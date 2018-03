18-jähriger Somalier auf Brücke niedergestochen

Kurz nach dieser Brücke über die ehemalige B 11 wurde der 18-jährige Somalier auf seinem Weg in Richtung Bonau schwer verletzt.

Versuchter Mord in Moosburg: Junger Mann schwebt in Lebensgefahr

von Wolfgang Schnetz schließen

Lebensgefährlich verletzt wurde am Samstagabend ein 18-jähriger somalischer Asylbewerber in Moosburg. Der Jugendliche wurde auf einer Brücke in Höhe der Bonau von einem Unbekannten niedergestochen. Die Ermittlungen wegen versuchten Mordes laufen auf Hochtouren.