Vhs Moosburg: Gerade rechtzeitig in die Digitalisierung investiert

Die Jahreshauptversammlung der Vhs Moosburg fand heuer virtuell statt. Von den heimischen Computern aus genehmigten die Mitglieder den Haushalt und wählten eine neue Vorstandschaft.

Moosburg – Eigentlich ging es in dem Rechenschaftsbericht des Vorsitzenden Wolfgang Berger um das Jahr 2019, doch immer wieder landete er beim Corona-Jahr 2020 und den dramatischen Veränderungen der Volkshochschulen. Da gehörte die digitale Jahreshauptversammlung noch zu den kleineren Herausforderungen.

Berger berichtete beispielsweise, dass die Moosburger Vhs, zu der die Zweigstelle Zolling gehört, im Jahr 2019 groß in die EDV-Ausstattung und die Digitalisierung der Vortragsräume investiert habe. „Keiner von uns ahnte damals, wie wichtig diese Investitionsmaßnahmen für 2020 sein würden. Das war die Basis dafür, dass man nach dem Corona-Lockdown den Menschen weiter Bildungsangebote machen konnte.“

Vhs-Vorsitzender bereitet Führungsteam und Mitglieder auf schwere Zeiten vor

Berger bereitete die Mitglieder aber auch auf schwere Zeiten vor. „Wir bieten weniger Kurse für weniger Menschen mit erheblich mehr Aufwand und teurer Technik an“, sagte der Vorsitzende. Ein kostendeckender Betrieb werde dieses und nächstes Jahr nicht möglich sein. Das zu erwartende Defizit könne derzeit aber niemand beziffern. „Wir werden alles tun, was möglich ist, und die Vhs zu einem guten Teil auch neu erfinden“, lautete sein Versprechen. Er dachte auch an die Dozenten für die der Lockdown mit Veranstaltungsverboten quasi den zwischenzeitlichen Weg in die Arbeitslosigkeit bedeutete. Die finanziellen Einbußen konnten nur teilweise abgefedert werden.

Mit den Neuwahlen der Vorstandschaft setzten die Mitglieder dann auf Kontinuität. Vorsitzender Wolfgang Berger und sein Stellvertreter Gerd Beubl wurden in ihren Ämtern bestätigt. Darüber hinaus gewählt wurden Schriftführer Erwin Weber, Schatzmeisterin Barbara Birnkammer sowie die beiden Kassenprüfer Manfred Tristl und Philipp Fincke.

Moosburgs Vhs-Jahr 2019 war sehr erfolgreich

Vhs-Leiterin Gerda Fischer blickte auf ein erfolgreiches Jahr 2019 zurück. Dieses habe 693 Veranstaltungen umfasst, bei denen man mit 8815 Teilnehmern deutlich über den 7612 von 2018 und 7858 von 2017 gelegen habe. Dominant sei im vergangenen Jahr der Bereich der Sprachen gewesen, der 57 782 von 84 422 Teilnehmer-Doppelstunden verzeichnet habe. „Wir werden überraschen – und das positiv“, sagte Fischer. Die Leiterin der Volkshochschule zeigte sich hoch motiviert mit der Vorstellung der Ergebnisse aus der ersten digitalen Jahreshauptversammlung der Moosburger Vhs-Geschichte.

Den Termin nutzten Vorstandschaft und Leitung auch zur Verabschiedung von Anita Meinelt. Mit dem Amtsabschied endete für Moosburgs ehemalige Bürgermeisterin auch die Zeit als Verbandsvorsitzende. Meinelt sowie Leitung und Vorstandschaft schlossen die Versammlung vor allem mit der Bitte an die Teilnehmer, der Volkshochschule vor Ort auch in schwierigen Zeiten gewogen zu bleiben.

