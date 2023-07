Wechsel im Moosburger Stadtrat: Alexander Strobl (Linke) rückt für Stefan John nach

Von: Nico Bauer

Teilen

Alexander Strobl (Linke) bei der Vereidigung zum neuen Stadtrat durch Bürgermeister Josef Dollinger (r.). © BAUER

Im Moosburger Stadtrat hat ein Stühlerücken bei den Linken stattgefunden: Dort hat nun Alexander Strobl den Sitz von Stefan John übernehmen.

Moosburg – Die Linke hat im Moosburger Stadtrat ihren Vertreter gewechselt: Aus beruflichen Gründen gab jetzt Stefan John sein Mandat ab und Nachrücker Alexander Strobl wurde vereidigt. Bei dem Stadtratsbeschluss zur Mandatsniederlegung erklärte John in der Sitzung am Montag, dass er seit 2021 beruflich viel in Aachen aktiv sei „und da habe ich dann sechs Stunden Anfahrt zu den Sitzungen“. John, der als Bürgermeisterkandidat der Linken bei der Kommunalwahl 2020 der Listen-Frontmann war, dankte dem Stadtrat und der Verwaltung für den guten Austausch. „Wir alle wollen eine liebens- und lebenswerte Stadt“, sagte der scheidende Mandatsträger. Die kommunalpolitische Zusammenarbeit habe immer Spaß gemacht.

Stefan John (Linke) zieht sich aus beruflichen Gründen aus dem Stadtrat zurück. © Bauer

John hatte bei der Stadtratswahl 1763 Stimmen gesammelt. Hinter ihm folgten die Chemielaborantin Karin Oberprieler (687 Stimmen) und Elektromeister Alexander Strobl (519 Stimmen). Die erste Nachrückerin hatte den Sitz nun abgelehnt, und so ergab sich die Chance für Strobl. Die Nummer drei der Liste wurde in der Stadtratssitzung vereidigt.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Der 44-Jährige ist verheiratet, hat zwei Kinder und arbeitet am Flughafen München. In Moosburg war er unter anderem der Gründer des Repair-Cafés, das in der „3 Rosen Werkstatt“ Zeichen setzt für Nachhaltigkeit und Müllvermeidung. Noch heute ist er bei seinem Projekt dabei.

„Die Kommune ist für mich die Keimzelle der Demokratie“, erklärte Alexander Strobl über seinen Start im Stadtrat. Er will sich für soziale Themen einsetzen und mit Transparenz die Kommunalpolitik den Menschen näher bringen. „Ich habe schon ein paar Projekte in der Schublade“, sagt er über seinen Ideen für die Mitarbeit im Gremium. Unter anderem möchte sich Strobl dafür engagieren, dass die Stadt mehr Sozialwohnungen schafft.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.