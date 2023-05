Umstrittenes Gewerbegebiet in Moosburg: Stadträte sagen Ja zum Planungsverfahren - Grüne üben Kritik

Von: Nico Bauer

Nach Protesten von Bürgern hat der Investor das Areal für Post und BayWa nochmals umplanen lassen. © Repro: nb

Moosburgs Stadtrat hat die Planung für das umstrittene Gewerbegebiet Unterreit gestartet. Nun soll das Verfahren zeigen, ob sich BayWa und Post ansiedeln können.

Moosburg – In den vergangenen Wochen wurde seitens der Grünen eine leidenschaftliche Diskussion darüber angestoßen, ob die Konzerne BayWa und Post ein neues Gewerbegebiet am südwestlichen Ortsrand von Moosburg für sich errichten dürfen. Die Grünen sind strikt gegen dieses Vorhaben – doch die Kollegen der übrigen Stadtratsfraktionen konnten sie mit ihren Argumenten und einem beherzten Plädoyer nicht voll überzeugen. Das Bauleitverfahren für ein Gewerbegebiet Unterreit wurde deshalb mehrheitlich befürwortet. Nur die Grünen selbst und Julian Grübl aus dem Lager von Fresh sagten Nein.

Auf dieser landwirtschaftlichen Fläche würden die Deutsche Post und der BayWa-Konzern gern neu bauen - und dafür ein Gewerbegebiet errichten lassen. © Bauer

Investor Thomas Leitner stellte eine neue Planung für das 27.000 Quadratmeter große Gelände an der Westtangente nahe dem südlichen Kreisverkehr vor. Er betonte, dass man die Resonanz bisheriger Diskussionen aufgenommen habe und deshalb die drei Bereiche Post-Verteilzentrum, BayWa Baustoffhandel und BayWa Agrar neu angeordnet wurden. In Richtung des nächstgelegenen Wohngebiets in der Bonau wurden demnach die größeren Gebäude angesiedelt, um so einen Schallschutz-Riegel zu generieren. Die Silos der Agrar-Sparte wurden in die Nähe des bestehenden Schrotthandels an der Bahnlinie verschoben und bei der Höhe von 24 auf 20 Meter reduziert.

Investor verspricht „ganz offenen Prozess“

Leitner erklärte, dass der Großteil der Arbeiten im Innenbereich des Geländes stattfinden soll und auch Lärmgutachten im Verfahren zeigen werden, wie die Umgebung am Besten geschützt wird. „Wir versprechen einen ganz offenen Prozess“, sagte Thomas Leitner.

Er zeigte außerdem auf, dass von der Stadt in Richtung Amperauen ein sicherer Radweg vorgesehen ist und die Dachflächen maximal mit Photovoltaikanlagen belegt werden sollen. Auch an der Hülle der Lagersilos könne Strom erzeugt werden. Diesen will vor Ort dann auch die Post mit ihrer Flotte von Elektrofahrzeugen nutzen. Diese Argumente ließ 3. Bürgermeister und Grünen-Stadtrat Michael Stanglmaier allerdings so nicht gelten, weil man den Strom an jedem Standort erzeugen könne und überhaupt sei das bereits rechtlich vorgeschrieben.

Der leidenschaftliche Vortrag seines Parteikollegen Johannes Becher transportierte die klare Botschaft, dass die drei Unternehmen mit neuen Standorten langfristig in Moosburg gehalten werden sollen und das Gewerbegebiet Degernpoint dafür der richtige Standort sei. Becher zeigte konkret auf die Fläche zwischen dem ehemaligen Rasthaus an der Büchl-Kreuzung (Abzweigung von der St2350 Richtung Aich) und dem Beginn des Amazon-Geländes. Dort gebe es 37.000 Quadratmeter Fläche, auf der man landwirtschaftlichen Grund in Gewerbeflächen umwandeln könne. „Wir wollen den besten Standort und nicht den, der gerade da ist“, appellierte Becher an die Stadtratskollegen.

Kritik an Vorschlägen der Grünen

Martin Pschorr (SPD) bewertete den Gegenvorschlag als „ein paar vage Grundstücksgeschichten der Grünen“. In der Diskussion wurde deutlich, dass der Stadt drei Grundstücke fehlen würden und mindestens eines einer Erbengemeinschaft gehöre. Reinhard Lauterbach (FW) sah in Degernpoint nur dann ein Argument, „wenn wir morgen eine geeignete Fläche anbieten könnten“.

Bürgermeister Josef Dollinger (FW) hielt sich in der Debatte demonstrativ zurück („Aus meiner Sicht ist alles ausdiskutiert“) und überließ der Runde das Wort. Dort verwies Ludwig Kieninger (FW) darauf, dass der Großteil der anliefernden Landwirte aus dem Norden und Westen des Landkreises kommen. Deshalb sei der westliche Standort an der Umgehungsstraße sinnvoll. Das unterstützte Philipp Fincke (FDP): „Ich will nicht, dass die Landwirte aus der Holledau bei uns durch die ganze Stadt fahren. Dazu kommt das Nadelöhr Isarbrücke.“

Mit 12:7 Stimmen wurde schließlich der Aufstellungsbeschluss für das Baugebiet Unterreit gefasst. Damit beginnt das Verfahren mit Gutachten und Bürgerbeteiligung für die Fläche an der Reiteraustraße.

