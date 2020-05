Vom Wahlfach zum Krisenhelfer: Schüler produzieren Gesichtsschutzschilder 

Auf Initiative von Lorenz Penzkofer der Klasse 10c und mit Hilfe von 3D-Druckern produziert die Kastulus-Realschule Moosburg derzeit Gesichtsschutzschilder für hiesige Ärzte und Pflegeheime.

Moosburg – Seit Beginn des laufenden Schuljahres beschäftigen sich die Schüler der Kastulus-Realschule Moosburg im Rahmen eines Wahlfachs unter der Leitung von Johannes Haubenberger mit dem Thema 3D-Druck. Die aktuellen Schulschließungen aufgrund der Corona-Pandemie machten natürlich auch allen Projekten des Wahlfachs einen Strich durch die Rechnung. Nachdem jedoch in den Medien immer wieder von fehlender Schutzkleidung in nahezu allen medizinischen Bereichen die Rede war, sah man für die 3D-Drucker der Realschule die Gelegenheit, zu helfen.

Ressourcen genutzt, Gesichtsschilder produziert

Auf Initiative von Lorenz Penzkofer aus der Klasse 10c wurden nun die Ressourcen genutzt, um Gesichtsschutzschilder für Ärzte und Pflegeheime in und um Moosburg zu produzieren. Zunächst begann die Herstellung zu Hause bei Lorenz, der mit seinem privaten 3D-Drucker und einem geliehenen Gerät der Realschule loslegte. Das benötigte Filament – also das Druckmaterial aus dem Kunststoff PLA – kam dabei sowohl aus privatem als auch aus schuleigenem Bestand. Mit Hilfe 3D-gedruckter Bügel und einer großen Spende von nicht mehr benötigten Overhead-Folien stellte er bereits eine beeindruckende Anzahl der Schutzschilde her. Parallel dazu schrieb er Pflegeheime und Ärzte an und belieferte diese kostenlos mit den fertigen Schutzartikeln.

Wenn nun die Schule wieder schrittweise öffnet, soll die Produktion in den Computerraum II der Realschule verlegt werden, wo dann drei schuleigene Drucker die benötigten Teile herstellen können. All dies geschieht laut den Verantwortlichen unter strenger Beachtung aller Hygiene- und Abstandsregeln.

Die Beteiligten hoffen, damit den Arztpraxen und Pflegeeinrichtungen in Moosburg helfen zu können. Freilich ist man nur eine Schule – die Ressourcen sind also begrenzt, und Lorenz Penzkofer steht kurz vor seinen Abschlussprüfungen. Aber, so betont Wahlfach-Lehrer Johannes Haubenberger: „Alle helfen zusammen. Dies sind Werte, die unsere Gesellschaft auszeichnen – und diese leben wir auch an der Kastulus-Realschule.“

