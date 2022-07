Vom „wilden Juso“ zum Dauerbrenner: Martin Pschorr seit 50 Jahren im Moosburger Stadtrat

Von: Nico Bauer

Für 50 Jahre im Stadtrat wurde Martin Pschorr (M.) jetzt im Beisein seiner Lebensgefährtin Margret Hülbig von Ortschef Josef Dollinger gewürdigt. © BAUER

Seit sagenhaften 50 Jahren ist Martin Pschorr Stadtrat in Moosburg. Zu diesem besonderen Jubiläum wurde er nun mit der Bürgermedaille ausgezeichnet.

Moosburg – Martin Pschorr ist 75 Jahre jung und als SPD-Politiker im Stadtrat Teil einer zwei Mitglieder zählenden Fraktion. Soweit die Faktenlage. Doch der Moosburger ist noch viel mehr: Er ist ein Urgestein des Gremiums, gewissermaßen eine Legende der Kommunalpolitik und in vielen Themenbereichen wie etwa im Bildungssektor oder der Stalag-Geschichte ein wandelndes Lexikon. Anlässlich seines 50-jährigen Stadtratsjubiläums wurde Pschorr bei einem Festakt nun die Moosburger Bürgermedaille überreicht und von allen Seiten mit viel Lob bedacht.

„Du bist am 1. Juli 1972 nach einem sehr engagierten Wahlkampf als wilder Juso eingestiegen“, erinnerte Bürgermeister Josef Dollinger in seiner Laudatio am Vorabend des 1. Juli 2022, dem 50. Jahrestag der Vereidigung. Seinerzeit hatte Martin Pschorr 2547 Stimmen erhalten, und niemand ahnte wohl, was für eine Ära daraus werden würde. Wahrscheinlich auch Martin Pschorr selbst nicht.

Direktkandidat für den Bayerischen Landtag

Schließlich gab es die Momente, in denen sich der Lebensweg des Stadtrats hätte ändern können: 1994 etwa war er Direktkandidat für den Bayerischen Landtag – hatte jedoch einen schweren Stand gegen die CSU-Legende Otto Wiesheu. Pschorr kam auch nicht über die Liste ins Maximilianeum – was aus heutiger Sicht gut gewesen sei für Moosburg, urteilte Josef Dollinger. Aber auch Pschorr ist überzeugt, „dass ich meinen Platz in der Kommunalpolitik habe“.

Moosburgs „Ein-Mann-Philharmonieorchester“ (Zitat Bürgermeister Dollinger) Marian Kauzlavic (r.) spielte Martin Pschorr (2. v. r.) an seinem Ehrungstag ein Ständchen. Stadträte und verdiente Moosburger feierten den Jubilar. © Bauer

In 50 Jahren im Stadtrat hat er vieles erlebt. Unter Bürgermeister Anton Neumaier waren die Sozialdemokraten noch tonangebend, dann gab es eine große Fraktion mit heftigen Grabenkämpfen – und nun ist die SPD auf das Duo Martin Pschorr/Gerhard Beubl zusammengeschrumpft: eine kleine Gruppierung im großen Rund der Entscheider.

Moosburgs Stalag VII A akribisch erforscht

Pschorr, der fast vier Jahrzehnte Lehrer an der Moosburger Kastulus-Realschule war, ging es im Stadtrat immer um die Sache. Mit ruhigem Ton oder deutlichen Aussagen lagen ihm speziell die Schulen im Stadtgebiet und die Vermächtnisse des Stalag VII A am Herzen. Die Geschichte des Gefangenenlagers und der damit verbundenen menschlichen Schicksale erforscht der Stadtrat seit langer Zeit akribisch und setzt sich bei jeder Gelegenheit für den Erhalt der Erinnerung ein.

Vor einem Jahr wurde Martin Pschorr für seine ehrenamtlichen Tätigkeiten das Bundesverdienstkreuz verliehen, und nun drückte auch Josef Dollinger die Dankbarkeit der Stadt Moosburg aus – mit der Verleihung der Bürgermedaille. Für Pschorr war das sichtlich eine Ehre, denn er lebt und liebt seine Heimatstadt Moosburg. Und der 75-Jährige kündigte an, dass mit der Kommunalwahl 2026 endgültig Schluss im Stadtrat sei: „Ich bin dann 79 Jahre alt, und das war es dann.“

