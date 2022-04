Gut zu wissen

„Überlebenskunst“: Ausstellung von überregionaler Bedeutung zeigt Werke aus Moosburger Stalag VII A

Originale Kunstwerke von im Moosburger Stalag VII A Inhaftierten sind derzeit in der Vhs-Aula zu sehen. © Martin

In einer neuen Ausstellung werden derzeit Werke von Künstlern gezeigt, die sich einst im Moosburger Stalag VII A in Gefangenschaft befunden haben.

Moosburg – Rund 80.000 Kriegsgefangene waren gegen Ende des Zweiten Weltkriegs im Strafgefangenenlager Stalag VII A in Moosburg inhaftiert. Ihre Schicksale können anhand von zahlreichen Bildern nachvollzogen werden. Anlässlich der 1250-Jahr-Feier der Stadt Moosburg sind derzeit Originale – Zeichnungen, Grafiken und Malerei – von damals inhaftierten Künstlern zu sehen.

Die vierteilige Ausstellungsreihe „Überlebenskunst“ wurde am Freitagabend in der Aula der Volkshochschule Moosburg eröffnet. Zusammengestellt und inhaltlich erarbeitet wurde sie vom Verein Stalag Moosburg, dem Leiter des Stadtarchivs, Wilhelm Ellböck, sowie von der Kunsthistorikerin Christine Fößmeier.

Wollen mit einer Kunstschau an die Menschen im Stalag VII A erinnern: (v. l.) Günther Strehle, Vorsitzender Stalag Moosburg e.V., Vize-Bürgermeister Georg Hadersdorfer, Kunsthistorikerin Christine Fößmeier, Karl Rausch, 2. Vorsitzender Stalag Moosburg e.V., Michael Kerscher vom Heimatmuseum Moosburg und Stadtarchivar Wilhelm Ellböck. © Martin

„Was für ein Schatz.“ Und: „Das schreit nach einer Ausstellung!“ Das seien seine ersten Gedanken gewesen, als er im Jahr 2015 die Tür eines Stahlschrankes auf dem Speicher des Moosburger Rathauses geöffnet habe, erzählte Stadtarchivar Wilhelm Ellböck. Ein Bild-Konvolut von rund 180 Zeichnungen und Grafiken, aber auch Ölbilder von Künstlern verschiedener Nationalitäten lag vor ihm. Jaques Betrands, Maurice Delavier, Wladyslaw Miller, Paul Pailhé, Jean Rigaud oder Antoniucci Voltigero, der unter dem Künstlernamen Volti später international Karriere machte, waren unter anderen Künstlern zwischen 1939 und 1945 im Moosburger Lager inhaftiert gewesen.

Werke als Fluchtaus dem Alltag

Die Bilder seien damals wohl in erster Linie geschaffen worden, um der Monotonie des Alltags mit seiner deprimierenden Wirklichkeit zu entfliehen, erklärte der Vorsitzende des Vereins Stalag Moosburg, Günther Strehle. Die Ausnahmesituation und die Absurdität der Lage zeigt Jaques Betrands in seiner Schwarz-Weiß-Arbeit mit dem Titel „Les Affamés“, die „Ausgehungerten“. Kompositorisch spiele er damit auf große Werke der religiösen Kunst an, heißt es in dem Flyer zur Ausstellung. Die gemeinsame Mahlzeit werde von den Inhaftierten fast wie das Heilige Sakrament empfangen. Geöffneter Mund und verzweifelter Blick eines afrikanischen Kolonialsoldaten verdeutlichen: die „Mahlzeit“ könne den alltäglichen Hunger nicht stillen.

„Überregionale Bedeutung“ habe die Ausstellung, betonte Karl Rausch vom Verein Stalag Moosburg. Der frühere Gymnasiallehrer für Geschichte hatte die Vorbereitungen für die Ausstellung als Teamleiter gelenkt. Erinnerungsarbeit sei wichtig, nicht zuletzt für die Jugend, meinte er. Die Geschichte habe gezeigt, dass Weltprobleme sich nicht durch Kriege lösen ließen, sondern diese nur verstärken würden. Er werde spezielle Führungen für Schulkassen initiieren.

Möglicherweise von internationaler Relevanz

Landrat Helmut Petz erinnerte daran, dass sowohl die Bilder, aber auch die historischen Bauwerke aus der Zeit des Deutschen Reichs erhalten bleiben sollten, als Zeugnis, wie „die Welt damals war“. Gleich zu Beginn seiner Amtszeit vor zwei Jahren habe er sich mit dem Abbruchantrag der Stadt Moosburg bezüglich der beiden noch erhaltenen, denkmalgeschützten Wachmannschaftsbaracken an der Schlesierstraße beschäftigen müssen. „Ohne Not macht man nichts kaputt“, habe es in den Vorlagen des baulichen Denkmalschutzes geheißen.

Die geplante Erweiterung des Schulzentrums an dieser Stelle sei sicherlich ein wichtiger Zweck, jedoch gebe es möglicherweise Ausweichmöglichkeiten dafür. Die Deutsche Stiftung für Denkmalschutz habe signalisiert, dass das Stalag VII A in Moosburg das bedeutendste, in Teilen noch erhaltene Kriegsgefangenenlager in Süddeutschland sei. Das „Relikt aus dem Deutschen Reich“ habe mehr als überregionale Bedeutung; nationale, möglicherweise sogar internationale Relevanz. „Wir sind zuversichtlich, dass bauliche Erhaltungsmaßnahmen verwirklicht werden können“, bekräftigte der Landrat daher.

Maria Martin

Gut zu wissen

Die Ausstellung in der Vhs Moosburg mit dem Titel „Hinterm Stacheldraht – Alltag in Stalag VII A“ ist bis zum 10. April täglich von 8 bis 22 Uhr zu besichtigen. Der Eintritt ist frei. Weitere Informationen auf www.stalag-moosburg.de/kunst. Der zweite Teil der Ausstellung mit dem Titel „Traum und Trauma – Hoffnung und Leid im Stalag VII A“ wird vom 29. April bis zum 8. Mai, ebenfalls in der Aula der Volkshochschule, zu sehen sein.

