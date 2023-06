Was gilt noch mal in einer Fahrradstraße? Stadt Moosburg frischt Verkehrswissen der Bürger auf

In Moosburg gibt es mehrere sogenannte Fahrradstraßen und eine Fahrradzone. Doch was hat es damit genau auf sich? Die Stadt erklärt jetzt alle Details. © Michael Gstettenbauer/Imago

Damit die Rad-Infrastruktur noch sicherer wird, hat die Stadt Moosburg jetzt eine kleine Regelkunde veröffentlicht: zu Fahrradstraßen und Fahrradzonen.

Moosburg – Die Fahrradsaison ist am Laufen, und diverse Veranstaltungen rund um das Thema Fahrrad stehen an. „Aus diesem Grund möchte die Stadt Moosburg Grundlegendes zu den bereits ausgewiesenen Fahrradstraßen und Fahrradzone bekanntgeben“, ließ das Rathaus nun per Pressemitteilung verlauten.

Als Fahrradstraßen ausgewiesen wurden demnach bisher der Stadtgraben zwischen Landshuter- und Steinbockstraße, die Viehmarktstraße sowie der Parallelweg zur Landshuter Straße (alte B11) von der Viehmarktstraße bis zur Lände (wir haben berichtet). Eine Fahrradzone ist das Wohngebiet zwischen der Thalbacher Straße, Steinbockstraße und Industriestraße.

Was ist eine Fahrradstraße und Fahrradzone?

Fahrradstraßen und -zonen werden dort eingerichtet, wo viel Radverkehr vorhanden ist, erwartet wird oder gebündelt werden soll.

Die Abschnitte sind mit einem quadratischen, weißen Schild mit einem Fahrrad und der Aufschrift „Fahrradstraße/Fahrradzone“ sowie einem Piktogramm auf der Fahrbahn gekennzeichnet.

Das Ende des Abschnitts signalisiert ein ähnliches schwarz-weißes, durchgestrichenes Schild.

In Moosburg sind sowohl die Fahrradstraßen als auch die -zone für den Anliegerverkehr freigegeben.

Welche Regeln gelten in der Fahrradstraße und Fahrradzone?

In Fahrradstraßen gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h, und alle Verkehrsteilnehmer müssen ihre Geschwindigkeit an die Radler anpassen.

Fahrradstraßen und -zonen sind dem Radverkehr vorbehalten.

In der Stadt Moosburg ist der Anlieger-Pkw ausnahmsweise zugelassen. Autofahrende dürfen damit die Fahrradstraßen und -zonen nur benutzen, wenn sie in dieser wohnen oder dort etwas erledigen müssen. Das ist durch ein entsprechendes Zusatzschild „Anlieger frei“ gekennzeichnet. Die Fahrradstraßen/-zonen dürfen damit nicht zum Durchfahren benutzt werden.

Der Radverkehr darf weder gefährdet noch behindert werden.

Radfahrende dürfen nebeneinander auf der Straße fahren. Andere Fahrzeuge dürfen Radler zwar überholen, müssen aber auch hier mindestens 1,5 Meter Abstand halten.

An Kreuzungen und Einmündungen gilt nach wie vor die Vorfahrtsregel rechts vor links, wenn es nicht anders geregelt ist.

Die Vorteile für Radfahrende

Radler dürfen nebeneinander fahren. Durch das angepasste Tempo wird es für sie zudem sicherer und stressfreier. Auch für Anwohner bedeuten die niedrigeren Geschwindigkeiten mehr Sicherheit und weniger Verkehrslärm.

Stadtradeln und Cargobike-Roadshow in Moosburg

Auch heuer beteiligt sich Moosburg wieder an Deutschlands größter Fahrradkampagne, dem „Stadtradeln“ des Klima-Bündnisses. Die Aktion läuft noch bis 8. Juli. Eine Anmeldung ist nach wie vor möglich: www.stadtradeln.de/moosburg. Mitradeln lohnt sich, denn es gibt Preise von Sponsoren zu gewinnen. Außerdem soll heuer mit den erradelten Sponsorengeldern die Förderstätte der Lebenshilfe in Moosburg unterstützten. Das Geld wird dort für einen Spezialrollstuhl für Outdoor-Aktivitäten benötigt.

Am 13. September gastiert zudem die Cargobike-Roadshow in Moosburg. Ob Kinderbeförderung, Einkauf oder Ausflug: Lastenräder liegen im Trend und haben viel Potenzial für die Verkehrswende. Fahrspaß und Vorteile von Lastenrädern können ganz praktisch bei der Cargobike Roadshow „erfahren“ werden. Dort kann man zwölf unterschiedliche E-Lastenräder von zwölf Herstellern ausgiebig testen. Dazu gibt es eine Hersteller- und Händlerneutrale Beratung durch das Roadshow-Team.

Gut zu wissen Fragen zu Fahrradstraße/-zone beantwortet die Straßenverkehrsbehörde unter Tel. (08761) 684-44 oder via strassenverkehr@moosburg.de. Für die Veranstaltungen rund ums Radeln gibt Klimaschutzmanagerin Melanie Falkenstein, Tel. (08761) 684-54 oder via melanie.falkenstein@moosburg.de, Auskunft.

