichkeiten. Bislang war es bei der kleinen Feuerwehr Praxis, dass der erste Trupp mit dem Löschfahrzeug ausrückte und die weiteren Aktiven mit Privatfahrzeugen zum Einsatzort fuhren. Jetzt können mit dem Mannschaftstransporter weitere acht Personen zum Einsatz gebracht werden, was vieles erleichtert.

Viel zu tun: Kreisbrandrat Manfred Danner und Vorsitzender Martin Holzner verabschiedeten Thomas Zellner, ehrten Bernhard Schwaiger (40 Jahre) sowie Erich Lamitschka (25 Jahre) und nahmen Veronika Danner in ihre Reihen auf. Rathauschef Josef Dollinger und die Kommandanten Martin Hörhammer und Reinhard Meilinger gratulierten.

Aktuell hat die Feuerwehr Thonstetten 114 Mitglieder, von denen 38 aktive Helfer sind – 32 Männer und sechs Frauen. Damit sei man grundsätzlich gut aufgestellt, aber Holzner würde sich einen Schub von unten mit einer größeren Jugendgruppe wünschen. Derzeit gibt es bei der Feuerwehr drei Jugendliche, von denen ein Mädchen heuer in die aktive Mannschaft überwechselt. Die mittlerweile volljährige Veronika Danner wurde offiziell von Kommandant Martin Hörhammer in die Mannschaft aufgenommen.

Fast 3000 Stunden: „Für eine Feuerwehr unserer Größe ist das ganz schön viel“

Im vergangenen Jahr leistete die Feuerwehr Thonstetten 2444 Stunden. Mit den ehrenamtlichen Stunden des Feuerwehrvereins steigt die Zahl sogar auf 2911. „Für eine Feuerwehr unserer Größe ist das ganz schön viel“, sagte Kommandant Hörhammer. Im vergangenen Jahr wurden die Thonstettener zu 43 Einsätzen gerufen, die allen Feuerwehrkameraden viel abverlangt hätten. Der Chef der aktiven Mannschaft bedauerte, dass man bei den Unfall-Einsätzen fünf Todesfälle miterleben und auch psychisch verkraften habe müssen.

In der Jahreshauptversammlung wurden auch zwei Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft vorgenommen. Bernhard Schwaiger war am 1. Januar 1983 in die Feuerwehr eingetreten und kommt nun auf 40 Jahre aktiven Dienst. Vom Vorsitzenden Martin Holzner bekam er die goldene Vereinsnadel angesteckt. Ein rundes Jubiläum begeht auch Erich Lamitschka mit 25 Jahren, der als Gerätewart Teil der Vorstandschaft ist. Außerdem wurde Thomas Zellner mit Erreichen der Altersgrenze nach 49 Jahren im aktiven Dienst verabschiedet. Als Erinnerung durfte er seinen Einsatzhelm mit nach Hause nehmen.

