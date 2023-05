Vhs Moosburg verabschiedet langjährige Vorsitzende - Nachfolger will Bildungsgerechtigkeit fördern

Teilen

Blumen zum Dank: Die scheidenden Vorsitzenden Wolfgang Berger (l.) und Gerhard Beubl (r.) entließ Vhs-Leiterin Gerda Fischer nur schweren Herzens. © Maria Martin

Mehrere Wechsel im Vorstand und ein Plädoyer für umfassende Bildungschancen: Das gab es jetzt bei der Mitgliederversammlung der Vhs Moosburg.

Moosburg – Gleich zwei Persönlichkeiten hat die Volkshochschule Moosburg bei der jüngsten Mitgliederversammlung in den Ruhestand verabschiedet: den langjährigen Vorsitzenden Wolfgang Berger und dessen Stellvertreter Gerhard Beubl. Vhs-Leiterin Gerda Fischer dankte beiden für ihr jahrzehntelanges Engagement. Als neuen Vorsitzenden bestätigten die Mitglieder dann Erwin Weber, der bereits seit 19 Jahren als Schriftführer in der Vorstandschaft tätig ist.

Zupacken werden künftig auch drei Frauen: Als neue 2. Vorsitzende wurde die langjährige Schatzmeisterin Barbara Birnkammer bestätigt. Das Amt der Kassierin wird Barbara Bucks übernehmen. Neue Schriftführerin ist nun Annette Heinz.

Nach zwei schlimmen Jahren wieder auf Kurs

Zum letzten Mal hatte Wolfgang Berger den Tätigkeitsbericht für die Vhs-Mitglieder vorbereitet. Für ihn sei es nach knapp 30 Jahren in der Vorstandschaft nun ein guter Zeitpunkt, einen Generationenwechsel an der Spitze der Vhs Moosburg anzustoßen, erklärte er. Nach zwei „anni horribilis“ – zwei schrecklichen Pandemie-Jahren – sei der Zustrom zu den Kursen derzeit wieder stabil und die Prognosen aller Parameter positiv, betonte Berger. Fast 300 Kursteilnehmer besuchten täglich die verschiedenen Angebote der Erwachsenenbildungseinrichtung.

Der scheidende Vorsitzende erinnerte aber auch daran, dass es nach der Pandemie bei den Buchungen der klassischen Angebote zunächst „Zurückhaltung“ gegeben habe. Viele Besucher hätten sich schwergetan, das in der Pandemie erlernte Verhalten, nämlich soziale Kontakte einzuschränken, wieder aufzugeben. Dank gab es hier von Berger insbesondere an Vhs-Leiterin und Geschäftsführerin Gerda Fischer. Mit ihrer zupackenden Art habe sie die Einrichtung durch die schwere Corona-Zeit geführt. Auch das „Durchstarten“ nach der Pandemie wäre ohne sie nicht so erfolgreich vonstattengegangen.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Den Prozess der ständigen Verbesserung habe man im letzten Jahr erfolgreich weiter geführt. Im November wurde das Qualitätsmanagement abgeschlossen. Die Vhs Moosburg sei erneut als Bildungspartner zertifiziert worden. Nach intensiver Prüfung durch das Bundesamt für Migration (BAMF) sei man auch für weitere fünf Jahre anerkannter Integrationskursträger. Außerdem sei die Moosburger Vhs für ein Modellprojekt des Bayerischen Volkshochschulverbands ausgewählt worden. Dabei werde digitales Lehren und Lernen für die Erwachsenenbildungseinrichtungen der Zukunft erforscht. „Für jeden Kopf, jedes Alter und für jede Zeit den richtigen Kurs“ – das müsse es an der Volkshochschule geben.

Die neue Führung: (v. l.) Leiterin Gerda Fischer mit den Vorstandsmitgliedern Annette Heinz, Erwin Weber, Barbara Bucksch und Barbara Birnkammer. © Maria Martin

Ganz persönliche Worte richtete Wolfgang Berger zum Schluss an die Versammelten. „Lebenslanges Lernen“ müsse allen ermöglicht werden. Nur in seltenen Fällen reiche das an den Schulen erlernte Wissen für die gesamte Zeitdauer des Lebens aus. Außerdem sei es ihm stets ein Anliegen gewesen, Migranten die Teilhabe am beruflichen und sozialen Leben zu ermöglichen.

Neuer Vorsitzender für Bildungsgerechtigkeit

In das gleiche Horn blies Erwin Weber. „Ich will dazu beitragen, dass Bildungschancen für jeden da sind und Bildungsgerechtigkeit entsteht“, sagte der neu gewählte Vorsitzende. Als Kassenprüfer wurden Philipp Fincke und Manfred Tristl bestätigt. Mit der Wahl ihres knallig pinken Outfits wollte das Damen-Trio in der Vorstandschaft wohl auch gleich ein optisches Signal setzen: Bunt soll es weiter gehen an der Vhs Moosburg, habe das sicherlich heißen sollen.

Maria Martin

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.