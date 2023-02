Trotz Ärgernissen „wahnsinnig sinnstiftend“: Moosburger Ehrenamtliche blicken auf SeifenOpa zurück

Von: Armin Forster

Anlaufstelle für hunderte Bedürftige: Dreieinhalb Monate lang konnten sich Ukrainer und hiesige Tafel-Berechtigte im SeifenOpa mit gratis Hygieneprodukten eindecken. Zum Ende hin wurde das Angebot für die Ehrenamtlichen jedoch zur Herausforderung. © Tante Emma

Mit der Pop-up-Drogerie SeifenOpa hatte Moosburgs Tante Emma e.V. ein pragmatisches Hilfsprojekt aus dem Boden gestampft. Rückblickend fällt die Bilanz gemischt aus.

Moosburg – Eine Begegnung ist dem Tante-Emma-Vorsitzenden ganz besonders nahegegangen: Als Johannes Becher im Frühling 2022 an der Moosburger Stadthalle die Ankunft von Geflüchteten aus dem ukrainischen Kriegsgebiet begleitete, war da auch diese schwangere Frau. „Sie hatte eben erfahren, dass sie ihren Mann verloren hat“, erzählt Becher und muss auch ein Jahr danach die Worte erst einmal sacken lassen. „Man hat dort lauter Leute getroffen, die einfach alles in ihrem Leben verloren haben.“

Fester Anker für Geflüchtete und einheimische Bedürftige

Um das Leid dieser Menschen zu lindern und ihnen das Ankommen in der Fremde zu erleichtern, hat der Verein Tante Emma e.V. – seit Jahren fester Anker für Einheimische in prekären Verhältnissen und Geflüchtete – rasch seine Tatkraft eingebracht. So haben die Ehrenamtlichen, die sonst das Sozialkaufhaus mit Begegnungsstätte an der Bahnhofstraße 6 betreiben, Hygienepakete geschnürt. Die wurden dann an Ukrainer verteilt, die in der Realschulturnhalle gleich neben der Stadthalle gestrandet waren.

Die Eltern des SeifenOpas: die Tante-Emma-Vorstände Johannes Becher und Klaus Reichel (v. l.), Projektleiterin Viktoria Eiden sowie Architekt Rudolf Heinz in den Räumen der Pop-up-Drogerie, die sie zu Beginn des Ukraine-Kriegs in Rekordzeit organisierten. © Bauer (Archiv)

Johannes Becher, neben seiner Funktion bei Tante Emma auch Grünen-Landtagsabgeordneter und Stadtrat, wurde in der Folge um weitere Hilfe gebeten: „Es ist ja schön, dass ihr diese Hygienepakete macht“, habe ihm ein Flüchtlingshelfer gesagt. „Aber diese Frauen sitzen wochenlang rum und da reicht eine Hygiene-Erstausstattung nicht aus.“ Wenige Tage später hatte das Team von Tante Emma die passende Antwort parat: den SeifenOpa, eine Pop-up-Drogerie gegenüber des Feuerwehrhauses.

Viktoria Eiden, Bechers Schwester und ehrenamtliche Projektleiterin des SeifenOpas, staunt noch heute über die Hauruck-Aktion, die die anfangs rund 30 und später etwa 15 Helfer gemeinsam gestemmt hatten. „Das wurde in kürzester Zeit auf die Beine gestellt und war ein erfolgreiches Zusammenarbeiten von komplett unterschiedlichen Personen.“ So hatte beispielsweise auch CSU-Stadtrat Rudolf Heinz einen maßgeblichen Anteil an der Realisierung. Als Architekt des geplanten Neubaus wusste er, dass der ehemalige Elektroladen Häring an der Leinbergerstraße noch länger leerstehen würde. Becher erinnert sich: „Rudi hat gesagt, er richtet mit Helfern die Räume her, wenn wir von Tante Emma dann den Laden betreiben.“ Und so kam es.

Dreieinhalb Monate öffnete der SeifenOpa zwei Mal die Woche, zu Spitzenzeiten bedienten die Freiwilligen 80 Kunden am Tag. Von der Zahnbürste über Shampoo, Tampons bis hin zu Windeln und sogar BHs warteten volle Regale auf die Bedürftigen, die sich kostenlos bedienen durften. Zutritt hatten neben den Ukrainern auch alle Inhaber eines Tafel-Berechtigungsscheins. Als die Sachspenden aus der Bevölkerung versiegten, ging das SeifenOpa-Team mit Geldspenden selbst auf Einkaufstour in hiesigen Drogerien.

Der Druck nahm zu, die Stimmung wurde immer aggressiver

Den Betreibern wehte von Tag 1 an eine enorme Dankbarkeit der Kundschaft entgegen. Doch mit der Zeit veränderte sich die Atmosphäre im SeifenOpa, wie sich Viktoria Eiden erinnert: „Die Stimmung wurde zunehmend aggressiver und am Ende war’s echt anstrengend.“ Johannes Becher fasst es so zusammen: „Wenn etwas dauerhaft kostenlos ist, gibt’s immer Leute, die das ausnutzen. Deshalb haben wir auch im Sozialkaufhaus von Tante Emma kleine Preise.“ Durch die allgemein gestiegenen Lebenshaltungskosten seien die Kunden immer stärker unter Druck gesetzt worden, sagt Viktoria Eiden. „Es herrschte dann die Mentalität: Man muss nehmen, was man kriegt. Das hat man bei allen gemerkt: nicht nur bei den Ukrainern, auch bei den deutschen Tafel-Berechtigten.“ Dazu sei dem Team von manchen Besuchern vorgeworfen worden, dass man die jeweils andere Gruppe bevorzuge.

Und dann habe, so erzählt Eiden, die Einführung des 9-Euro-Tickets noch geholfen, dass immer öfter Kunden von außerhalb der Stadt auftauchten. „Wir hatten Leute aus Freising, Landshut oder sogar Vilsbiburg da.“ Auch die zu moderate Identitätskontrolle sei ein Fehler gewesen, aus dem man für künftige Projekte seine Lehren ziehe, sagt Eiden. „Wenn es am Ende gegen die ehrenamtlichen Helfer geht, ist das natürlich schade. Das ist ein Problem, mit dem die Tafeln jeden Tag zu kämpfen haben.“ Trotzdem: „Alles in allem war es ein sehr gutes, erfolgreiches Projekt. Dass es sich zum Schluss so entwickelt hat, hatte glaube ich nichts mit unserem SeifenOpa zu tun, sondern damit, wie sich unsere Gesellschaft gerade generell entwickelt.“

Das Projekt ist Geschichte, doch die Hilfe geht weiter

Geschlossen wurde die Moosburger Pop-up-Drogerie auch deshalb wieder, „weil sich die ukrainischen Geflüchteten jetzt im Sozialhilfesystem befinden“, sagt Johannes Becher. Tante Emma steht den Kriegsflüchtlingen, aber auch allen anderen Bedürftigen, nun weiter im Sozialkaufhaus zur Seite. Und weil der Verein seit Jahren ein absolutes Erfolgsmodell ist und zuletzt rund 20.000 Euro Überschüsse an hiesige Einrichtungen und Initiativen verteilen konnte, hat man mit Spendenschecks auch die Asylhelferkreise in der Region bedacht, die sich weiterhin um die Geflüchteten kümmern.

Für Johannes Becher sind Tante Emma und Projekte wie der SeifenOpa äußerst wertvoll, wie er sagt: „Man bekommt durch das Ehrenamt enorm viel zurück, das ist wahnsinnig sinnstiftend.“

