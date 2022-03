„Wir sind voll“: Moosburgerin von Spendenbereitschaft überrollt - Sammlung für Ukraine erfolgreich beendet

Von: Armin Forster

Einer von mehreren Sprintern, die Sachspenden für Ukrainer nach Erding transportieren, wird am Freitagnachmittag von Anna Amann und ihrer Mutter Theresa Goszyc beladen. Nach vier vollen Garagen wurde die Aktion nun beendet. © Armin Forster

Die Resonanz war so enorm, dass Anna Amann die Moosburger nun bremsen muss: Die Kapazitäten ihrer Sachspenden-Sammlung zugunsten der Ukraine sind erschöpft.

Moosburg – Gerade mal drei Kisten hintereinander kann sie ihrer Mutter in den Laderaum des Sprinters hinaufheben, da klingelt schon wieder das Handy: „Nein, Kleidung bitte nicht mehr. Ja, Schlafsäcke gehen noch. Vielen Dank, bis später!“ Anna Amann ist ihr Lächeln in der Stimme noch nicht vergangen, trotz des kräftezehrenden Dauereinsatzes.

Seit sie Ende vergangener Woche auf Facebook publik gemacht hat, dass sie Sachspenden für die Menschen aus der umkämpften Ukraine sammelt, haben sie und ihre Familie beinahe Tag und Nacht Kisten, Säcke und Taschen geschleppt, Waren sortiert und in vielen Fällen auch umgepackt. Während sie dem Tagblatt den positiven Wahnsinn dieser Woche erzählt, räumt sie gemeinsam mit ihrer Mutter Theresa Goszyc den ersten Transporter bis unter die Dachkante voll.

Haben einen Kofferraum voller Hilfsgüter zu Anna Amanns Sammlung gefahren: Manuela (l.) und Laura Ruscica aus Moosburg. © Armin Forster

Und sie nimmt immer noch Kofferräume voller Waren in Empfang, die von hilfsbereiten Moosburgern beinahe im Zehn-Minuten-Takt vor die Garagenreihe am Mühlbachbogen gefahren werden. Vier Garagen von Amann und ihren Nachbarn, dazu noch Raum in ihrem Reihenhaus, sind nun gefüllt mit Kleidung, Decken, Isomatten, Kinderbuggys, Hygieneartikeln und ähnlichen notwendigen Dingen. „Es waren auch ganz viele ältere Leute da, teilweise hatten die extra dafür eingekauft. „Eine irre Spendenbereitschaft“, sagt die 37-Jährige und strahlt. Dann rollt das nächste Auto mit zwei jungen Frauen und weiteren Umzugskisten an.

Abtransport zur Erdinger Kaserne

„Uns hier geht es doch gut. Es ist einfach menschlich, jetzt zu helfen“, sagt Amanns Mutter Theresa Goszyc (65). „Die Bilder aus der Ukraine sind so erschreckend, da ist es einfach toll, dass jetzt so viele Leute mitmachen.“ Beeindruckt waren die Frauen unter anderem von Christian Henning, dem Inhaber eines Aicher Installateurbetriebs. „Er hat 1500 FFP2-Masken beigesteuert“, sagt Anna Amann. Besonders dankbar ist sie auch den Firmen System-Logistic und Delivery Experts, die kostenlos Transporter und Fahrer zur Verfügung gestellt hätten.

Die Moosburger bittet sie nun, keine Sachspenden mehr zu ihr an den Mühlbachbogen zu liefern. „Wir sind voll“, sagt Amann. Alles, was bisher vorbeigebracht wurde, will sie am Samstagvormittag in die Erdinger Kaserne fahren, wo sich das Lager des dortigen Flüchtlingshilfsvereins befindet. „Und dann werden wir mit den leeren Sprintern pendeln – zwischen der Kaserne und dem Erdinger Volksfestplatz.“ Denn auch dort werden erneut Massen an Sachspenden erwartet.

