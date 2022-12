Ware für 3000 Euro geklaut: Frau verfolgt Ladendieb durch Moosburg - Dann bekommt sie Hilfe

Eine ganze Diebstahlsserie konnte letztlich dank des beherzten Einsatzes einer Mitarbeiterin aufgeklärt werden. © dpa / Martin Schutt

Sieben Geschäfte hat ein 68-Jähriger beklaut, doch der letzte Laden in Moosburg wurde ihm zum Verhängnis. Beziehungsweise eine couragierte Mitarbeiterin.

Moosburg - Zwei Polizisten, die am Donnerstagmittag zu Fuß im Moosburger Stadtgebiet unterwegs waren, wurden von der Mitarbeiterin eines Modegeschäfts angesprochen, als diese gerade in sicherem Abstand einen vermeintlichen Ladendieb verfolgte. Bei der Überprüfung des 68-Jährigen fanden die Beamten dann tatsächlich eine kurz zuvor im Geschäft gestohlene Jacke. Auch in seinem geparkten Wagen tauchte weiteres Diebesgut – hauptsächlich Kleidung – im Wert von über 3000 Euro auf.

In seiner Vernehmung gab der Beschuldigte die Diebstähle zu und nannte auch die sieben geschädigten Läden. Der Mann ohne festen Wohnsitz in Deutschland wurde nach Zahlung einer Sicherheitsleistung in Absprache mit der Staatsanwaltschaft wieder entlassen.

