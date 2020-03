Woher kommt das mysteriöse Pfeifen in der Moosburger Altstadt?

Seit Oktober nervt Bewohner der Moosburger Altstadt ein Ton, der sich nicht genau orten lässt. Nachdem sich immer mehr Betroffene gemeldet haben, herrscht plötzlich Ruhe. Ein Zufall?

Moosburg – Es könnte ein spannendes Rätsel sein, wenn es den Menschen nicht derart die Nerven rauben würde: Wie Anwohner aus der Moosburger Innenstadt berichten, ist dort seit Monaten ein hochfrequenter Ton zu hören, dessen Herkunft sich bislang nicht ermitteln lässt. Laut den Schilderungen der Betroffenen ist dabei zudem keine Regelmäßigkeit erkennbar: Das Geräusch – eine Art Pfeifton – erklingt mal tagsüber, mal mitten in der Nacht – und teilweise bis zu 18 Stunden pro Tag.

Die Geschäftsfrau Julia Pichler wohnt am Weingraben, hört es seit Oktober – und seit Kurzem sogar durch ihre geschlossenen Fenster, wie sie erzählt. In ihrer Verzweiflung hat sich die 37-Jährige am Wochenende in der Facebook-Gruppe „Moosburg für Jung und Alt“ auf die Suche nach weiteren Betroffenen gemacht – und einige gefunden. Mehrere Anwohner berichten genervt von ähnlichen Eindrücken im Bereich Weingraben, Stadtplatz und Herrnstraße.

Ton an: Hier gibt es eine Hörprobe des rätselhaften Geräuschs

Ein Moosburger hatte sich eigenen Angaben zufolge sogar in ärztliche Behandlung begeben, weil er dachte, an Tinnitus erkrankt zu sein. Eine weitere Anwohnerin beschreibt den Ton im Gespräch mit dem FT als „unsäglich“ – neben der Dauerbelästigung sorgt sie sich, dass ihr Kleinkind möglicherweise auch dann noch der Geräuschbelastung ausgesetzt sein könnte, wenn die Erwachsenen den Ton gerade gar nicht hören. Schließlich nehme mit dem Alter die Hörfähigkeit für höhere Frequenzbereiche ab.

Rätselhaftes Geräusch in Moosburg: Spekulationen führen nicht zum Ziel

Julia Pichler und die übrigen Diskussionsteilnehmer in der Facebook-Gruppe haben bereits diverse Theorien abgeklopft: Die einen vermuteten ein Taubenschreck-Gerät, andere Klimaanlagen, Sendemasten oder das Clariant-Gelände als Quell des Übels. Doch all das scheint nicht in Frage zu kommen.

Am Samstag wurde schließlich Bürgermeisterin Anita Meinelt eingeschaltet. Sie sagt: „Ich habe das Geräusch bislang nicht wahrgenommen.“ Von Betroffenen angesprochen, habe sie „den unangenehmen Ton dann aber selbst gehört“ – und zwar im Innenhof zwischen Rathaus und HypoVereinsbank.

Bürgermeisterin spielt selbst Lärm-Detektivin

Meinelt hat das Thema zur Chefsache gemacht, Mitarbeiter auf die Ermittlung des Geräuschs angesetzt und sich teilweise selbst als Lärm-Detektivin versucht, bislang erfolglos. Auch im Bauamt will man in der nächsten Zeit zu verschiedenen Tages- und Nachtzeiten die Geräuschkulisse überprüfen.

Eine von Meinelts ersten Vermutungen, dass der Ton von der Trocknungsanlage einer Baustelle im Umfeld des Hudler-Anwesens stammen könnte, scheint ausgeschlossen. Wie Anton Hudler unserer Zeitung berichtet, seien in Frage kommende Arbeiten in dem betreffenden Innenhof-Gebäude schon seit Februar beendet. „Die Wohnungen sind fertig, da finden jetzt nur noch kleine Handwerker-Tätigkeiten wie Fliesenlegen statt“, sagt der 30-Jährige.

Am Montag folgt die große Überraschung

Auch Julia Pichler schließt die Arbeiten dort als Lärmquelle für das „Dauerpiepsen“ aus: „Herr Hudler hat mir vor Monaten eine Aufnahme der Geräusche in der Baustelle geschickt – und das hörte sich ganz anders an.“ Die Umbauarbeiten im Woch’nblatt-Bistro sind laut der Moosburgerin ebenfalls nicht verantwortlich.

Während am vergangenen Sonntag noch wild spekuliert wurde, folgte am Montag die große Überraschung: „Ich kann es gerade nicht fassen“, schrieb Julia Pichler bei Facebook: „Man hört NICHTS! Ist ein Wunder geschehen?“ Sie traue dem Frieden noch nicht ganz, „aber es fühlt sich gerade traumhaft an“. Im Gespräch mit unserer Zeitung sagt die Geschäftsfrau: „Entweder es ist ein riesen Zufall, oder jemand hat bei Facebook mitgelesen.“



