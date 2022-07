Weichen für neue Kinderkrippe in Moosburg gestellt

Zeitplan festgelegt

Von Nico Bauer schließen

Die „Sonnensiedlung“ im Osten der Moosburger Neustadt bekommt eine neue Kinderkrippe. Jetzt wurden die Pläne im Stadtrat konkretisiert.

Moosburg – Eine Kinderbetreuung im östlichen Bereich der Moosburger Neustadt nahe dem Unternehmen Citrin Solar war schon länger im Gespräch. Nun wurde es konkret: Der Stadtrat hat sich auf das Maß der Bebauung und damit auch auf einen Zeitplan festgelegt.

Das Moosburger Architektenbüro Heinz-Pflüger-Partner stellte für den Neubau einer dreigruppigen Kinderkrippe zwei Varianten vor. Eine Option ist ein eingeschoßiges Gebäude, in dem nur die drei Gruppen mit den notwendigen Nebenräumen untergebracht werden. Variante zwei ist ein draufgesatteltes Stockwerk mit sechs Wohneinheiten, die der Stadt bei der Personalsuche ein willkommenes Argument liefern könnten.

Sportlicher Zeitplan

Für die Kinderkrippe hatten die Grünen in Person ihres Fraktionssprechers Michael Stanglmaier beantragt, das Haus in Holzbauweise zu errichten – und zwar aus nicht mehr als 500 Kilometer entferntem Holz. So sollte bei der nachhaltigen Bauweise mit nachwachsenden Rohstoffen die Verwendung von Tropenholz ausgeschlossen werden. Der 3. Bürgermeister bat den Stadtrat, „nicht an der falschen Stelle zu sparen“. Durch die Nutzung nachwachsender Rohstoffe als Baumaterial könne Moosburg ein Zeichen setzen.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Nach der Vorstellung der verschiedenen Varianten gab es eine breite Auswahl, bei der auch das zweigeschoßige Haus in Hybridbauweise vorgestellt wurde. Letztlich entschied man sich dann für das Erdgeschoß in massiver Bauweise sowie das Stockwerk darauf aus Holz. Diese grundsätzliche Festlegung brauchten die Architekten, um auf dem Grundstück in der „Sonnensiedlung“ die Planung mit dem durchaus sportlichen Zeitplan weiter vorantreiben zu können.

3,86 Millionen Euro Kosten

Ein kompletter Holzbau wurde mit 7:12 Stimmen abgelehnt, weil das mit 4,19 Millionen Euro Kosten die teuerste Option war. Zwischen dieser Variante und dem klassischen Massivbau (3,66 Millionen) war die Hybridbauweise mit geschätzten 3,86 Millionen der finanzielle Kompromiss. Die Fertigstellung der Kinderkrippe ist für Januar 2025 vorgesehen.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.