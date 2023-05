Versuchter Mord in Moosburg: Schwager schlug mit Hammer zu - Prozessauftakt mit vielen Fragezeichen

Erster Verhandlungstag

Er wollte seinen Schwager aus Moosburg nicht verletzen oder gar töten. Das sagt ein 42-Jähriger, der sich seit Montag vor dem Landgericht wegen versuchten Mordes verantworten muss.

Landshut/Moosburg – Redebedarf gesehen hat ein 42-Jähriger vergangenen November im Scheidungsverfahren seiner Schwester – und zwar mit seinem Schwager. Folgt man der Einlassung seines Verteidigers Hubertus Werner am Montag vor dem Landgericht, so hat der in Kanada lebende Mann lediglich für den Fall, dass sein Schwager diesbezüglich anderer Ansicht sein könnte, einen Hammer mitgenommen, als er am frühen Morgen des 25. Novembers sein Hotel in Landshut verließ und sich auf den Weg in Richtung Moosburg machte. Sein Mandant habe mit dem Hammer eine Aussage erzwingen wollen, erklärte sein Verteidiger: „Bestritten wird, dass er seinen Schwager verletzen oder gar töten wollte.“

Der 53-Jährige erlitt durch die Attacke vor seinem Haus potenziell lebensgefährliche Kopfverletzungen. In der Verteidigererklärung hieß es dazu, der Angeklagte könne sich nicht mehr daran erinnern, mit dem Hammer zugeschlagen zu haben. Der 42-Jährige muss sich wegen versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung vor der ersten Strafkammer verantworten.

Angriff aus dem Hinterhalt

Der von Staatsanwalt Clemens Albert vertretenen Anklage zufolge hatte der 42-Jährige das Hotel gegen 5 Uhr verlassen. In Moosburg angekommen, versteckte er sich etwa 30 Minuten lang hinter dem Treppenaufgang des Wohnanwesens seines Schwagers, mit Gartenhandschuhen über und dem Hammer in den Händen. Als der 53-Jährige aus der Haustür trat, schlug der 42-Jährige „aus dem Hinterhalt“ mit der spitzen Seite des Hammers auf dessen Kopf und schrie, „ich werde Dich umbringen“, so die Anklage. Der Geschädigte konnte den Schlag mit der Hand abmildern, wurde dennoch am Kopf getroffen. Es folgte ein Gerangel mit wechselseitigen Schlägen, ehe der Angeklagte in seinem Mietwagen flüchtete, nachdem Zeugen auf den Kampf aufmerksam geworden waren.

Schädeldecke brutal eingeschlagen

Der 53-Jährige erlitt unter anderem einen Bruch der Schädeldecke. Der Anklage zufolge leidet er heute noch unter den psychischen und physischen Folgen und ist nicht arbeitsfähig. Sein Mandant räume ein, so Werner, dass er „alleinverantwortlich“ dafür sei, dass es zu der Auseinandersetzung gekommen sei. Eine Verletzungs- oder gar Tötungsabsicht habe zu keinem Zeitpunkt bestanden. Der 42-Jährige habe die Angewohnheit, Werkzeug zu kaufen, wenn er in Deutschland sei. Als er dies im November ebenfalls gemacht habe, sei er auf die Idee gekommen, seinen Schwager mit einem Hammer einzuschüchtern. Entgegen der Anklage habe er sich mit diesem aber nicht versteckt gehalten.

Angeklagte hat „um Gespräch gebeten“

Der Angeklagte sei deutlich sichtbar für den Geschädigten an dessen Gartentor gestanden und habe um ein erneutes Gespräch gebeten. Hintergrund sei die Trennung der Schwester. Mit dem Vorhaben, zwischen dem Ehepaar zu vermitteln, sei der 42-Jährige auch nach Deutschland gereist. Zuvor hatte er laut Werner seine „eher einfach strukturierte“ Schwester, zu der er ein enges Verhältnis hat, schon telefonisch bei Anträgen und Formularen unterstützt.

Opfer soll Gespräch verweigert haben

Der Schwager aber habe am 25. November ein Gespräch verweigert; als er den Hammer gesehen habe, sei die Situation eskaliert. Es sei zu einer Rangelei gekommen, in deren Verlauf auch der 53-Jährige mal mit dem Hammer zugeschlagen und seinen Mandanten in den Bauch getroffen habe, so Werner.

Die ursprünglich für nachmittags geplante Zeugeneinvernahme des Geschädigten wurde auf einen der kommenden Verhandlungstage verlegt.

Beweismaterial vorenthalten

Der Verteidigung war „wichtiges Beweismaterial vorenthalten“ worden: Der Videomitschnitt der Befragung des 53-Jährigen im Krankenhaus, der Mitschnitt des Notrufs sowie eine Videorekonstruktion des Tatablaufs mit dem Geschädigten war statt auf den Tischen der Verfahrensbeteiligten in der Asservatenkammer gelandet. Der Prozess wird am 26. Mai fortgesetzt. (kö)