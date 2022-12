„Wird lange, schwere Saison“: 1860-Profis Lex und Willsch äußern sich bei Fan-Club zur Rückrunde und WM

Gut gelaunt beantworteten die Löwen-Profis Stefan Lex und Marius Willsch (v. r.) die Fragen der Moosburger Anhängerschaft. Tobias Grießer führte als Moderator durch die Veranstaltung. © Josef Fuchs

Reißen die Löwen in der Rückrunde das Ruder herum? Herrscht bei den Drittliga-Profis WM-Feeling? Fragen wie diese beantworteten zwei 1860-Spieler vor vielen Fans in Moosburg.

Moosburg – „Es zählt nur ein Neustart nach der Winterpause und dass wir wieder an das Niveau vom Saisonanfang rankommen“, beschreibt 1860-Profi Marius Willsch die Vorgabe für die Löwen in der seit Montag laufenden Vorbereitung. Das kam jetzt beim Moosburger 1860-Fan-Club, den der Rechtsverteidiger zusammen mit Löwen-Kapitän Stefan Lex am 3. Advent besuchte, gut an. Bei einem ungezwungenen Weißwurstfrühstück im Vereinslokal Staudinger Keller beantworteten die beiden Drittliga-Akteure mit bayerischen Wurzeln Fragen der gut 60 Fans und gaben Autogramme.

Rund 60 Gäste waren in den Staudinger Keller gekommen, um auf Einladung des örtlichen 1860-Fan-Clubs die Spieler hautnah zu erleben. Außerdem wurden fleißig Autogramme geschrieben. © Josef Fuchs

Auch Stefan Lex war guten Mutes, dass der Kultclub aus Giesing in der Rückrunde wieder in die Erfolgsspur zurückkehren wird, schränkte aber auch ein: „Das wird trotzdem noch eine lange, schwierige Saison, weil du in der dritten Liga gegen jeden verlieren kannst und deshalb in jedem Spiel 100 Prozent da sein musst.“ Eine Begründung, warum der TSV 1860 nach furiosem Start am Ende der Hinrunde eingebrochen und noch bis auf Platz sechs der 3. Liga durchgereicht worden war, hatten auch die beiden Spieler nicht parat.

Trotz der trainingsfreien Zeit sei bei den Fußballprofis das große WM-Feeling noch nicht aufgekommen und sie hätten eher wenige Spiele verfolgt, berichteten sie. Stefan Lex meinte, das Niveau sei jetzt nicht so hoch, dass man viel verpasse und stellte bezüglich der deutschen Mannschaft fest, dass andere mit mehr Leidenschaft spielten als das DFB-Team.

Vorsichtig mit Genüssen und Alkohol

Die anwesenden Löwen-Anhänger waren recht angetan von den beiden sympathischen Kickern, die den Umgang mit der Weißwurst aus dem Effeff beherrschten und die – so hatte es sich Fan-Club-Chef Richard Blum vom Verein gewünscht – der bayerischen Sprache mächtig waren. Kein Wunder, kommt Stefan Lex doch aus Eitting und kickte in seiner Jugend bei Eintracht Freising. Abwehrspieler Marius Willsch hat seine Wurzeln in Passau. Die beiden Profis berichteten den Zuhörern, dass sie bereits individuell trainiert hätten und der Drittligist ab diesem Montag wieder ins Mannschaftstraining einsteige, weshalb sie mit Alkohol und Kalorien vorsichtig sein müssten. Denn der Medizin-Check beinhalte unter anderem auch das Wiegen.

