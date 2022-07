„Viele sind einfach nur peinlich berührt“: Vhs Moosburg klärt zu sexueller und geschlechtlicher Vielfalt auf

Referenten geben Einblick in Programm

Die Vhs Moosburg klärt nun über sexuelle und geschlechtliche Vielfalt auf. Im Interview erklären die Referenten, wen sie erreichen wollen und wieso der Bedarf groß ist.

Moosburg – Es ist ein völlig neues Terrain in der Moosburger Erwachsenenbildung: Am Freitag und Samstag, 22./23. Juli, bietet die örtliche Vhs einen Vortrag und drei Workshops zu geschlechtlicher und sexueller Vielfalt an. Damit sollen „Lebensrealitäten von homo- und bisexuellen, trans*, inter* und nicht-binären Menschen greifbar“ gemacht werden. Im Interview erklären die beiden Referenten, Benedict Gruber (27) und Philipp Agostini (26), für wen ihr Angebot gedacht ist und warum unsere Gesellschaft dringend mehr Aufklärung braucht.

Freisinger Tagblatt: Herr Gruber, Sie bescheren der Vhs eine Premiere. Wie kam es dazu?

Benedict Gruber: Sie erinnern sich vielleicht, dass im Jahr 2020 im Stadtrat beantragt wurde, das Rathaus mit der Regenbogenfahne zu beflaggen. Das gestaltete sich zunächst schwierig, zumindest vonseiten der Rathausspitze. Gerd Beubl von der SPD hat dann alternativ bei der Volkshochschule angefragt.

Vor deren Eingang am Stadtplatz die Flagge seither weht.

Gruber: Genau. Und so entstand die Verbindung: Noch im Lockdown gab es Gespräche darüber, dass die Volkshochschule ein entsprechendes Angebot in ihrem Katalog haben möchte. Weil so etwas aus meiner Sicht aber besser in Präsenz stattfinden sollte, konnte das Vorhaben erst jetzt umgesetzt werden.

Was kann ich mir als Besucher von den Veranstaltungstagen erwarten?

Gruber: Wir sind zu dem Schluss gekommen, dass es grundsätzlich drei Formate geben könnte, von denen wir zwei jetzt umsetzen. Als erstes einen größeren Vortrag am Freitag, der eine geringe Schwelle hat, um daran teilzunehmen. Es gibt eine vortragende Person, man kann sich einfach reinhocken und zu vielen queeren (Erklärungen siehe Infobox) Themen beschallen lassen, etwa dem Pride-Month, zur Pride-Parade, weshalb es die gibt, warum Regenbogen und überhaupt.

Begriffe-Lexikon zum Thema Rund um das Thema Diversität kursieren viele Fremdwörter, Anglizismen und Abkürzungen. Einige Beispiele:

Pride Month/Week: Der Begriff Pride (englisch: Stolz) stammt aus der Lesben- und Schwulenbewegung und beschreibt den selbstbewussten bzw. selbstachtenden und damit stolzen Umgang mit der eigenen sexuellen Identität. Month/Week ist Englisch für Monat/Woche. Queer bezeichnet als englisches Adjektiv Dinge, Handlungen oder Personen, die durch oder als Ausdruck einer sexuellen oder geschlechtlichen Identität von der gesellschaftlichen Heteronormativität abweichen. Queer wird heute sowohl für die gesamte Bewegung als auch für die einzelnen ihr angehörigen Personen verwendet. LGBT/LGBTQIA*: Abkürzung der englischen Wörter Lesbian, Gay, Bisexual, Transsexual/Transgender sowie Queer, Intersexual und Asexual – also eine Sammelbezeichnung für lesbische, schwule, bisexuelle, trans*, queere, inter* und asexuelle Menschen. Das „*“bezieht Personen mit ein, die eine anderweitige sexuelle Orientierung haben. Cis: Die Begriffe cisgeschlechtlich, cisgender oder cis (lateinisch für diesseits) beschreiben Menschen, die sich dem Geschlecht zugehörig fühlen, das ihnen bei der Geburt zugewiesen wurde.

Teil zwei sind die Workshops am Samstag?

Gruber: Ja. Die sind dann etwas interaktiver. Teil drei ist zwar noch nicht konkret angedacht, aber das wäre eine Vernetzung von Lehrkräften an weiterführenden Schulen in Moosburg. Damit sie sehen: Was kann man tun, was gibt es, welche Angebote bieten Drittorganisationen? Die Formate eins und zwei finde ich persönlich so wichtig, weil die Generationen, die gerade nicht mehr zur Schule gehen, häufig bei der Aufklärungsarbeit etwas vergessen werden – allerdings nicht minder wichtig sind. Auch sie haben ein Anrecht vom öffentlichen Bildungsauftrag her. Und natürlich hilft es der queeren Community, wenn mehr Menschen gut über ihre Belange aufgeklärt werden.

Sie teilen sich die Referentenarbeit mit Philipp Agostini. Was qualifiziert Sie beide für diese Rolle?

Gruber: Wir engagieren uns seit einigen Jahren im Verein diversity München. Dort gibt es bereits ein schulisches Aufklärungsprogramm. Ich hab’ auch noch weitere Erfahrung in der Aufklärungsarbeit gesammelt, vor allem im Verein Jugend gegen AIDS. Daher lag mir die grundsätzliche Didaktik nicht ganz fern. Ich habe hauptsächlich mit Schüler:innen gearbeitet, aber auch mit Erwachsenen. Philipp hat noch mehr Erfahrung in der Erwachsenenbildung.

Herr Agostini, was lernen die Leute in Ihrem Vortrag und den Workshops?

Philipp Agostini: Das kommt ein bisschen darauf an, wie sehr die Leute bereit sind, sich auf die Inhalte einzulassen. Grundsätzlich geht es im Vortrag um das Verständnis: Was ist geschlechtliche und sexuelle Vielfalt? Es gibt eben nicht bloß heterosexuell und vielleicht noch homosexuell, sondern da ist noch sehr viel dazwischen und drumherum, und es gibt Kombinationsmöglichkeiten und Lebensentwürfe ganz unterschiedlicher Art. Genauso gibt es beim Geschlecht verschiedene Ebenen, die man beschreiben kann. Fernab von Ideologie, anhand von biologischen Tatsachen und anderen Wissenschaftsdisziplinen. Danach arbeiten wir uns weiter vor: Wo gab es in unserer jüngeren Geschichte oder gibt es heute noch in unserer Gesellschaft Diskriminierung? Wo kommt die LGBTQIA*-Bewegung überhaupt her? Wo hat sich bei uns schon was verbessert, wo gibt’s noch Probleme, mit denen sich Menschen konfrontiert sehen?

Und wie wollen Sie das in den Workshops konkret angehen?

Agostini: In denen lässt sich wirklich Selbstreflexion für den eigenen Alltag betreiben. Da geht es auch an die Substanz der Anti-Diskriminierungs- und Aufklärungsarbeit. Wir werden uns intensiv mit Privilegien auseinandersetzen, vor allem von heterosexuellen und cisgeschlechtlichen Menschen, was die meisten Teilnehmenden wahrscheinlich sein werden. Das alles besprechen wir sehr interaktiv und auch auf der emotionalen Ebene, um sich mit sich selbst auseinanderzusetzen und Empathie für die andere Gruppe herzustellen.

Wen wollen Sie mit diesem Angebot erreichen?

Gruber: Mir geht’s um alle, die sich nie abgeholt gefühlt haben – aus welchen Gründen auch immer. Die nicht schon in der Schule dazu aufgeklärt wurden oder nicht als jüngere Generation einfach medial, aus Jugendzentren oder Unis viel dazu mitbekommen haben. Es kann natürlich auch sein, dass an bestimmten Schulen nichts gemacht wurde.

Die Themen stehen zwar in allen Lehrplänen, werden aber nicht umgesetzt.

Findet denn inzwischen genügend Aufklärung an Schulen statt?

Gruber: Es passiert mehr als vor 20 Jahren, aber es ist noch nicht fest genug im Lehrplan verankert.

Agostini: Das Problem ist, dass LGBTQIA*-Themen zwar in allen Lehrplänen drin stehen, auch in Bayern, sie aber nicht umgesetzt werden. Klar, die Lehrpläne sind überfrachtet, dann fallen Themen hinten runter. Lehrkräfte haben teilweise auch einfach keine Ahnung, weil es nicht Teil ihres Studiums war. Die Lehrmaterialien sind veraltet wie sonst was, stammen teilweise aus den 80ern und sind trotzdem noch im Einsatz. Das fängt bei Mathe-Unterlagen an, wo stereotype Abbildungen von Familien drin sind. Also zum Beispiel: „Vater bringt Geld nach Hause, Mutter kauft damit ein. Wie viel können wir heute Abend kochen?“ Damit werden ganz klassische Geschlechterrollen und heterosexuelle Beziehungen reproduziert. Bio-Bücher sind natürlich die plakativsten Beispiele.

Erkennen Sie wenigstens etwas Bewegung?

Agostini: Viele Schulen holen sich inzwischen Organisationen wie unseren Verein ins Haus, aber das passiert halt nur in München und der näheren Umgebung. Finanziell stemmen die Schulen das dann selbst oder es wird über Ehrenamtliche gelöst. Es ist ein großes strukturelles Problem in Bayern, dass die Weiterbildung für junge Leute eigentlich nicht finanziert wird. Und für Erwachsene gibt’s keine Angebote. Wenn doch, dann findet das in Unternehmen statt: Die typischen Diversity-Trainings sind aber immer unternehmensspezifisch. Das heißt: Man vergisst die große Masse, die nicht in großen Unternehmen arbeiten oder nicht in Firmen, die diese Themen verankern.

Herr Gruber, Sie sind in Moosburg aufgewachsen und waren politisch sehr vielseitig unterwegs: Als Mitglied der konservativen CSU und später als Mitbegründer der progressiven, jungen Fresh-Gruppierung haben sie fast das ganze Spektrum erlebt. Wie weit ist Moosburg in Ihren Augen, und wie viel Aufklärung braucht es in der Stadt?

Gruber: Wir sind schon mal in der dankbaren Lage, nicht allzuweit von München weg zu sein und seine Vorteile mitnutzen. Wenn Jugendliche, die nicht hetero- oder cissexuell sind, Anschluss suchen, dann dauert’s nur eine 35-Minuten-Zugfahrt und es gibt Angebote. Darauf sollte man sich aber nicht ausruhen. Dass viele queere Menschen in Großstädte ziehen, passiert nicht ohne Grund.

Was lockt queere Menschen in Metropolen?

Gruber: Dort fühlt man sich besser aufgehoben, auf der Straße weniger verurteilt, traut sich mehr, Händchen zu halten. Das find’ ich weiter ein Symptom dafür, dass zumindest die empfundene Gutbehandlung von Menschen da noch nicht angekommen ist. Deshalb sind solche Workshops wichtig, wo wir sagen: Hey, wie können wir dafür sorgen, dass sich Menschen um uns herum wohler fühlen? Dass sie gar nicht mehr die Notwendigkeit sehen, ins Münchner Gärtnerplatzviertel zu ziehen. In Moosburg geht’s ja auch.

Also sehen Sie Ihre Heimatstadt noch auf einem langen Weg?

Gruber: Ich denke, das Klima könnte schlimmer sein. Es hat mich ja fast überrascht, dass es im Stadtrat doch einigermaßen Unterstützung gab für die Regenbogenflagge. Man hat beim Flaggenhissen sogar einige aus der CSU- und Freie-Wähler-Fraktion gesehen.

+ Regenbogen am Hirschen: Weil der Antrag auf Hissen einer Pride-Flagge am Moosburger Rathaus abgelehnt worden war, sprang die Gastwirtschaft ein – unter Mitwirkung von Benedict Gruber (rechtes Fenster, M.). Später wehte die Fahne dann auch an der Vhs. © Archiv: Forster

Und abseits der Politik?

Gruber: An den drei weiterführenden Schulen könnte das Angebot ausgebaut werden. Wir hatten vor zwei Jahren am Moosburger Gymnasium tatsächlich von diversity München einen Workshop für eine einzelne Klasse. Aber nur anlassbezogen: weil es einen Mobbing-Fall gab.

Also nicht präventiv.

Gruber: Es wäre natürlich ein schöner Ausbau des Ganzen, wenn man sagen würde: Da gibt’s ein regelmäßiges Angebot. Ansonsten glaub’ ich nicht, dass Moosburg die kritische Größe hat, dass man ein queeres Jugendzentrum etabliert oder eine Party veranstaltet. Es gibt aber auch Zwischenstufen.

Inwiefern?

Gruber: Manche Restaurants oder Lokalitäten werden beispielsweise heute auf Google Maps als LGBT-freundlich bezeichnet. Was damit gemeint ist: Es sind nicht notwendigerweise queer-exklusive Räume, also keine Gay-Bars oder so, aber halt Läden, wo Diskriminierung sofort mit null Toleranz begegnet wird. Wir haben das zu einem gewissen Grad schon, zum Beispiel im Hirschen. Aber wenn es da ein bisschen mehr geben würde, wäre es schon gut.

Herr Agostini, waren Sie schon mal in Moosburg?

Agostini: Noch nie (lacht). Aber ich komme tatsächlich aus noch deutlich ländlicheren Gefilden: aus den Bergen in Südtirol.

Wenn Sie in Ihrer Jugend so ein Angebot in Ihrer Heimat mitbekommen hätten, wie Sie es nun in Moosburg planen, was hätte das mit Ihnen gemacht?

Agostini: Es ist etwa zehn Jahre her, als ich angefangen habe, mich mit meiner eigenen sexuellen Identität auseinanderzusetzen. Damals gab es keine Angebote und nirgends hing die Regenbogenflagge. Ich glaube, es wär’ einfach ein positives Bewusstsein in mir hochgekommen – und nicht diese Selbstzweifel, die man am Anfang des Entdeckens hat: Das ist etwas Falsches, das sollte nicht sein, es ist hoffentlich nur eine Phase, und die geht ja wieder vorbei. Es hätte mir also diese Gedanken erspart.

Mich hat der Vorfall überrascht, weil ich dachte, dass solche Kleinigkeiten niemanden triggern.

Herr Gruber, mussten Sie aufgrund Ihrer sexuellen Orientierung negative Erfahrungen in Moosburg machen? Gab es Vorfälle, die Sie erschüttert haben?

Gruber: Ich bin nicht so leicht zu erschüttern (lacht). Aber ja, ich erinnere mich noch an einen Besuch im damaligen Pebbles. Mein erster Freund war dabei, er kam auch aus Moosburg aus meiner Nachbarschaft. Als wir uns im Club geküsst hatten, gab’s danach ein bisschen Raufereien. Mich hat der Zwischenfall schon überrascht, weil ich dachte, dass solche Kleinigkeiten niemanden triggern – zumal wir nicht mal mitten auf der Tanzfläche standen, sondern irgendwo am Rand einfach nur ruhig dagesessen sind. Was ich allerdings sehr angenehm fand: dass gleich Leute dazwischengegangen sind und sich vor uns gestellt haben. Ansonsten hat es natürlich immer wieder mal Kleinigkeiten gegeben, dass mal gelästert wird oder so. Ich bin vielleicht aber ein bisschen die falsche Person für diese Frage.

Weshalb?

Gruber: Weil ich ein sehr liberales, dankbares Umfeld hatte: das Gymnasium, meine Vereine, das Rote Kreuz – das waren jetzt nicht so die typisch toxischen maskulinen Bereiche gewesen. Ich kenne aber selber ein halbes Dutzend Leute, die nicht geoutet sind, aus welchen Gründen auch immer. Ich war nie beim Fußball, nicht bei der Feuerwehr, es kann also durchaus andere Erfahrungsberichte aus Moosburg geben.

Haben es Jugendliche, die die gleichen Fragen umtreiben wie Sie in Ihrer Orientierungsphase, heute durch Soziale Medien viel leichter, die richtigen Antworten zu finden?

Agostini: Junge Leute sind teilweise erschreckend fehl- und schlecht informiert. In Sozialen Medien kursieren leider unglaublich viele Mythen, mit denen wir in den Workshops konfrontiert werden. Statt dass an Schulen oder in Jugendzentren strukturierte Aufklärungsarbeit geleistet wird, passiert halt nichts, deswegen suchen sich die Leute das im Internet und erhalten keine Einordnung.

Was denken Sie, wie viele Leute kommen zu den Veranstaltungen in die Vhs?

Gruber: Schwer einzuschätzen. Die Workshops haben wir auf 25 Personen begrenzt, das sollte reichen. Am Freitag, für den es ja keine Anmeldung braucht, hoffe ich schon auf relativ viele Besucher, und dass wir die Halle einigermaßen füllen.

Agostini: Wir werden ja auch nicht alle erreichen und es werden uns nicht alle zustimmen. Man braucht sich da keine Illusionen machen: Da gehen danach keine völlig perfekten, akzeptierenden Menschen raus. Aber wenn von 100 Leuten ein Mensch am Ende nicht mehr oder weniger diskriminiert, bin ich schon zufrieden.

Wie würden Sie jemanden auf der Straße davon überzeugen, Ihr Angebot zu besuchen?

Gruber: Mich motiviert, dass es so viele Menschen gibt, die gar keinen bösen Willen haben und der Thematik gar nicht entgegenstehen. Sondern vielleicht bloß davon peinlich berührt sind, nicht wissen, wie sie sich ausdrücken sollen und Angst haben, etwas Falsches zu sagen. Diese Leute würde ich gerne abfangen und sagen: Hey, egal, auf welchem Wissensstand ihr seid, egal, wo ihr euch unsicher fühlt – kommt her, stellt Fragen, wir sind da und beantworten. Die Chance hat man nicht jeden Tag und im Internet ist es schwer, die Infos zu filtern.

Agostini: Wir sind nicht für den erhobenen Zeigefinger da, sondern um aufzuklären. Ich würde gerne Leute einladen, die bereit sind, sich potenziell die Augen öffnen zu lassen, und um über sich und andere dazuzulernen.

