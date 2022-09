Großeinsatz an den Gleisen: 70-Jähriger bricht auf Moosburger Bahnübergang zusammen

Von: Manuel Eser

Großeinsatz an den Gleisen: Ein Mann aus Moosburg (70) war auf dem Bahnübergang an der Georg-Schweiger-Straße zusammengebrochen. Der Zugverkehr musste gestoppt werden. © Albrecht

Zu einer dramatischen Rettungsaktion ist es am Sonntagabend in Moosburg gekommen. Ein 70-Jähriger war zusammengebrochen - unmittelbar neben den Bahngleisen.

Moosburg – Der 70-jährige aus Moosburg wollte gegen 17.30 Uhr den Bahnübergang an der Georg-Schweiger-Straße passieren, brach aber just in diesem Moment zusammen und kam bewusstlos unmittelbar neben den Gleisen zu liegen.

„Aufgrund der Herbstschau und des Festzugs mit dem Ministerpräsidenten war der Bereich relativ belebt“, berichtete Tobias Ziegler von der Polizei Moosburg auf FT-Nachfrage. Daher sei der Mann von Passanten relativ schnell entdeckt worden. Gleich mehrere Personen beteiligten sich an den Wiederbelebungsmaßnahmen und informierten die Integrierte Rettungsleitstelle.

Zugverkehr wurde sofort gestoppt, um die Rettungskräfte zu schützen

Die sorgte umgehend dafür, dass der Zugverkehr sofort gestoppt wurde, um bei dem Reanimationseinsatz niemanden zu gefährden. Die Wiederbelebung war erfolgreich, berichtete Ziegler weiter. „Der Mann wurde inzwischen ins Krankenhaus gebracht. Er befindet sich allerdings in einem kritischen Zustand.“

Neben dem Notarzt und der Besetzung mehrerer Rettungswagen waren auch Feuerwehr und Polizei vor Ort. Da aus der Einsatzmeldung zunächst nicht hervorgegangen sei, ob es sich möglicherweise um ein Zugunglück handle, habe man ein größeres Aufgebot aufgefahren, erklärte Ziegler. Eine halbe Stunde ging auf der Strecke zwischen Moosburg und Landshut nichts mehr. Dadurch kam es für einige Bahnkunden zu Verspätungen. Die Sperrung der Gleise wurde nach Angeben der PI Moosburg um 18.10 Uhr wieder aufgehoben.