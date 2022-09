Warum es heuer auf der Moosburger Herbstschau keine Hopfenbonitierung gab

Von: Nico Bauer

Die Prämierung der besten Hopfenproben ist eigentlich fester Bestandteil des Moosburger Herbstschau-Programms. Heuer musste dieser Punkt allerdings ausfallen. © BAUER

Am Rande der Moosburger Herbstschau ist es Tradition, dass neben der Braugerste auch der Hopfen bonitiert und prämiert wird. Doch heuer kam es anders.

Moosburg – Es ist eine feste Tradition, dass Landwirte aus großen Teilen von Südbayern zur Herbstschau nach Moosburg schauen. Dann werden Braugerste und Hopfen bonitiert und die Ernte bewertet. Diesmal mal fehlte jedoch der Hopfen, weil sich die Ernte in der Hallertau nach hinten verschoben hat.

In den Vorjahren halfen noch die Corona-Folgen

Bei der Prämierung am Donnerstag berichtete Georg Schweiger, Vorsitzender des Gerstenbauverbands Moosburg, dass sich die Erntephasen des Hallertauer Hopfens verschoben hätten und deshalb die Bonitierung im Rahmen der zeitlich an das Oktoberfest gebundenen Herbstschau nicht möglich sei. Mehrere Sorten Aromahopfen sind demnach erst später erntereif. Da es in den vergangenen beiden Jahren wegen Corona keine Herbstschau gab, konnten die Bonitierungen von Gerste und Hopfen nach hinten verschoben werden.

Im Rahmen der Baugerstenprämierung trug dann auch Johann Portner, Leiter Hopfenbau bei der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft, die Fachkritik vor. Er berichtete, dass man in der Hallertau mit 854 Betrieben und 17.110 Hektar Anbaufläche eine Sättigung des Markts erreicht habe. Durchschnittlich bauen die Betriebe auf 20 Hektar Fläche die Bierzutat an. Die Tendenz der Hektarzahl pro Betrieb sei steigend.

Ernteertrag heuer sehr unterdurchschnittlich

Portner berichtete, dass der Ertrag heuer sehr unterdurchschnittlich ausfallen werde. Die Trockenheit in Verbindung mit Unwettern habe für ein mäßiges Hopfenjahr gesorgt. „Auch der Alphasäuregehalt ist nicht berauschend“, sagte Portner. 2021 hatte man da noch historisch gute Werte. Die lange Trockenheit in diesem Sommer hatte beim Hopfenanbau auch noch die Folge, dass sich Spinnmilben stark vermehrten.

Der LfL-Experte erklärte, dass in der Hallertau 40 verschiedene Hopfen-Sorten angebaut werden. Allerdings kommen die elf gängigsten Sorten auf 93 Prozent der Erntemenge. Für die nächsten Jahre hofft man nun, dass sich die Erntezeiten wieder so verschieben, dass dann auch wieder im Rahmen der Herbstschau das Duo Hopfen und Gerste bewertet werden kann. In Zeiten des Klimawandels kann dazu aber niemand Prognosen abgeben.

