Ukraine-Krieg: Turnhalle von Moosburger Realschule als Unterkunft für Geflüchtete hergerichtet

Von: Armin Forster

Rund 140 Feldbetten mussten am Mittwoch in der Turnhalle der Moosburger Kastulus-Realschule aufgebaut werden. © Roland Albrecht

Moosburgs Realschul-Turnhalle wurde jetzt zur Unterkunft für Geflüchtete aus der Ukraine. Die Schulleitung versucht nun, den Sportunterricht alternativ durchzuführen.

Moosburg – Die Bilder waren für manchen Anwesenden ein Déjà-vu: Am Mittwoch wurde die Turnhalle der Moosburger Kastulus-Realschule zur Notunterkunft für Geflüchtete umgestaltet. So, wie schon in den Jahren 2015 und 2016, als das Gebäude zu diesem Zweck umfunktioniert worden war. Dieses Mal soll es Ukrainern eine kurzfristige Bleibe bieten.

Gemeinsamer Kraftakt von 120 Ehrenamtlichen

Innerhalb von wenigen Stunden Teppichböden verlegen, Feldbetten aufbauen und Trennwände installieren: An der Aktion waren rund 120 ehrenamtliche Hilfskräfte der Feuerwehren, des THW, der Johanniter sowie des BRK beteiligt. Tatkräftige Unterstützung leisteten auch die Hausmeister der Stadthalle Moosburg und der Realschule. Sie alle waren einer Anforderung des Landratsamts nachgekommen.

THW, Feuerwehr, BRK, Johanniter: Helfer verschiedener Organisationen packten mit an. © Roland Albrecht

In der Kreisbehörde werden aktuell alle Unterkünfte, die Landkreisbürger zur Unterbringung von Ukrainern angeboten haben, geprüft. „Wenn man die aktuellen Schätzungen der Flüchtlingszahlen zugrunde legt, dann werden diese aber möglicherweise nicht reichen“, sagte Robert Stangl, Sprecher des Landratsamts. Wie schon in 2015/16 habe man sich deshalb entschlossen, die Moosburger Sporthalle vorsorglich vorzubereiten, um notfalls eine große Zahl von Menschen sofort aufnehmen zu können. „Die Halle soll nur als Zwischenunterkunft dienen. Dort sollen die Menschen möglichst nur so lange untergebracht werden, bis wir eine andere Unterkunft für sie haben“, erklärte Tobias Diepold, Leiter der Koordinierungsgruppe Ukraine.

Etwas Privatsphäre

Nachdem das Material am Mittwoch herangeschafft worden war, kümmerten sich die Feuerwehrleute zunächst darum, etwa 500 Quadratmeter Teppichboden zu verlegen – um den Hallenboden zu schonen, und zum Lärmschutz. „Das war in eineinhalb Stunden erledigt“, berichtete Werner Wagensonner, Leiter der Sozialverwaltung am Landratsamt. BRK und Johanniter lieferten derweil 140 Feldbetten an und stellten sie auf. Mit Trennwänden wurden einige Betten zusammengefasst und die Halle in drei Abschnitte untergeteilt. „Wir wollen hier Nischen schaffen, damit die Menschen wenigstens etwas Privatsphäre haben können“, erläuterte Wagensonner. Für die Kinder wurde eine Spielecke eingerichtet.

Mit Trennwänden soll in der Sporthalle der Moosburger Realschule den ukrainischen Geflüchteten ein Mindestmaß an Privatsphäre ermöglicht werden. © Landratsamt

Draußen vor der Halle stellte das THW derweil einen Bauzaun um die Anlage herum auf und BRK-Helfer bauten ein Cateringzelt auf. Weil zum Arbeiten auch Stärkung gehört, sorgte das BRK dafür, dass genügend Brotzeit vorhanden war. Parallel dazu richteten die Verantwortlichen in der kleinen Gymnastikhalle der benachbarten Stadthalle eine Erstaufnahmeeinrichtung ein. „Dort sollen die Menschen, die mit Bussen zu uns kommen, zunächst ein warmes Dach über dem Kopf haben, registriert und auf Corona getestet werden, ehe sie auf Unterkünfte im Landkreis weiterverteilt werden“, sagte Sprecher Robert Stangl. Sein Chef, Landrat Helmut Petz, stattete den Helfern am Abend einen Besuch ab und zeigte sich begeistert von der Tatkraft der Ehrenamtlichen: „Hier wurde mal wieder völlig unkompliziert Hand in Hand gearbeitet. Vielen Dank!“

Prognosen unmöglich

Dass in der Turnhalle der Kastulus-Realschule wieder einmal auf nicht absehbare Zeit kein Sportunterricht stattfinden kann, sorgte bei Schulleiter Wolfgang Korn für gemischte Gefühle: „Wir verstehen natürlich die Notwendigkeit und unterstützen das auch“, betonte Korn am Donnerstag im Gespräch mit unserer Zeitung. „Wir wollen den Menschen auf jeden Fall helfen. Aber natürlich wäre es uns lieber, wenn es andere Lösungen gäbe.“ Derzeit könne keiner eine Prognose wagen, wie lange der Krieg in der Ukraine noch andauere.

Wie es derweil mit dem Sportunterricht weitergehe, dafür müsse erst noch ein genauer Plan entwickelt werden. Denn anders als in den Jahren 2015/16 habe es diesmal keinen Vorlauf gegeben, sagte Korn: „Damals hatten wir die Sommerferien. Jetzt, durch die Kriegssituation, ist alles viel plötzlicher geschehen und es musste mehr improvisiert werden. Am Freitag kam die erste Vorabinfo, am Montag wurde es dann definitiv.“ Immerhin seien bereits erste Unterstützungsangebote eingegangen: „Claudia Theumer (Schulleiterin am Moosburger Gymnasium; d. Red.) hat mich am Mittwoch angerufen und uns einige Stunden angeboten. Und auch das Landratsamt hat zugesagt, uns mit Bussen zu helfen.“ Man werde den Sportunterricht nicht ausfallen lassen, aber müsse nun immer spontan reagieren – je nach Wetter und anderen Hallenverfügbarkeiten. Er habe die Verantwortlichen bereits darauf hingewiesen, „dass es am Ende des Schuljahrs mit den Prüfungen für uns schwierig werden könnte“. Denn diese werden ebenfalls in der Turnhalle abgehalten.

Enorme Solidarität in der Schulfamilie

Generell habe er jedoch das Gefühl, sagt Korn, „dass der Großteil der Schulfamilie das alles mitträgt“. Denn die Solidarität mit den Ukrainern sei unter den Schülern und Lehrern groß: „Unabhängig von der Sache mit der Turnhalle ist bereits zum Schulstart nach den Ferien eine Sammelaktion für Sachspenden zustande gekommen, die am Freitag endet.“ Die Resonanz sei überwältigend gewesen, zeigte sich Korn begeistert. „Ich hätte nicht gedacht, dass dabei so viele Spenden zusammenkommen.“

