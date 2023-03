Wird der Mühlbachbogen zur Einbahnstraße? Moosburger Bauausschuss trifft Entscheidung

Von: Nico Bauer

Teilen

Für die Ringstraße „Am Mühlbachbogen“ hätten sich manche Bewohner der Siedlung eine Einbahnstraßenregelung gewünscht. Doch für den städtischen Bauausschuss gab es nun mehr Argumente gegen eine solche Änderung des Verkehrs. © BAUER

In der Debatte um eine mögliche und kontrovers diskutierte Einbahnstraßenregel am Moosburger Mühlbachbogen haben die Stadträte nun eine Entscheidung getroffen.

Moosburg – Wenn man im Moosburger Stadtteil Bonau auf den Mühlbachbogen zufährt, kommt es zu einer Gabelung der Ringstraße. Und genau wie bei der Anfahrt gibt es auch in der Bürgerschaft derzeit zwei Optionen: Mehrfach ist von Anwohnern nämlich eine Einbahnstraßenregelung gefordert und nun auch beantragt worden, während andere Stellungnahmen genau das verhindern wollten. Der Bau- und Planungsausschuss des Stadtrats traf dazu am Montag eine Entscheidung.

„Der Gedanke ist nicht aus der Weisheit der Verwaltung entwachsen, sondern aus Vorschlägen der Anlieger“, erklärte Bürgermeister Josef Dollinger eingangs. Er berichtete von Meinungsäußerungen für die Beibehaltung der jetzigen Ringstraße wie auch für die Einbahnstraßenregelung. Er selbst sprach sich gegen die Einbahnstraße aus, weil man so mehr Verkehr generiere: „Wer ganz am Anfang des Mühlbachbogens wohnt, muss dann die ganze Runde fahren und alle belästigen.“ Immerhin hat die Straße eine Länge von rund einem Kilometer. Auch Gerhard Beubl (SPD) sah keinen Grund für Änderungen, „weil in der Einbahnstraße dann auch schneller gefahren wird“.

Die Sache mit den Fahrradfahrern

Die Prüfung des Sachverhalts ergab zudem, dass auch der Fahrradfahrer dann nur in eine Richtung fahren dürfte. Denn mit Betrachtung der in der Regel zugeparkten Straße besteht zu wenig Platz, um einen Radweg entgegen der Fahrtrichtung auszuweisen. Das war für die Vertreter aus dem Stadtrat auch ein wesentliches Argument, nichts gravierend zu ändern. Polizei, Feuerwehr und Müllabfuhr hätten sich unter bestimmten Bedingungen auch die Einbahnstraße vorstellen können.

In der Diskussion um die Verkehrsregelung am Mühlbachbogen landete man dann auch wieder bei einem Lieblingsthema etlicher Stadträte: den zweckentfremdet genutzten Garagen. In dem Bonauer Wohngebiet sind bei einem Rundgang einige Garagen zu sehen, die als Lager oder Werkstatt genutzt werden. Das hat zur Folge, dass die Autos ihrer Besitzer an der Straße geparkt werden – die Stadt mangels Kontrollrechte aber nichts dagegen unternehmen kann.

Beschwerden über rücksichtsloses Zuparken

Am Mühlbachbogen gibt es auch immer wieder Beschwerden über rücksichtsloses Zuparken des öffentlichen Raums inklusive mancher Zufahrten. Durch die Engstellen werden in den Kurvenbereichen auch regelmäßig Gartenzäune beschädigt. Diese Meldungen der Stadträte nahm der Bauausschuss auf und beauftragte die Verwaltung, teilweise Park- und Halteverbote am Mühlbachbogen zu prüfen.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.