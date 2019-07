Von Folk bis Electro: Am Samstag steigt das MATØ-Festival in Moosburg

Nach der Sommernacht steht in Moosburg das nächste Event an: Beim MATØ-Festival sollen am Samstag mit Folk bis Electro alle auf ihre Kosten kommen – kostenlos.

Moosburg – Am Samstag, 6. Juli, haben die Moosburger die Qual der Wahl. Wollen sie lieber in der Bonau feiern oder doch am Stadtwald? Nachdem der FC Moosburg nämlich sein Bonaufest wegen schlechten Wetters auf kommendes Wochenende verschieben musste, erhalten die Organisatoren nun starke Konkurrenz. Denn dann findet nicht nur das beliebte Stadtwaldfest des Alpenvereins statt, es hängt sich auch noch eine völlig neue Veranstaltung dran: das MATØ-Festival. Es findet direkt neben dem DAV-Heim an und in der Kegelhalle statt.

Der Name des Events speist sich aus den Initialen seiner Gründer: Marina Mair, Ariane Beisert und Tobias Hölzl. Vergangenes Jahr hatten die drei Anfangzwanziger aus einer Laune heraus eine Party für Freunde schmeißen wollen – und am Ende ein Festival für 100 Leute bei Gammelsdorf ins Leben gerufen. Wie es nun zum Ortswechsel nach Moosburg kam, und welche kunterbunten Programmpunkte geplant sind, erzählt Tobias Hölzl (25) im Interview.

Freisinger Tagblatt: Herr Hölzl, Ihr Event verzeichnet auf Facebook schon hunderte Zusagen und Interessenten. Und das, obwohl das MATØ-Festival zum ersten Mal in Moosburg gastiert. Was steckt dahinter und was erwartet die Besucher?



Tobias Hölzl: Unser Antrieb war es, die Leute von der Couch herunterzubringen. Es soll sich einfach was rühren. Das Festival in Moosburg ist für die ganze Familie und alle Musik-Geschmäcker gedacht.



Das sieht man am breit gefächerten Line-up: Mit Apollon’s Smile treten sowohl die folkigen Publikumslieblinge von der Sommernacht auf, als auch Jõka, der Freunde elektronischer Musik beglückt.



Genau. Und weil wir uns mit dem Stadtwaldfest des Alpenvereins nebenan zusammentun, spielen ab 15 Uhr sogar noch die Holledauer Hopfareisser. Dort gibt es auch einen Biergarten sowie ein Kinderprogramm mit Clown Toni Toss und Kletterturm. Bei uns bekommen die Gäste aber nicht nur viel Musik: Es wird auch Poetry-Lesungen und Essensstände geben.



+ Der Veranstaltungsort: die Gaststätte Zur Kegelhalle in Moosburg. © Forster Wie kamen Sie auf die doch etwas kuriose Idee, ein Festival in einer Kegelbahn aufzuziehen?



(lacht) Ich bin selbst Kegler und habe einen guten Draht zum Wirt Günter Wittmann. Der war sofort Feuer und Flamme, hat die Schirmherrschaft übernommen. Jetzt planen wir, eine der Bühnen auf der Kegelbahn aufzubauen. Der Rest spielt sich draußen und im ersten Stock im großen Saal ab.



Die Meteorologen versprechen für Samstag bestes Sommerwetter. Wie viel spielt sich draußen, wie viel drinnen ab?



Unsere Acts beginnen am Nachmittag draußen, bis 22 Uhr haben wir die Berechtigung fürs Freie. Dann wechseln wir in die Gaststätte – wegen des Lärmschutzes.



Die Veranstaltung auf Facebook

Privat starten Sie bald Ihren Master des Chemieingeniuerwesens. Wie fügt sich da der Job eines Festivalorganisators ein?



Es ist ein Lernprozess und bedeutet schon Stress. Das letzte Festival war privat, wir konnten alles frei Schnauze machen. Jetzt müssen wir Auflagen erfüllen, alle möglichen Dinge beachten. Ich hätte mir vieles anders erwartet – und bin auch froh, wenn’s für dieses Jahr wieder vorbei ist und alles gut gelaufen ist. Gottseidank haben wir mit dem Günter einen erfahrenen Mann dazubekommen, der kennt sich aus und übernimmt die offizielle Veranstalterrolle.



Das MATØ-Festival kostet keinen Eintritt. Wie finanzieren Sie sich?



Wir verdienen an den Einnahmen aus dem Verkauf von Getränken und Essen. Und wer möchte, darf uns natürlich freiwillig mit einem Obolus unterstützen.



Worauf freuen Sie sich persönlich am meisten?



Dass ich mit meiner Band, den Jetlights, auf meinem eigenen Festival spielen kann.



MATØ-Festival in Moosburg: Programm, Line-up und Infos

Das MATØ-Festival findet am Samstag, 6. Juli, im Gasthaus Zur Kegelhalle, Stadtwaldstraße 115a, in Moosburg statt. Line-up Mainstage: 14 Uhr Ronja Pöhlmann, 18 Uhr The Painsmokers, 19.15 Uhr Francis, 21 Uhr Jetlights; First Floor: 22.30 Uhr Apollon’s Smile, 1.30 Uhr DJ Vince Versa; Second Floor: 23.30 Uhr DJ Jõka, 1.30 Uhr Ohne Uschi. Gut zu wissen: Der Festival-Eintritt ist kostenlos. Weitere Infos finden sich auf der Facebook-Seite der Veranstalter.

Noch mehr Kulturgenuss: Zum dritten Mal findet am Wochenende in Freising das Independent StarFilmfest statt. In diesem Sommer ist einiges neu. Aber auch das beliebte Kino am Rang geht in die nächste Runde und lädt wieder zu neun sommerlichen Filmabenden bei freiem Eintritt ein.