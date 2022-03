Voller Kulturgenuss: Programm für Moosburger Sommerfestival präsentiert - Ticketverkauf startet bald

Von: Nico Bauer

Die Drei vom Kulturverein: Den Vorständen (v. l.) Peter Reif, Gerd Rothe und Rudolf Heinz ist ihre Vorfreude auf das Moosburger Sommerfestival 2022 anzusehen. © BAUER

Die Vorbereitungen laufen, das Programm ist fix und der Ticketverkauf steht unmittelbar bevor: Am Donnerstag wurde das diesjährige Moosburger Sommerfestival verkündet.

Moosburg – Wenn hochkarätige Kultur besonderes Ambiente trifft, dann ist die Chance groß, dass die Zuschauer nicht nur schöne Stunden genießen, sondern auch unvergessliche Erlebnisse. Genau dafür will der Verein Kultur Moosburg sorgen – mit dem Sommerfestival 2022. Das wird von 27. bis 31. Juli auf dem „Plan“ gefeiert. Der Verein stellte nun das zugehörige Programm vor.

Gerd Rothe, Rudolf Heinz und Peter Reif gehören dem Vorstand des Vereins an, der in den vergangenen Jahren schon etliche Kulturprominenz in die Stadt geholt hat. Rothe betonte bei der Vorstellung des Programms, dass Moosburg kein einfaches Publikum habe: Landesweit bekannte Künstler würden dort wenig ziehen, wenn sie nicht auch einen entsprechend hohen hiesigen Bekanntheitsgrad hätten. Deshalb werden nach dem Kabarettstart am Mittwoch, 27. Juli, mit Andreas Rebers und den Wellküren sowie dem Voulez Vou – ABBA Forever Tribute Concert (Donnerstag) Lokalmatadoren präsentiert. Am Festival-Freitag spielen das Moosburger Damen-Quartett Auf d’Sait’n sowie die im Landkreis sehr bekannten Musiker Tom Appel & Häns Czernik. „Die beiden sind sowas von im Kommen“, kommentierte Rudolf Heinz, der auch städtischer Kulturreferent ist.

„Musikalisches Feuerwerk“

Das Moosburger Kammerorchester unter der Leitung von Erwin Weber verspricht „ein musikalisches Feuerwerk“ für den Samstagabend (30. Juli). In der Vergangenheit sorgte das Ensemble für den Auftakt des Sommerfestivals. Diesmal, beim auf rund eine halbe Woche gestrafften Zeitrahmen, übernimmt das Kammerorchester quasi die Primetime am Samstag.

Zum Abschluss folgt noch ein Doppelevent: Der Jazz-Frühschoppen mit der Pub Hoppers Jazz Band startet am Sonntag, 31. Juli, um 12 Uhr recht spät, weil man Überschneidungen mit dem Sonntagsgottesdienst im Kastulusmünster vermeiden möchte. Zum Finale um 17 Uhr laden dann Tanzmeisterin Katharina Mayer und die Dellnhauser Musikanten zum Volkstanz für alle ein.

Backup-Lösung Stadthalle, Alternativ-Angebot Livestream

Die derzeit für den Hochsommer schwer prognostizierbare Corona-Entwicklung sorgt dafür, dass der Kulturverein aktuell mit 400 bis 600 Plätzen eher vorsichtig rechnet. Sollten Beschränkungen bei den Besucherzahlen wegfallen, wären bis zu 800 Gäste auf dem zentralen Moosburger Platz möglich. Zudem können Kulturfreunde in Quarantäne oder bei Respekt vor zu großen Veranstaltungen für den halben Preis eine Livestream-Übertragung buchen. Außerdem ist an allen Tagen die Stadthalle für die Verlegung von Programmpunkten reserviert, falls das Wetter nicht mitspielt.

Bei den Vorbereitungen wurden bereits die Sperrungen der Innenstadtachsen wie der Herrnstraße oder dem Stadtplatz organisiert. Der Durchgangsverkehr soll die Konzerterlebnisse nicht beeinträchtigen. Rudolf Heinz sieht auch hier eine Besonderheit, sollte beispielsweise die Eisdiele wieder Tische mitten auf der Straße aufstellen.

Tickets und Infos zum Moosburger Sommerfestival 2022

Der offizielle Vorverkauf beginnt nun diesen Samstag. Informationen und Ticket- oder Livestream-Bestellungen gibt es über die Internetseite www.kultur-moosburg.de. Dazu ist das Schreibwarengeschäft Bengl in gewohnter Manier die Vorverkaufsstelle.

