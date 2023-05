Ungewöhnlicher Anblick südlich von Moosburg: Warum Wasserbüffel an der Isar grasen - Wichtiger Appell

Tierische Aktion

Manche Spaziergänger dürften über die Begegnung staunen, wenn sie südlich von Moosburg entlang der Isar auf Wasserbüffel treffen. Wir erklären den Hintergrund.

Moosburg/Rosenau – Wen der Frühlingsspaziergang auf den Deich bei Rosenau (Gemeinde Langenpreising, Kreis Erding) südlich von Moosburg führt, der kann derzeit ganz besondere Landschaftspfleger beobachten: In Kooperation von Wasserwirtschaftsamt München, Unterer Naturschutzbehörde Erding und Landwirt Martin Vogt aus Langenbach findet dort im zweiten Jahr ein Beweidungsprojekt statt.

+ Eine kleine Wasserbüffelherde weidet auf den Flächen zwischen Isar und Deich bei Rosenau, südlich von Moosburg. © Wasserwirtschaftsamt

Die kleine Herde Wasserbüffel, die auf der Fläche zwischen Isar und Deich grast, sorgt unter anderem dafür, die nicht heimische Goldrute zurückzudrängen. Dass die Büffel an einigen Stellen Kuhlen schaffen, um sich im Schlamm zu suhlen, ist erwünscht. Durch die artgerechte Nutztierhaltung entstehen so vielfältige Klein-strukturen, die heimischen Tierarten wie Vögeln und Insekten als Nahrungs- und Lebensraum dienen.

In diesem Zusammenhang appellieren die Verantwortlichen: „Bitte die Tiere nicht füttern und die Flächen nicht betreten. Hunde sind unbedingt an die Leine zu nehmen – die sonst so gemütlichen Büffelmütter kennen keinen Spaß, wenn man ihrem Nachwuchs zu nahe kommt.“

