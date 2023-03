Trinkwasserschutz-Streit: Johannes Becher plädiert für Priorität vor kommerziellen Konzerninteressen

Um die Versorgungssicherheit mit Trinkwasser schwelt derzeit ein Streit zwischen politischen Akteuren sowie kommunalen Trinkwasser-Beauftragten. SYMBOLBILD: Lino Mirgeler/DPA © Lino Mirgeler

Nachdem Hörgertshausens Bürgermeister Hobmaier die Staatsregierung vor dem Aufweichen von Bayerns Trinkwasserschutzes gewarnt hat, springt ihm auch MdL Johannes Becher bei.

Moosburg – Der verbale Schlagabtausch rund um die Versorgungssicherheit mit Trinkwasser geht in die nächste Runde: Wie berichtet, hatte Hörgertshausens Bürgermeister und Wasserzweckverbandschef Michael Hobmaier im FT vor den Folgen der Anträge der Staatsregierung gewarnt, den Trinkwasserschutz im Freistaat aufweichen wollten. CSU-Staatskanzleichef Florian Herrmann konterte ihm in scharfem Ton und warf Hobmaier das Verbreiten von „verantwortungslosen Horrorszenarien“ und „billige polemische Stimmungsmache“ vor.

Parallel gaben allerdings weitere kommunale Trinkwasserexperten Hobmaier Rückendeckung. Und nun springt diesem auch der Moosburger Landtagsabgeordnete Johannes Becher (Grüne) bei. „Mit seiner aktuellen Stellungnahme zu den Änderungen der Staatsregierung beim Trinkwasserschutz offenbart Staatsminister Florian Herrmann bemerkenswerte Unkenntnis über die Auswirkungen der kurzfristig eingebrachten Anträge der CSU- und FW-Fraktion“, schreibt Becher in einer Stellungnahme. „Statt hier verbal einen engagierten Bürgermeister anzugehen, scheint eine sachliche Auseinandersetzung über den Grundwasserschutz dringend geboten.“ Und Becher weiter: „Offenbar erkennt der Staatsminister die Brisanz der Thematik nicht, oder aber er ignoriert sie absichtlich!“

MdL Johannes Becher (Grüne) warnt vor den Anträgen der Regierungsparteien CSU und FW. © privat/Kathrin Schierl Fotografie

Bisher, so erläutert Johannes Becher, sei Grundwasser „bevorzugt“ für Trinkwasser vorgesehen und dies solle nun durch ein juristisches „insbesondere“ ersetzt und somit relativiert und abgeschwächt werden. „Hierbei geht es CSU und Freien Wählern ganz offenbar um die Lebensmittel- und Getränkeindustrie, die in der Antragsbegründung explizit erwähnt ist.“ In den weiteren Anträgen solle nach dem Willen der Regierungsfraktionen der „dauerhafte“ Schutz von Wasserschutzgebieten aus dem Landesentwicklungsplan gestrichen werden und der explizite Schutz des Tiefengrundwassers vor Rohstoffabbau wegfallen, kritisiert der Grünen-Landtagsabgeordnete.

Er appelliert: „Für unser Grundwasser steht es schon jetzt Spitz auf Knopf, die Pegelstände sind niedrig wie nie. Wir müssen die Reserven für kommende Generationen schützen und erhalten.“ Die öffentliche Wasserversorgung müsse weiterhin „ganz klar Priorität vor kommerziellen Konzerninteressen haben“. Die vorliegenden Anträge von CSU und FW führten seiner Ansicht nach im Ergebnis „zu einer deutlichen Verschlechterung des Grund- und Trinkwasserschutzes im Landesentwicklungsplan und somit in Bayern“, schreibt Becher. In einer aktuellen gemeinsamen Stellungnahme des Bayerischen Städtetags, des Bayerischen Gemeindetags, des Bayerischen Verbands kommunaler Unternehmen, des Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfaches sowie des Verbands der Bayerischen Energie- und Wasserwirtschaft würden die massiven negativen Auswirkungen dieser Anträge ebenfalls deutlich zum Ausdruck gebracht.

Terminangebot an den Staatsminister

Kommenden Freitag, 31. März, will Johannes Becher den Wasserzweckverband Freising-Süd besuchen, um sich vor Ort zu den Konsequenzen des Vorhabens der Staatsregierung auszutauschen. „Derzeit werden alle Bedenken ignoriert, aber noch ist es nicht zu spät. Die finale Abstimmung findet erst im April statt.“ Es bestehe also noch die Möglichkeit eines Umdenkens und Erkenntnisgewinns bei der Staatsregierung. Becher: „Ich lade daher Herrn Staatsminister Dr. Herrmann herzlich ein, zu dem Termin [...] dazuzukommen. Hier hätte er die Möglichkeit, sich bei Expertinnen und Experten zu informieren.“ Treffpunkt ist laut Becher um 15 Uhr das Wasserwerk Neufahrn in der Dietersheimer Straße 56.

