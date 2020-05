Unternehmer wollen Millionen Masken in Moosburg produzieren - und spenden tausende Stück

Moosburger Unternehmer verfolgen große Pläne: Sie wollen die Regierung im großen Stil mit Schutzmasken beliefern - und diese auch lokal produzieren. Parallel zeigten sie sich großzügig.

Moosburg – Um in der Corona-Krise Hygienestandards einhalten zu können, erhalten Moosburger Einrichtungen kostenlose Gesichtsmasken: Die hiesigen Unternehmer Orhan Söhmelioglu und Volkan Akoglu haben am Donnerstag der Stadt 4000 Mund-Nase-Bedeckungen überreicht, die an das BRK, die örtlichen Feuerwehren, die Mittelschule, Kindergärten, die Lebenshilfe sowie die Tafel weiterverteilt werden sollen.

Wie es zur Spende kam, erklärt Orhan Söhmelioglu, Geschäftsführer der SWS-Schüler GmbH mit Sitz in Degernpoint: „Covid-19 hat auch unsere Geschäftsfelder verändert, darauf mussten wir reagieren.“ Vor Corona sei in seiner Firma, die primär mit Gastro-Bedarf handelt, die Nachfrage an Hygiene-Artikeln deutlich geringer gewesen. „Vorher konnten wir den Bedarf problemlos aus Deutschland decken“, inzwischen sei der Inlands-Einkauf fast unmöglich, so der 39-Jährige. Daher müsse man Masken nun unter anderem importieren.

Produktion von 14 Millionen Masken pro Monat geplant

In Zeiten der Maskenpflicht habe man festgestellt, dass einige Vereine und Einrichtungen die Masken sehr teuer erwerben oder gar keine erhalten würden. „Viele konnten wir beliefern, einigen waren die Kosten jedoch zu hoch. Von kleineren Vereinen wurden wir daher immer öfter gefragt, ob wir Masken kostenlos zur Verfügung stellen können – diesem sind wir nachgekommen.“ Überdies habe man sich dann zur Spende der 4000 Stück entschieden, „um eine Unterstützung zu leisten“.

Derzeit, so berichtet Söhmelioglu, sei man dabei, fünf Millionen Masken für das Bundesministerium für Gesundheit zu besorgen, die in den kommenden Tagen per Luftfracht geliefert würden. „Gleichzeitig arbeiten wir Tag und Nacht daran, eine Produktion für Masken in Moosburg aufzubauen – sofern wir eine Halle finden. Wir müssen 14 Millionen Masken im Monat liefern.“

