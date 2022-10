Waffenarsenal im Kleinwagen: Schockierender Fund bei Großkontrolle auf der A92

Von: Hans Moritz

Auf mehrere Waffen und Molotow-Cocktails stießen die Beamten bei der Kontrolle. © Moritz

Eine Großkontrolle mit 60 Beamten führte die Polizei in der Nacht zum Sonntag auf der A 92 bei Moosburg durch. Das Ergebnis ist schockierend.

Moosburg/Langenpreising – Alle raus, hieß es in der Nacht auf Sonntag auf der A 92 München-Deggendorf am Parkplatz Moosburger Au. Die Polizei hatte eine Großkontrolle angesetzt. An der waren unter der Einsatzleitung von Jonas Straßl, Andreas Woltz und Thomas Keller von der Verkehrspolizei Freising 60 Beamte diverser Polizeistationen, des Landeskriminalamts und des Zolls sowie Kräfte des THW Freising und der Autobahnmeisterei beteiligt.

Ihr Augenmerk galt betrunkenen oder unter Drogen stehenden Fahrern, Truckern mit zu langen Lenkzeiten und polizeilich gesuchten Personen. Dazu wurde die A 92 gesperrt, alle Fahrzeuge wurden über den hell erleuchteten Parkplatz umgeleitet. Darunter war auch ein Opel Corsa aus Miesbach, darin zwei 19 und 21 Jahre alte Brüder. Was sie mit sich führten, sorgte bei den Polizisten für Erstaunen: ein gutes Dutzend Schreckschusspistolen, ein Gewehr, mehrere Messer, eine Axt, Pfeil und Bogen, eine Armbrust, ein Wehrmachtshelm mit SS-Runen, ein Messer mit der Gravur „SS – Wolfsschanze“ – und mehrere Molotowcocktails.

Eine Großkontrolle auf der A 92 hatte die Polizei in der Nacht zum Sonntag angesetzt. Am Parkplatz Moosburger Au wurden die Fahrzeuge rausgelotst. © Moritz

Sprengstoffexperten vom Flughafen rückten an, auch das LKA und der Staatsschutz der Kripo Erding wurden wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz eingeschaltet. Die Brüder gaben an, auf dem Weg nach Niederbayern gewesen zu sein, um dort „Krieg zu spielen“. Sie mussten zur erkennungsdienstlichen Behandlung zur Polizei nach Freising. Überdies gingen der Polizei fünf alkoholisierte sowie je zwei Fahrer ins Netz, die unter Drogen standen, keinen Führerschein oder keinen Aufenthaltstitel hatten. Auch mehrere Fahndungen wurden vollstreckt. Nicht zuletzt wurden 300 Fahrer zur Kasse gebeten, weil sie zu schnell an die Kontrollstelle gefahren war, der Rekordhalter mit 167 km/h.

