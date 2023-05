Was hätten die Pendler denn gern? Große Bahn-Umfrage in Moosburg geplant

Von: Nico Bauer

Teilen

Eine Umfrage unter Nutzern der Bahn in Moosburg soll jetzt Informationen über die Bedürfnisse und Wünsche dieser Bürger einholen. © BAUER

Die Stadt Moosburg will ihren Bahnhof erneuern. Nun initiiert eine Koalition junger Stadträte eine Befragung der Nutzer nach Bedarf und Wünschen.

Moosburg – Noch immer hat der Stadtrat Moosburg die Grundsatzentscheidung nicht getroffen, ob der im Besitz der Stadt befindliche Bahnhof generalsaniert oder komplett neu gebaut werden soll. Mitten in den Denkprozess hat nun eine junge Gruppe aus drei verschiedenen Fraktionen eine Befragung der Fahrgäste durchgesetzt. Der Antrag von Benedict Gruber, Julian Grübl (beide Fresh), Stefan John (Linke) und Verena Kuch (Grüne) erreichte die Zustimmung zu einer Internet-Umfrage.

Von WLAN bis Toilette

Das Quartett wollte vor den wichtigen Entscheidungen für die Zukunft des Bahnhofs durch die Befragung an Informationen gelangen, was den täglichen Nutzern wichtig ist. So soll beispielsweise nachgefragt werden, mit welchem Verkehrsmittel die Menschen zum Bahnhof kommen, wie lange man durchschnittlich wartet und welche Wünsche man bei der künftigen Infrastruktur hegt – angefangen bei Versorgung, Verkauf, Steckdosen oder WLAN bis hin zu Toiletten.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Bürgermeister Josef Dollinger (FW) verwies darauf, dass die Verwaltung eine solche Umfrage nicht noch zusätzlich schultern könne. Deshalb müssten sich die jungen Stadträte auch selbst engagieren. Das wurde dem Rathauschef zugesichert. Wobei nicht alle den Plan toll fanden, den nötigen Internet-Link für die Umfrage über Plakate mit QR-Codes den Bahnhofsnutzern ans Herz zu legen. „Die älteren Menschen fallen hinten runter“, kritisierte Erwin Weber (CSU). Er verlangte für Senioren eine Lösung, sich auch ohne Technik und Internet einbringen zu können.

Warnung vor buntem Wunschkonzert

Zudem wurde in der Diskussion gefordert, dass die Befragten nicht alle Möglichkeiten ankreuzen, sondern Prioritäten bei der Wichtigkeit setzen sollten. Auch die Frage Neubau oder Sanierung wird eingefügt. Und Martin Pschorr (SPD) warnte vor einem bunten Wunschkonzert: „Wir bauen kein City Center, sondern einen Bahnhof.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.