Umstrittene Kreuzung in Moosburg: Rückbau abgelehnt - Jetzt sollen neue Ideen her

Von: Nico Bauer

Nach wie vor umstritten ist in Moosburg die geänderte Verkehrsführung an der Kreuzung Thalbacher-/Bahnhofstraße. Der Durchgangsverkehr hat sich dadurch nicht im erhofften Maße verringert, weshalb nun noch einmal neu geplant werden soll. © Bauer

Wie geht es weiter mit den geänderten Verkehrsführungen in der Moosburger Innenstadt? Dazu gab es jetzt Debatten und Entscheidungen im Bauausschuss des Stadtrats.

Moosburg – Der Moosburger Stadtrat möchte den Durchgangsverkehr aus der Innenstadt herausbekommen, doch das gelingt bislang nur zum Teil. Deshalb sollen nun von einem Planungsbüro Lösungen zur Verkehrssteuerung erarbeitet werden.

Die Problemstelle des Stadtrats ist dabei die Kreuzung der Thalbacher Straße mit der Bahnhofstraße, wo man durch eine Änderung der Vorfahrt die Fahrzeuge um das Zentrum herumleiten wollte. Verkehrszählungen von Juli 2021 bis Januar 2023 ergaben jedoch nur geringe Veränderungen. Von Mauern/Wang kommende Fahrzeuge biegen in der Regel in die Thalbacher Straße ein, um dann über die Leinberger sowie die Landshuter Straße Richtung Degernpoint oder Landshut zu fahren.

Dennoch gibt es zumindest einen kleinen Effekt zu verzeichnen: Im Januar 2021 fuhren 86 Prozent der Fahrzeuge über die Thalbacher Straße, während es nach der Änderung der Vorfahrtsregelung noch 64 bis 67 Prozent waren.

Rückbau vorgeschlagen

„Die Westumfahrung wird leider nicht in dem Maß genutzt, wie wir uns das gewünscht hätten“, sagte Bürgermeister Josef Dollinger (FW) am Montag im Bauausschuss und schlug vor, die provisorische Kreuzung nahe dem Bahnhof wieder zurückzubauen. So wiederum wollten die Stadträte den Versuch nicht für gescheitert erklären. Von Verena Kuch (Grüne) kam dann auch der letztlich beschlossene Vorschlag, sich von einem Planungsbüro Lösungen für die Kreuzung erarbeiten zu lassen. „Wir möchten das System nicht ganz aufgeben und die Thalbacher Straße für die Benutzung unattraktiver machen“, sagte Kuch. Das unterstützte auch der 3. Bürgermeister Michael Stanglmaier, denn „manchmal braucht es etwas mehr Zeit, bis sich eingeschliffene Verhaltensweisen der Autofahrer ändern“.

Auch auf der Seite der CSU herrscht eine ähnliche Sicht der Dinge. Der 2. Bürgermeister Georg Hadersdorfer verwies darauf, dass man mit den Verkehrszahlen prozentual schon einen kleinen, positiven Nutzen habe, „und das sollten wir verbessern“. Sein Sitznachbar Erwin Weber sah das genauso: „Das Ziel muss es doch weiterhin sein, den Verkehr aus unserer Stadt herauszubekommen.“ Deshalb unterstützte die CSU den Gedanken, die Kreuzung von einem Fachplaner betrachten zu lassen.

Ludwig Kieninger (FW) dagegen wollte den gescheiterten Versuch eingestehen. „Durch die Stadt ist es einfach kürzer“, sagte der Stadtrat. Der Weg um das Zentrum herum auf der Bahnhofsstraße oder direkt der Umgehungsstraße bedeute einen längeren Weg und mehr Fahrtzeit. Letztlich wurde aber beschlossen, dass sich ein Verkehrsexperte die Situation ansehen soll.

Eine Änderung bleibt nun endgültig

Anders sieht das Fazit aus für die provisorische Kreuzung der Münchener Straße, die in die Westerbergstraße übergeht und den Verkehr über Eisstadion und Bahnhof am Zentrum vorbeileiten soll. Ortschef Dollinger sprach von einem deutlich besseren Effekt. Man erreiche eine Beruhigung der Innenstadt und dazu würden sich an der abknickenden Vorfahrtsstraße kaum gefährliche Situationen ergeben. Deshalb wurde im Bau- und Planungsausschuss einstimmig beschlossen, nun endgültig diese Regelung umzubauen.

Verena Kuch fragte nach, ob man den Schutzstreifen für Radfahrer über den Kreuzungsbereich verlängern könne. Dafür habe man nicht genügend Platz, antwortete ihr Bauamtsleiter Herbert Held, weil ja auch Busse die Kurve fahren müssten. Im anderen Bereich an der Bahnhofstraße/Thalbacher Straße dagegen war man sich über die Fraktionen hinweg einig, dass man Lösungen für mehr Schutz der Fahrradfahrer benötige. Auch das soll nun ein Thema für den Fachplaner werden, in den der Ausschuss große Hoffnung setzt.

