Zwei Jahre Corona-Zwangspause: Bühne Moosburg spielt erneut „Der Vorname“ - Regisseur im Interview

Von: Armin Forster

Teilen

Nach der Premiere von „Der Vorname“ im März 2020 - hier mit den Darstellerinnen Barbara Hämmerl (l.) und Elfriede Stettmeier - erhielt die Bühne Moosburg viel Lob für ihre Inszenierung. Doch dann kam die Pandemie und alle Auftritte mussten abgesagt werden. © Archiv: Nico Bauer

Was motiviert die Bühne Moosburg, nach zwei Jahren Corona-Unterbrechung erneut „Der Vorname“ zu inszenieren? Das und mehr verrät nun Regisseur Thomas J. Heim.

Moosburg – Drei Vorstellungen von „Der Vorname“ hatte die Bühne Moosburg gegeben, dann fiel die Komödie 2020 der Pandemie zum Opfer. Nun folgt die Auferstehung: Das Ensemble wagt einen neuen Anlauf. Hier erzählt Regisseur Thomas J. Heim (25), weshalb er ausgerechnet an diesem Stück festhält, warum es sich sogar lohnt, die Aufführung ein zweites Mal zu sehen – und wie Corona auch bei der Neuauflage Einfluss nehmen wird.

Freisinger Tagblatt: Herr Heim, die Bühne Moosburg will es noch mal wissen und ab 10. März „Der Vorname“ wiederaufführen. Wie stehen die Chancen, dass Ihnen diesmal kein Strich durch die Rechnung gemacht wird?

Thomas J. Heim: Ich bin recht zuversichtlich, dass alles stattfinden kann. Wir dürfen jetzt 50 Prozent der ursprünglichen Besucherzahl reinlassen – was schon gut ist, da anfangs nur von 25 die Rede war. Wir haben ein sehr sicheres Konzept aufgestellt, und das Theater ist nachweislich kein Corona-Hotspot.

Das bedeutet in absoluten Zahlen?

Die Schäfflerhalle ist recht groß, da bekommen wir 149 Personen rein. Sie werden mit Abstand sitzen und es wird eine FFP2-Maskenpflicht auch während der Vorstellung geben. Dadurch können sich unsere Besucher sehr sicher fühlen.

Voller Vorfreude: Regisseur Thomas J. Heim sehnt der Wiederaufführung von „Der Vorname“ entgegen. © privat

Lassen Sie uns einen Blick zurückwerfen: Nach dem Premierenwochenende im März 2020 sollte „Der Vorname“ eigentlich munter weiterlaufen...

Wir hatten wegen der Kommunalwahl eine zweiwöchige Pause vorgesehen. In dieser Zeit ist dann die Welt fast untergegangen.

„Wir waren natürlich total blauäugig“

Was dachten Sie damals, wie lange Sie pausieren müssen?

Wir waren natürlich total blauäugig und meinten zunächst: Na gut, das wird ein paar Wochen dauern. Dann wollten wir alles im Herbst nachholen. Schließlich hieß es: Okay, vielleicht in 2021.

Nun sind zwei Jahre vergangen, in denen es galt, die Motivation zu behalten. Hat Ihr Team das geschafft?

Unser Hauptdarsteller Philipp Diepold und die Regieassistenz Corinna Diepold, die privat ein Paar sind, sind zwar zwischenzeitlich weggezogen und mit ihrem Hausbau beschäftigt. Dass da keine Zeit mehr bleibt, ist verständlich. Es hat also eine Besetzungsänderung stattgefunden. Die Motivation ist aber bei allen Verbliebenen ungebrochen. Unsere Darstellerin Barbara Hämmerl etwa wohnt mittlerweile in Bonn – und probt trotzdem noch mit uns. Sie fährt immer wieder runter, verbringt dann Zeit bei ihren Eltern in Moosburg. Und wir können ab und an bei einer Probe auch auf sie verzichten, da sie erst in der Mitte des Stücks dazukommt.

Konnten Sie Nachrücker für die vakanten Positionen finden?

Ja. Alexander Vitzthum hat sich in der Kürze der Zeit super in seine riesige Rolle eingearbeitet. Ich möchte wirklich behaupten, dass man sich das Stück jetzt ein zweites Mal ansehen kann: Weil Alex ein ganz anderer Typ ist, entstehen eine völlig neue Dynamik und ein anderes Spiel zwischen den Darstellern – obwohl die Rolle gleich bleibt.

Wie gestalten sich die Proben in der Pandemie?

Wir sind alle geimpft und inzwischen auch geboostert, dazu testet sich jeder vor den Proben. Ich hab’ zwar ein bisschen Bedenken, dass trotzdem mal etwas sein könnte, ein gewisses Restrisiko bleibt. Aber wir sprechen immer wieder mit allen ab, ob sie ein gutes Gefühl haben. Jeder soll sich wohlfühlen und der Spaß im Vordergrund stehen. Einmal war jemand Kontaktperson, allerdings negativ getestet. Wir haben die Probe dann sicherheitshalber ausgesetzt.

Sie haben mit „Der Vorname“ Ihr Regiedebüt bei der Bühne Moosburg gefeiert. Abseits des Vereins haben Sie auch eine professionelle Theater-Laufbahn eingeschlagen...

Ich bin mittlerweile freiberuflicher Schauspieler. Unter anderem stand ich im Musical „My Fair Lady“ im Gärtnerplatztheater auf der Bühne oder hab’ beispielsweise im Rahmen der Carl-Orff-Festspiele in Andechs bei der „Bernauerin“ mitgewirkt. Von Mitte März bis Mitte Mai gehe ich für eine Produktionsfirma mit dem Stück „Monsieur Claude und seine Töchter 2“ auf Tournee durch Deutschland und Österreich.

An den restlichen Tagen können die Schauspieler dann machen, was sie wollen.

Moment, überschneidet sich das nicht mit den Terminen von „Der Vorname“?

Stimmt, die Proben sind ab Mitte Februar gleichzeitig, das kollidiert schon ein wenig. Wobei wir in Moosburg hauptsächlich abends proben, das andere läuft tagsüber. Ich bin bei den Vorstellungen in der Schäfflerhalle aber ohnehin nur am ersten Wochenende dabei, an den restlichen Tagen können die Schauspieler dann machen, was sie wollen (lacht).

Wer übernimmt dann Ihre Regie-Aufgaben?

Es ist auch im Profibereich die Regel, dass der Regisseur nur bis zur Premiere da ist. Es gibt dann eine Abendregie, die sich einschaltet, wenn was nicht optimal gelaufen sein sollte. Das macht bei uns die Regieassistenz Jana Brückner.

Wie sah das Feedback nach den ersten „Vorname“-Abenden 2020 aus?

Das ist mitunter ein Grund, weshalb wir an dem Stück festhalten: Nicht nur, weil das Bühnenbild sehr aufwändig war, sondern auch, weil wir sehr positive Rückmeldungen erhalten haben. Selbst Tage danach haben uns noch private Nachrichten erreicht, wie toll das gewesen sei und dass man gar nicht das Gefühl gehabt habe, in einem Laientheater zu sitzen. Eine Frau hat unser Niveau mit mancher Münchener Vorstellung verglichen. Das spornt alle natürlich extrem an. Auch bei mir ist die Vorfreude sehr, sehr groß!

Bühne Moosburg spielt „Der Vorname“: Termine und Tickets

„Der Vorname“, eine Komödie nach Alexandre de La Patellière und Matthieu Delaporte, wird von der Bühne Moosburg erneut in der Schäfflerhalle aufgeführt. Die Termine (jeweils 19.30 Uhr): Donnerstag, 10. März (Seniorenvorstellung), Freitag, 11. März (Premiere), Samstag, 12. März, sowie an den Wochenenden Freitag/Samstag, 18./19. März und 25./26. März. Der Vorverkauf läuft über Schreibwaren Bengl in Moosburg oder online auf buehne-moosburg.de sowie get-your-ticket.de. Wegen der reduzierten Anzahl an Sitzplätzen empfiehlt sich eine zügige Ticketbuchung.