Wie steht es ums Moosburgs Frühlingsfest 2022? Das sagen die Verantwortlichen der Stadt

Von: Nico Bauer

Ein Kinderkarussell auf dem Moosburger Volksfest. © Armin Forster

Verhindert die Pandemie wieder das Moosburger Frühlingsfest - oder gibt es Hoffnung für 2022? Nun haben sich Verantwortliche der Stadt zum Volksfest geäußert.

Moosburg – Die Rufe nach Lockerungen der Coronamaßnahmen werden in Deutschland immer lauter und viele Kommunen – auch Moosburg – stehen in den Startlöchern, um bald zur Normalität zurückkehren zu können. Allerdings ist derzeit noch völlig offen, was aus dem Frühlingsfest in der Dreirosenstadt von 13. bis 18. Mai wird.

Schausteller, Brauerei und Festwirt stehen parat

„Wir haben alles vorbereitet“, sagt Josef Mühlberger, der Geschäftsleiter der Stadtverwaltung. Man habe die Schausteller, den Festwirt und die Erdinger Brauerei an der Hand, nur seien aktuell Volksfeste in Bayern nicht erlaubt. „Wir könnten das Frühlingsfest im vollen Umfang abhalten“, sagt Mühlberger, „aber daran glaube ich nicht so recht.“

Gute Erfahrung im Herbst gemacht

Spätestens 14 Tage vor dem Termin müssten Entscheidungen fallen und die Schausteller wie auch der Festwirt Klarheit bekommen. Mühlberger deutet an, dass das Rathaus bereit sei, gemäß den dann gültigen Regeln spontan auch einen Plan B zu zimmern. Dabei denkt er an das vergangene Jahr zurück, als an die klassische Herbstschau nicht zu denken war. Als Ersatz organisierte die Stadt auf dem Viehmarktplatz einen Biergartenbetrieb mit einem Vergnügungspark. „Das im Herbst war genau die richtige Entscheidung“, findet Bürgermeister Josef Dollinger. Und Josef Mühlberger ergänzt, dass sich die Menschen derzeit nach Veranstaltungen sehnen würden. Moosburg stehe daher bereit und warte gespannt auf die Weichenstellung der großen Politik.

