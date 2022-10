Umweltminister Thorsten Glauber auf Ortsbesuch in Thonstettens Vorzeige-Biotop

Von: Nico Bauer

Im Austausch: Umweltminister Thorsten Glauber (M.) mit örtlichen Vertretern aus Politik und Umweltverbänden. © Bauer

Umweltminister Thorsten Glauber hat jetzt das besondere Biotop von Thonstetten besucht. Vor Ort machte er deutlich, dass jeder Bürger etwas tun kann für mehr Artenvielfalt.

Thonstetten – Hinter der beschaulichen Ortschaft Thonstetten nahe der Stadt Moosburg führt ein unscheinbarer Weg an der Bahnstrecke und an Feldern entlang. Um die Besonderheiten des Gebiets zu erkennen, muss man genau hinsehen: Es handelt sich um ein Biotop mit idealen Flächen für Wiesenbrüter – das nun hochrangigen Besuch von Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber bekam.

Dem Regierungsvertreter wurde ein Graben gezeigt, in dem eine hohe Bepflanzung den perfekten Lebensraum bietet für seltene Libellenarten. Wenige hundert Meter weiter wurde ein Graben komplett freigelegt, um anderen Wiesenbrütern optimale Lebensräume zu schaffen. Dazu wurde vor den Augen des Ministers auf einer Wiese die oberste Bodenschicht abgetragen. Nach der Bepflanzung mit Gras reicht schon diese minimale Senke, um Wiesenbrütern Schutz gegen Fressfeinde aus der Luft zu bieten.

„Die letzten Störche hier hatten 1945 die Amerikaner abgeschossen“, erzählte Matthias Maino vom Landschaftspflegeverband Freising und zeigte Glauber einen Storchenhorst auf einem Baum. Im Rahmen eines Wiederansiedelungsprojekts waren Niststätten geschaffen worden – und die Tiere seien dann von alleine gekommen, egal, ob Storch, Vogel-Azurjungfer oder Großer Brachvogel. „Bei den Tieren spricht es sich schnell herum, wenn es hochwertige Lebensräume gibt“, sagte Maino über das kleine Naturparadies zwischen den Ortschaften Thonstetten, Langenbach und Inkofen.

Diese künstlich angelegte Senke ist eines von mehreren Projekten zur Schaffung von Lebensräumen für Tiere. © Bauer

„Hier schlägt das Herz an der richtigen Stelle“, lobte Umweltminister Glauber alle Beteiligten vom Landschaftspflegeverband bis zu den Kommunen. Nachdem 30 Jahre die Arten zurückgegangen seien, habe man nun die richtigen Maßnahmen ergriffen. Er wünschte sich Geduld, „denn wir müssen der Natur nun auch ein paar Jahre Zeit geben, um die Artenvielfalt wieder zu erhöhen“.

Glauber stellte in Thonstetten fest, dass diese Maßnahme ein Erfolg des Artenschutz-Begleitgesetzes sei. Dieses war nach dem Bürgerbegehren „Rettet die Bienen“ auf den Weg gebracht worden und im August 2019 in Kraft getreten. Thonstetten zeige, dass solche Naturschutzmaßnahmen auch in Regionen möglich seien, in denen ein großer Siedlungsdruck auf den Flächen herrsche. Glauber verteidigte auch die Umsetzung des Gewässerrandstreifens, auf dem fünf Meter weit keine acker- oder gartenbauliche Nutzung erfolgen darf. Derzeit werden 100 000 Kilometer Gewässerrand abgelaufen, um für die kommenden Jahrzehnte verlässliche Pläne mit aktuellen Grenzen zu erhalten. „Die Wasserqualität wird extrem zunehmen“, betonte Glauber. Durch die Bepflanzung werden Gewässer beschattet, kühl gehalten und die Artenvielfalt erhöht.

Der Umweltminister appellierte aber auch an die Bürger und forderte den Blick auf heimische Gärten: „Jeder der eineinhalb Millionen bei dem Bürgerbegehren unterschreibenden Menschen sollte sich auch ansehen, ob er zu Hause einen naturnahen Garten hat oder doch Schotterflächen. Wenn der heimische Garten eine hohe Artenvielfalt hat, dann müssen wir unseren Kindern nicht erklären, was das ist.“

