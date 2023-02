Von Kabarett bis Klassik: Vorverkauf für 13. Moosburger Kleinkunstfrühling gestartet

Von: Armin Forster

Lucy van Kuhl Die Musikkabarettistin war bereits Teil des letzten Kleinkunstfrühlings – und tritt nun erneut in der Dreirosenstadt auf. © privat/Künstlerin

An die erfolgreichen Jahre vor der Pandemie-Pause soll angeknüpft werden: In Moosburg hat jetzt der Vorverkauf für den 13. Kleinkunstfrühling begonnen.

Moosburg – Diese Bilanz kann sich sehen lassen: In seinen zwölf bisherigen Veranstaltungsreihen hat der Moosburger Kleinkunstfrühling bei insgesamt 40 Kulturveranstaltungen über 80 Künstler mit rund 7000 Besuchern zusammengebracht. Nach der Pandemie-Pause laden die Organisatoren nun zur 13. Auflage ein. Sie soll Moosburgs „hervorragendes Angebot“ in der Kulturszene ergänzen und beleben, erklärt der städtische Kulturreferent Rudolf Heinz zum Auftakt des Kartenvorverkaufs.

Die Künstler beim 13. Moosburger Kleinkunstfrühling

Die Besucher dürfen sich heuer abermals auf bekannte Namen und stimmungsvolle Auftritte freuen. So ist zum Auftakt am Sonntag, 12. März, gleich die Musikkabarettistin Lucy van Kuhl gebucht. Sie gibt ab 20 Uhr in der Stadthalle ihr neues Programm „Dazwischen“ zum Besten und will dabei auf humorvoll-nachdenkliche Art Situationen aus dem Leben erzählen und besingen. „In ihren sensiblen Chansons und knackig-pointierten Liedern bringt sie’s auf den Punkt“, heißt es in der Ankündigung über die Gewinnerin des Kabarettpreises „Scharfrichterbeil“ aus 2019.

Auch der nächste Akteur wurde bereits mit vielen Preisen bedacht: Am Mittwoch, 22. März, betritt um 20 Uhr Nepo Fitz die Bühne in den Rosenhof-Lichtspielen. Über das Programm des Musikkabarettisten, Sängers, Pianisten und Schauspieler heißt es in einer „Gebrauchsinformation“ für die Besucher, „der Wirkstoff NepoFitz©forte ist LBn100 – lebensbejahend negativ 100 Prozent“.

Freunde der Klassik dürften dem Auftritt von Paul Kaspar am Samstag, 15. April, um 20 Uhr entgegensehen: Der deutsch-tschechische Pianist, seit den 80er Jahren ein Bayer, spielt in der Schäfflerhalle Werke von Mozart, Beethoven, Paderewski, Chopin und Gershwin. Für die Klaviertrios Dvorak, Smetana, Suk hat Paul Kaspar den „Pizzicato Supersonic Award“ in Luxembourg erhalten und wurde für den Grammy Award nominiert.

Und wer sich gerne zur Musik bewegt und ein Fan von Brauchtumspflege ist, sollte sich den Samstag, 27. Mai, frei halten: Ab 19.30 Uhr findet dann in der Stadthalle das Volkstanzspektakel mit den Dellnhauser Musikanten und Tanzmeisterin Katharina Mayer statt. Unter dem Titel „Neue Lust auf alte Tänze“ und unter Anleitung von Mayer wird an diesem Abend boarisch getanzt – vom Zwiefachen bis zu Rund- und Figurentänzen. „Kommen kann, wer mag, und wie er mag“, versprechen die Veranstalter der Stadt Moosburg. „Egal, ob in Tracht mit Dirndl und Lederhosen oder nicht – ob mit oder ohne Tanzerfahrung.“

Der Vorverkauf: Hier gibt es Tickets für die Veranstaltungen

Karten gibt es bei Schreibwaren Bengl in Moosburg oder online auf www.moosburg-ticket.de. Dort finden sich auch alle weiteren Informationen und Details zu den Auftritten des Kleinkunstfrühlings.

