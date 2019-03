Zerwürfnis in Moosburgs CSU: Ortschef räumt Feld und rechnet mit Vorstand ab

Moosburgs bisheriger CSU-Ortschef Florian Bichlmeier zieht sich aus dem Vorstand zurück - und erhebt in einer denkwürdigen Hauptversammlung schwere Vorwürfe.

Moosburg – Es wurde von Beginn an viel gelächelt, aber je später der Mittwochabend im Nebenzimmer des Staudinger Kellers wurde, umso spürbarer war die Aufgesetztheit der guten Laune. Denn hinter den Kulissen der Jahreshauptversammlung herrschten bei der Moosburger CSU tiefes Misstrauen und Ärger. Sinnbildlich dafür saß der bisherige Ortschef Florian Bichlmeier im Staudinger Keller die meiste Zeit isoliert an einem Einzeltisch. Mit wenigen Ausnahmen bemühten sich auch die Mitglieder um Distanz zu ihrem Vorsitzenden.

Seinen Rechenschaftsbericht begann Bichlmeier gleich mit dem Satz: „Ich werde heute zum letzten Mal eine Sitzung eröffnen.“ Dann spannte er die Versammlung erst einmal auf die Folter, indem er die Veranstaltungen des vergangenen Jahres aufzählte. Der Schwerpunkt habe freilich bei der Landtagswahl gelegen, entsprechend sei der Volksfest-Besuch von Markus Söder das Highlight gewesen. Bichlmeier freute es besonders, „dass die Organisation besser geklappt hat, als bei dem Besuch von Guttenberg im Vorjahr“. Unerfreulich seien die vielen beschädigten Plakate während des gesamten Wahlkampfs gewesen, was Bichlmeier „fast schon planmäßig“ vorkam. „Mit dem Ergebnis der Wahl in Moosburg stehen wir nicht schlecht da“, bilanzierte er. Gleichwohl könne man mit dem Gesamtausgang der Landtagswahl nicht zufrieden sein. „Ich habe aber den Eindruck: Man hat daraus gelernt und sich entsprechende Gedanken gemacht.“

Heftige Unstimmigkeiten und mangelndes Vertrauen im CSU-Vorstand

Als Erfolg verbuchte er auch den Neujahrsempfang mit Ilse Aigner, der mittlerweile immer mehr Besucher aus dem Umland nach Moosburg locke. Mit dem Frauenanteil von 22 Prozent könne man sich hingegen nicht zufriedengeben. Da passte es, dass Bichlmeier just an diesem Abend ein weibliches Neumitglied begrüßen konnte. „Sie verbessern den Schnitt erheblich“, scherzte er in ihre Richtung.

Dann ließ der Vorsitzende die Bombe platzen – mit der Ankündigung, nicht mehr antreten zu wollen und sich aus dem Vorstand zu verabschieden. Grund seien heftigste Unstimmigkeiten, mangelndes Vertrauen und ein „Dagegenarbeiten“ seiner Vorstandskollegen (Bichlmeiers Rede im Wortlaut siehe unten). Die meisten im Saal blickten während diesem Teil der Rede auf ihre Getränkegläser. Bichlmeier jedoch wollte erhobenen Hauptes abtreten: „Wenn ich heute gehe, ist das kein Scheitern.“

Moosburger CSU-Mitgliederschwund mit Merkels Flüchtlingspolitik begründet

Man habe so viele Themen wie möglich besprochen und unter ihm habe „jeder seine Meinung frei äußern können“. Er sei stolz, in schwierigen Zeiten die Mitgliederzahl einigermaßen konstant gehalten zu haben. Die Moosburger Austritte seien nicht die Schuld der Ortsgruppe, sondern eine Konsequenz von Merkels Flüchtlingspolitik. „Für die einen war die CSU zu sehr pro Merkel, für die anderen zu kontra.“ Schließlich räumte auch der Vorsitzende Fehler ein: „Ich entschuldige mich bei allen, denen ich unrecht getan habe.“

Im Anschluss nahm Bichlmeier Platz, für ihn schien sein Part für den Abend nun erfüllt. Dass er, wie ein Mitglied halblaut anmerkte, das Protokoll nicht erfülle und eigentlich weiter als Sitzungsleiter durch den Abend führen müsse, nötigte Bürgermeisterin Anita Meinelt einen demonstrativ genervten Seufzer ab. „Dann übernehm’ das einfach ich, damit es weiter geht.“ Es folgte ihr Bericht aus Stadtrat und Rathaus. Sie rechtfertigte noch einmal ausführlich die Entscheidung, zugunsten der Entwicklung des Schulzentrums Nord zwei Stalag-Baracken an der Schlesierstraße abreißen zu lassen. „Moosburg hat im letzten Jahr einen Einwohnerzuwachs von fast 800 Leuten gehabt, wir sind sehr beliebt.“ Das erfordere aber auch den Ausbau der Infrastruktur. Der Ausbau der beiden Grundschulen und der Mittelschule seien unumgänglich. Fraktionssprecher Erwin Weber betonte in seinem Part des Berichts, dass die örtliche CSU vom Schwimmbad bis zum Sozialen Wohnungsbau „Politik für die Bürger“ mache.

Mitglied nennt Grund für fehlenden Rückhalt

Den Elefanten im Raum, die Anschuldigungen von Florian Bichlmeier, vermieden beide zu kommentieren. Lediglich CSU-Mitglied Walter Pfadler ergriff das Wort: „Traurig, lieber Florian, dass du das so persönlich nimmst.“ Als einen der Gründe für den mangelnden Rückhalt machte Pfadler die mangelnde Einbeziehung der Basis verantwortlich: „Mir hat die Einbeziehung der Mitglieder in die politische Willensbildung gefehlt.“ Er hätte sich etwa ein Rundschreiben gewünscht, mit der Antwort auf die Frage: „Wo steht die CSU?“

Für Pfadler war klar: „Wenn ich die Mitglieder hinter mir hab, bin ich als Vorsitzender immer im Recht.“ Bichlmeier entgegnete: „Sie sprechen mir aus der Seele. Ich hätte sehr gern mehr inhaltliche Arbeit gemacht.“ An diesem Punkt wollte sich aber auch Meinelt keinen Schuh anziehen. „Kommunalpolitische Themen aufzugreifen und Veranstaltungen zu machen, das hab ich immer wieder angeboten.“ Eine längere Debatte wollte sie allerdings nicht aufkeimen lassen: „Wir sollten jetzt in die Zukunft blicken und nicht zurück.“

Das war auch im Sinn von Erwin Weber, der im Anschluss mit 20 Ja-, acht Neinstimmen und einer Enthaltung zum neuen Vorsitzenden gewählt wurde. In seiner Dankesrede forderte er: „Lasst uns einen Schlussstrich ziehen.“ Er wolle sich jetzt voll darauf konzentrieren, den Kommunalwahlkampf vorzubereiten, die Basis zu stärken und auszubauen, ein Kandidatenteam zusammenzustellen sowie interne wie externe Fachleute für den Wahlkampf zu rekrutieren.

Zwei Männer gerieten an diesem Abend dann noch etwas unter die Räder der Geschehnisse. Georg Hadersdorfers Bewerbungsrede für seine Bürgermeister-Kandidatur sowie Benedikt Flexeders Vorstellung als Europawahl-Kandidat folgten viele Anwesende nur halbherzig. Den einen schwirrte noch der Vorstandsstreit im Kopf herum. Und die anderen blickten nervös auf die Uhr, ob sie es noch rechtzeitig zum Anpfiff des Champions-League-Spiels der Bayern gegen Liverpool vor den Fernseher schaffen.

„Mehr Schlangengrube als Vorstand“: Die Abrechnung des scheidenden CSU-Ortschefs Florian Bichlmeier

„Die meisten wissen: Ich mache nicht mehr weiter, weil in letzter Zeit viel zu viel schlimme Dinge passiert sind. Ich werde jetzt keine Schlammschlacht anfangen, aber ich werde etwas sagen, da es mein letzter Auftritt sein wird. Ich bin schon bei meinem Amtsantritt im März 2015 davon ausgegangen, dass ich die kommende Kommunalwahl politisch nicht überleben werde, weil ich mir viel zu oft eine eigene Meinung leiste und mir schnell klar geworden ist, dass das auf Widerstand stößt.

Mein Ziel war eine breit aufgestellte Partei mit vielen Meinungen und Begabungen, aber das sieht nicht jeder so. Wir haben im Vorstand eine kleine Gruppe von Leuten, die meinen, die CSU gehört ihnen. Das wirkt sich besonders in Zeiten der Kommunalwahl aus. Wer sich nicht anpasst, wird rausgeekelt. Das ärgert mich. Ich hab’ deshalb schon viele Talente kommen und wieder verschwinden sehen. [...]

Die Arbeit im Vorstand war sehr schwer: Ein Teil war so gut wie nie zu sehen. Ein Teil hat großartig mitgearbeitet. Und wieder ein anderer Teil hat gewaltig dagegengearbeitet. Das war manchmal kein Vorstand, sondern eine Schlangengrube. Ich hätte gern mehr angepackt, aber das war mir nicht möglich. [...] Da wurde eine Anklageschrift nach der anderen gegen mich verlesen. [...]

Ich habe dann einen letzten Versuch gestartet, auf meine Gegner zuzugehen – und am 27. Februar in der Vorstandssitzung mein Interesse an einer Bürgermeisterkandidatur zurückgezogen. Leider wurde dieses Friedensangebot nicht angenommen. [...] Erwin Weber hat zu mir gesagt, er könne mit mir aus Gewissensgründen nicht zusammenarbeiten. Da ist für mich die Grundlage für eine Vorstandsarbeit entfallen. Das ist auch eine Frage der Gesundheit für mich: Ich habe nur die eine.“

Der neue Vorstand der Moosburger CSU

Bei den Neuwahlen wurden folgende Mitglieder in den Vorstand gewählt:

Vorsitzender: Erwin Weber; Stellvertreter: Rudolf Heinz, Lorenz Huber und Elke Schug; Schatzmeisterin: Karin Linz; Schriftführerin: Sabine Woppmann; Beisitzer (alphabetisch): Sibylle Banner, Bernhard Gruber, Elke Halmen, Markus Kasper, Thomas Kerscher, Rudi Linz, Michael Maier, Manfred Tristl und Wolfgang Wagner.

Kommentar: Bröckelndes Vertrauen

Die Luft auf dem Moosburger CSU-Thron wurde für Florian Bichlmeier immer dünner. Dass er von manchen seit Langem wegen der unangepassten Art wie ein Fremdkörper an ihrer Spitze wahrgenommen wurde und mit seiner Meinung immer wieder aneckte, war ein Grund. Dass er in der Causa Gerhard-Michael Welter ewig die schützende Hand über den rechtspopulistisch polternden CSU-Schatzmeister hielt und damit zahlreiche andere Führungsfiguren der Partei düpierte, die Welter bereits ausschließen wollten, erschwerte ihm ebenfalls das Leben im Ortsverband.

Als Bichlmeier dann noch mit der Nachfolge von Bürgermeisterin Anita Meinelt liebäugelte, sorgte das in Teilen der Gruppierung für einen Aufschrei. Eine Spaltung der Partei in so einem Fall sei angeblich bereits im Raum gestanden. Zuletzt hatte man dem Vorsitzenden nicht einmal mehr zugetraut, dass er die Wahlunterlagen zur Jahreshauptversammlung rechtzeitig bestellt – was sich am Mittwoch augenscheinlich auch bewahrheitet hatte: Der Nachfolger musste mit Kellnerzetteln gewählt werden.