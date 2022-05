Touren durch die Holledau: Jetzt anmelden zur größten Radsportveranstaltung im Landkreis Freising

Teilen

Das größte Radsportevent im Landkreis: Bereits seit mehr als 30 Jahren organisiert der RSV Moosburg die Rundfahrt durch die Hallertau, die allen Ansprüchen gerecht wird. © RSV Moosburg

Der RSV Moosburg richtet am 29. Mai wieder die Radtourenfahrt „Quer durch die Holledau“ und die „Holledau Classic“ aus. Erstmals ist vorab eine Anmeldung nötig.

Moosburg – Beim RSV-Moosburg laufen intensive Vorbereitungen für die Radtourenfahrt am 29. Mai: Seit mehr als 30 Jahren findet Ende Mai die größte Radsportveranstaltung im Landkreis Freising in Moosburg statt. Nach zwei Jahren pandemiebedingter Unterbrechung ist wieder Gelegenheit, auf einer der drei verschiedenen Strecken mit 74, 114 und 152 Kilometern Moosburg und sein schönes Hinterland kennenzulernen.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

„Der große Erfolg dieses Events für Hobbyradler basiert neben der schönen Streckenwahl auch auf der sehr guten und reichhaltigen Verpflegung unterwegs“, sagt 2. RSV-Vorsitzender Alfred Wagner. „Dabei werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit verschiedenen Getränken, belegten Broten, Obst und Gebäck versorgt.“ In der Vergangenheit habe man so bei schönem Wetter 700 bis 900 Radler gezählt, die tolle Stimmung während der Fahrt sowie den anschließenden Radl-Ratsch im Biergarten auf dem Viehmarktplatz genossen.

Erstmals mit Online-Anmeldung

„Wie viele Teilnehmer werden es denn dieses Jahr?“ Diese Frage stellte sich das Organisationsteam des RSV Moosburg – und wusste keine Antwort. Denn nicht nur das Wetter macht eine Schätzung schwierig, sondern es fehlt nach zwei Jahren Zwangspause auch das Gefühl für die Besucherzahl. Kommen besonders viele, weil Nachholbedarf besteht? Oder ist es genau anders herum, weil viele noch vorsichtig sind? Um Parameter wie die Verpflegung besser planen zu können, fiel beim Vorbereitungsteam heuer die Entscheidung, dass für die Teilnahme eine Online-Voranmeldung notwendig ist. „Bei vielen anderen Veranstaltungen wird das seit Jahren so ohne Probleme gehandhabt“, sagt Wagner. Anmelden kann man sich auf www.rsv-moosburg.de.

Umfangreiches Programm

Für die Radler geht es nach der Startnummernausgabe und eventuell einem ersten Kaffee auf eine der drei bewährten Strecken. Die verschiedenen Runden führen auf gut ausgeschilderten Touren durch die Hallertau. Die reizvolle 74-km-Tour mit ihren 450 Höhenmetern soll von allen sportlichen Radlern mit Trekking- oder Mountainbikes problemlos zu meistern sein. Die hügelige 114-km-Strecke hält 850 Höhenmeter bereit und soll „ein Genuss für trainierte Radler“ sein. Wer die große 152-km-Strecke bewältigt, darf vor allem im ersten Drittel rund 1300 Höhenmeter sammeln. Diese Tour ist als Herausforderung für konditionsstarke Fahrer gedacht. Der Start für die Holledau-Rundfahrt ist am Sonntag, 29. Mai, von 7 bis 8.30 Uhr an der Schäfflerhalle am Viehmarktplatz in Moosburg.

Impressionen aus dem Jahr 2019

Ausfahrt mit Radl-Oldtimern

Nicht nur bei Autos gibt es eine lebendige Oldtimer Szene: Auch unter Rennrad-Liebhabern erfreuen sich Klassiker-Ausfahrten wachsendem Zuspruch. In Moosburg besteht für sie eine gute Gelegenheit, ihr Gefährt zusammen mit Gleichgesinnten auszuführen. Denn in die Radtourenfahrt wird zum zweiten Mal die „Holledau Classic“ eingebettet. Mindestens 35 Jahre alte Rennräder, Hakenpedale, außen verlegte Bremszüge und Rahmenschaltung sind die formalen Voraussetzungen für eine Teilnahme. Wagner: „Wobei die Rahmenschaltung nicht zwingend vorgeschrieben ist, musste man doch in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts vor einem Berg noch das Hinterrad demontieren und umgedreht wieder einbauen, um den Gang zu wechseln.“ Die Holledau Classic startet um 9 Uhr als gemeinsame begleitete Gruppenausfahrt auf der 74-km-Runde.

Ausklang im Biergarten auf dem Viehmarktplatz

Nach der Radtour gibt es in Moosburg bei Start und Ziel Wurst und Fleisch frisch vom Grill und für den Nachtisch lockt zum Kaffee ein großes Kuchenbuffet. Dazu werden verschiedenste Kaltgetränke mit und ohne Alkohol angeboten. „Die Radtourenfahrt kann man so im Biergarten bei Start und Ziel gemütlich ausklingen lassen und mit den Radkollegen über die zurückliegende Fahrt und das schöne Erlebnis plaudern“, betont Wagner. Und eventuell winke dann auch noch das Losglück: Denn alle Fahrer würden mit ihrer Startnummer automatisch an einer Verlosung teilnehmen. Zu gewinnen gibt es ein Original Trikot des Teams BORA hansgrohe mit den Unterschriften der Fahrer, Bücher des Teams und viele weitere Sachpreise.

ft

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.