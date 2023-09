Von Protest bis Selfies: Aiwangers Moosburg-Besuch spaltet die Menschen

Die einen mahnten zur Erinnerungskultur, die anderen forderten Erinnerungsselfies: Der Besuch des Bayerischen Wirtschaftsministers spaltete die Menschen in Moosburg. © Fotos: Eser/Martin

Die einen buhten, die anderen jubelten: Dass Hubert Aiwanger in Moosburg am Herbstschau-Umzug teilnimmt, ist in Moosburg kontrovers aufgenommen worden.

Moosburg – Die einen buhten ihn aus, die anderen wollten Selfies mit ihm: Der Besuch des stellvertretenden Ministerpräsidenten und Wirtschaftsministers Hubert Aiwanger hat in Moosburg ganz unterschiedliche Emotionen ausgelöst. Der nach der Flugblatt-Affäre umstrittene FW-Chef hatte am Sonntag am Herbstschau-Umzug teilgenommen.

Als die Kutsche mit der Nummer 15 gegenüber dem Festplatz vor der Shell-Tankstelle an der Landshuter Straße anrollte, wurden die Pferde angehalten. Aiwanger, neben dem Bürgermeister Josef Dollinger, FW-Stimmkreisabgeordneter Benno Zierer und Landrat Helmut Petz saßen, stieg aus und verteilte zunächst Bonbons an die umstehenden Kinder.

„Oane scheener als die andere“

Dass Aiwanger sein Publikum mitzunehmen versteht, das zeigte sich bereits außerhalb des Festzelts auf dem Viehmarktplatz. Mehrfach zückte er sein Handy, um die am Umzug teilnehmenden Gruppierungen zu fotografieren. „Oane scheener als die andere“, bekannte „Hubsi“, als die jungen Damen der Narrhalla Moosburg vorbei marschierten. Immer wieder lösten sich junge Menschen aus dem Festzug heraus, um Aiwanger zu begrüßen. „Dürfen wir ein Selfie machen mit Ihnen?“, fragte eine Gruppe Burschen in Tracht.

Angeführt vom Spielmannszug Hörgertshausen zog der Vize-Ministerpräsident in das Festzelt ein. Hände wurden geschüttelt, kurze wohlwollende Worte getauscht: ein herzlicher Empfang, die Anspannung im Gesicht Aiwangers fiel zunehmend ab. Als er sich in der VIP-Lounge niedergelassen hatte, gab es erst einmal ein halbes Hendl, dann wurde mit der Maß Bier angestoßen.

Das Zelt war nur etwa zur Hälfte besetzt, als der Vize-Ministerpräsident zu seinem Grußwort ansetzte. Sympathische, vernünftige Leut’ seien die Moosburger, sagte er. Solche, die fleißig arbeiteten. „Und wer arbeitet, darf auch feiern. Genießt euer Volksfest“, so der Appell an die Festgäste.

„Jeder soll sein Haus bauen können und mit Holz heizen dürfen“

Für sein Grußwort beschränkte sich Aiwanger auf fünf Minuten. Seine Lieblingsthemen brachte er freilich trotzdem unter. Für die Bauern machte sich Aiwanger stark. Dafür, dass „jeder auch weiterhin sein Haus bauen kann und mit Holz heizen darf“, müsse gesorgt werden.

Dass Aiwangers Empfang am Festzelt rundherum freundlich ausfiel, hing auch damit zusammen, dass die rund 50 Moosburger, die gegen seinen Besuch in Moosburg protestiert hatten, einen Stellplatz am diametral anderen Ende der Innenstadt zugewiesen bekamen: vor der Johanneskirche. „Wir hätten gerne in der Nähe des Viehmarktplatzes demonstriert, aber das wurde uns vom Landratsamt nicht genehmigt“, teilte Organisator Jules Steinberger mit.

So präsentierten sie ihre Botschaften, während Aiwangers Kutsche beim Umzug an ihnen vorbei zog. „Mein Bruder hat dieses Schild gebastelt“ war in etwa zu lesen – gemünzt darauf, dass das antisemitische Flugblatt, das einst in Aiwangers Schulranzen gefunden worden war, angeblich von dessen Bruder Helmut stammt. Oder aber auch: „Aufarbeitung à la Hubsi: Von Einsicht und Reue faseln und dann Opferreden im Bierzelt halten.“

In Moosburg allerdings traf weder das eine noch das andere zu. Denn zur Flugblatt-Affäre gab es von Aiwanger, der sich auch ins Goldene Buch der Stadt Moosburg eintragen durfte, wie schon zuletzt kein Wort.

von Maria Martin und Manuel Eser

