„Weiter-so keine Lösung“: Mahnung zum Frieden und Kritik an NATO beim Moosburger Antikriegstag

Von: Nico Bauer

Teilen

Zur Antikriegstag-Veranstaltung an der Gedenkstätte in Moosburg-Oberreit kamen zahlreiche Besucher und Unterstützer pazifistischer Politik. © Bauer

Den Moosburger Antikriegstag nutzten die örtlichen DGB-Vertreter nicht nur für Mahnungen vor dem Hintergrund des Weltkriegs. Auch die NATO wurde scharf kritisiert.

Moosburg – Der Antikriegstag ist auch 84 Jahre nach Ausbruch des Zweiten Weltkriegs für viele Menschen ein besonders emotionaler Tag. Vor dem großen Kreuz des Soldatenfriedhofs im Moosburger Ortsteil Oberreit erinnerten sich jetzt am Freitag rund 50 Gäste an das einstige Strafgefangenenlager Stalag VII A in Moosburg und gedachten der aktuellen Kriegsopfer in der Ukraine.

Martin Pschorr erinnerte an das „unermessliche Leid“ im Zweiten Weltkrieg. © Bauer

„Die Welt braucht Frieden“, war die unmissverständliche Botschaft von Martin Pschorr, dem Stalag-Beauftragten des Stadtrats. Der SPD-Mann zog den Bogen von den 55 bis 60 Millionen Toten des Weltkriegs („Unermessliches Leid“) hin zu dem Moosburger Kriegsgefangenenlager, in dem am 19. Oktober 1939 die ersten Gefangenen ankamen. Pschorr erzählte, dass beispielsweise gefangene Franzosen deutlich besser behandelt worden seien als Russen. Er erinnerte sich an seine persönliche Beobachtung, wie russische Gefangene schimmliges Brot zu essen bekamen und wenige Tage später schon Tote nach Oberreit gebracht wurden. Deshalb hat die Gedenkstätte auch den Beinamen „Russenfriedhof“. Pschorr betonte, dass die Grabstelle mit dem großen Kreuz auch heute noch eine große Bedeutung als „Gedenkstätte für Frieden und Völkerverständigung“ habe.

Guido Hoyer forderte sofortige Friedensverhandlungen für die Ukraine. © Bauer

Hauptredner der Veranstaltung war der Kreisvorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB), Guido Hoyer, der einmal mehr kein Blatt vor den Mund nahm und kein gutes Haar an der NATO ließ. Er mahnte, dass aktuell das Recht des Stärkeren die internationale Politik beherrsche. „Angriffskriege bleiben verbrecherisch“, sagte Hoyer deutlich, „egal, ob von Russland, der NATO oder von Saudi-Arabien“. Und überhaupt: „Ein Menschenleben in Jemen ist nicht weniger wert als in Europa.“ Der langjährige Freisinger Stadtrat will auch nichts von einem jahrzehntelangen Frieden in Europa wissen: „Der Krieg der NATO gegen Jugoslawien ist gerade einmal 24 Jahre her.“

Hoyer zur Ukraine: „Wir brauchen jetzt sofort die Friedensverhandlungen“

Der DGB-Kreisvorsitzende und Politiker der Linken kritisierte vor allem die USA als Kopf der NATO: „Der Frieden mit nur einer einzigen Weltmacht ist unrealistisch. Das Weiter-so mit der NATO ist keine Lösung.“ Mit der Ausbeutung von Rohstoffen aus ärmeren Ländern sei die Schaffung einer weltweiten Friedensordnung weiter denn je entfernt. „Wir brauchen ernsthafte Partnerschaften“, sagte Hoyer. Dazu zitierte er aus der brasilianischen Verfassung und lobte das Land dafür, sich nicht auf die Seite von Großmächten zu begeben.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Ebenso sei es bei dem Krieg in der Ukraine keine Lösung, immer neue Waffen zu schicken. „Mein Appell ist der sofortige Waffenstillstand“, sagte Hoyer. „Wir brauchen jetzt sofort die Friedensverhandlungen.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.