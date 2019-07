Unfallserie: Zwei Schwerverletzte mit Hubschrauber in Klinik geflogen

Lebensgefährlich verletzt wurde ein Kradfahrer (62) am Mittwoch bei einem Unfall nahe Thonstetten. Auch eine Frau (31) zog sich schwere Verletzungen zu, die in Nandlstadt gegen einen Baum geprallt war.

Moosburg/Nandlstadt - Ein Auffahrunfall mit dramatischen Folgen ereignete sich am Mittwoch gegen 19.50 Uhr auf der ehemaligen B 11 bei Thonstetten: Eine 46-jährige Frau aus Freising war mit ihrem Fiat von Langenbach in Richtung Thonstetten unterwegs, wollte nach links in Richtung Moosham abbiegen und bremste. Das bemerkte der 32-jährige Audi-Fahrer, der hinter ihr fuhr, zu spät und prallte gegen das Heck. Durch die Wucht des Aufpralls drehte sich der Audi, geriet auf die linke Fahrbahnseite und prallte dort gegen einen entgegenkommenden BMW, der von einem 83-Jährigen aus dem Landkreis Freising gelenkt wurde, heißt es im Bericht der Polizei Moosburg. Ein Kradfahrer (62), der hinter dem Audi fuhr, geriet mit seiner Suzuki VL 1500 in die Unfallstelle und stürzte.

Bei dem Unfall erlitt der Kradfahrer lebensgefährliche Verletzungen: Er musst von einem Hubschrauber in ein Münchner Krankenhaus geflogen werden. Vier weitere Unfallbeteiligte, außer der BMW-Fahrer, wurden leicht verletzt – sie mussten vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Den Sachschaden beziffert die Polizei mit rund 26 000 Euro.

Bis Mitternacht war die Staatsstraße 2350 für den Verkehr gesperrt, berichtete Thonstettens Kommandant Reinhard Meilinger, der mit seinen Kameraden sowie den Kollegen aus Oberhummel die Fahrbahn abgesperrt und gereinigt hatte. „Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Landshut wurde ein Sachverständiger hinzugezogen und mit der Erstellung eines unfallanalytischen Gutachtens beauftragt“, teilte die Polizei Moosburg mit.

Gegen Baum geprallt

Schwer verletzt wurde am Mittwochnachmittag auch eine 31-jährige Landkreisbürgerin, die in Nandlstadt gegen einen Baum geprallt war. Gegen 15.40 Uhr fuhr sie auf der Kreisstraße FS 32 von Nandlstadt in Richtung Gründl. Unmittelbar nach der Abzweigung nach Aiglsdorf kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet ins Schleudern und fuhr gegen einen Baum. Schwer verletzt musste die Frau mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden.

Fußgänger erfasst

Vermutlich das Rotlicht übersehen hat ein 58-jähriger Renault-Twingo-Fahrer, der am Mittwoch gegen 12.05 Uhr auf der Münchner Straße in Moosburg stadtauswärts gefahren ist und an der dortigen Ampel einen 49-jährigen Mann aus dem Landkreis Landshut erfasst hat. Der Fußgänger, der laut Polizei bei Grün die Straße überqueren wollte, wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht.

