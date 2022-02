Viele Jahre der Stadt zu Diensten: Herbert Franz zum Altbürgermeister Moosburgs ernannt

Von: Nico Bauer

Die Würdigung mit dem Ehrentitel Altbürgermeister kam für den Moosburger Herbert Franz völlig überraschend. © Nico Bauer

Späte Ehre für Herbert Franz: Der Moosburger, von 1978 bis 1984 Rathauschef und auch danach in der Heimatstadt engagiert, darf sich nun Altbürgermeister nennen.

Moosburg – Herbert Franz kann auf ein bewegtes Leben zurückblicken. Eines mit dem über allem stehenden Ziel: der Stadt Moosburg zu dienen. Einige Jahre durfte er das als Bürgermeister tun – und nun, zum 85. Geburtstag, erfolgte verspätet die feierliche Ernennung zum Altbürgermeister.

Der CSU-Kommunalpolitiker Herbert Franz war von 1978 bis 1984 Rathauschef und verpasste dann die Wiederwahl durch eine Niederlage in der Stichwahl gegen Anton Neumeier. Später, 1996, bewarb er sich noch einmal für das höchste Amt der Kommune. „Ich habe die Stadt Moosburg immer in den Mittelpunkt gestellt“, sagt Herbert Franz und betont, dass er alle Bürger gleich behandeln wollte. Dafür habe er auch einiges einstecken müssen. „Aber ich habe es ausgehalten und stehe noch hier“, sagt er lächelnd, als er am Dienstagvormittag bei einem kleinen Empfang im Rathaussitzungssaal steht.

Er hat das Gewerbegebiet Degernpoint auf den Weg gebracht

Moosburgs heutiger Bürgermeister Josef Dollinger lobte den Jubilar als einen Visionär, der seiner Zeit deutlich voraus gewesen sei. So habe er seinerzeit schon Biotopflächen angelegt, die vor mehr als 40 Jahren so nicht üblich gewesen seien. Dollinger verwies in seiner Laudatio auch darauf, dass Herbert Franz das heutige Gewerbegebiet Degernpoint auf den Weg gebracht habe und seinerzeit schon über Konzepte nachdachte, wie Autos aus der Innenstadt herausgehalten werden können. Franz wollte als Ortschef an Eingängen von Moosburg Parkplätze bauen und ein Busshuttle ins Zentrum anbieten.

Zum 85. Geburtstag gab es für Herbert Franz nicht nur einen Präsentkorb der Stadt, sondern auch eine Urkunde aus den Händen von Ortschef Josef Dollinger. © Nico Bauer

Das ehemalige Stadtoberhaupt war zwischenzeitlich auch der Vorsitzende des Stalag-Vereins und ist dort heute Ehrenvorsitzender. Unter ihm als Bürgermeister wurde auch die Gedenkstelle Oberreith geschaffen und seiner Bestimmung übergeben.

Integration gefördert, Weltoffenheit unter Beweis gestellt

Ein weiteres Beispiel für Herbert Franz’ gesellschaftliches Engagement spielte sich 2012 ab, als er gemeinsam mit dem örtlichen Netzwerk „Integration“ unter dem Motto „Wir alle sind Moosburger“ ein deutsch-türkisches Themenjahr in der Dreirosenstadt ausrief. Dazu gekommen war Franz aus Enttäuschung darüber, dass ein Jahr zuvor anlässlich des 50. Jubiläums des deutsch-türkischen Anwerbeabkommens anders als in anderen Städten in Moosburg nichts unternommen worden sei. Doch gerade dieser Ort, so erinnerte der Ex-Bürgermeister damals, sei in besonderem Maße von seinen ausländischen Mitbürgern geprägt worden und habe jenen 18 Prozent mit türkischen Wurzeln einiges zu verdanken.

Schon bei der ersten Vorstellung des Programms keimte in Franz die Idee, aus dem Jubiläum eine jährliche Serie entstehen zu lassen – was schließlich in das Moosburger „Familienfest International“ mündete. Dabei wurden inzwischen, auch unter seiner Mitarbeit, zahlreiche Kulturkreise in den Mittelpunkt gestellt und zelebriert – etwa Lateinamerika, Südosteuropa oder auch fernöstliche Länder. Die Städtepartnerschaft zu Rochester im US-amerikanischen Minnesota, die unter Franz’ Amtsführung im Juli 1981 besiegelt wurde, ist ein weiteres Indiz für das weltoffene Menschenbild des Moosburgers.

Sprachlos vor Überraschung

An seinem 85. Geburtstag ist der im Rosenhofweg lebende Herbert Franz weiter ein interessierter Bürger, dem sein Heimatort nach wie vor sehr am Herzen liegt. Mit seiner Frau Abelina, zwei Kindern und drei Enkeln hat er auch eine große Familie, die ihn nun zum Empfang ins Rathaus begleiten durfte. Die Überraschung des Tages war für ihn, dass Ortschef Josef Dollinger nicht nur das Geschenk zum 85. Ehrentag übergab. Auf die feierliche Ernennung zum Altbürgermeister war das Geburtstagskind überhaupt nicht vorbereitet gewesen. „Es ist schön, zu sehen, dass man nicht vergessen ist“, sagte Herbert Franz. „Diese Ehrenurkunde wird bei mir einen Ehrenplatz bekommen.“ Die Überraschung habe ihn kurzzeitig sprachlos gemacht, „und das ist bei mir wirklich selten der Fall“.

