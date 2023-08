Zwei neue Ladepunkte für Elektrofahrzeuge in der Moosburger Innenstadt

Von: Nico Bauer

Freigabe der Ladesäule: (v.l.) Klimaschutzmanagerin Melanie Falkenstein, 3. Bürgermeister Michael Stanglmaier, die BEG-Vorstände Werner Hillebrand-Hansen und Andreas Henze sowie Ortschef Josef Dollinger. © Bauer

Es hat sich in Moosburg schon viel getan, um die Energiewende vor Ort voranzutreiben. Einen weiteren Baustein bilden nun zwei neue Ladepunkte für Elektrofahrzeuge in der Innenstadt.

Moosburg – Es gibt mittlerweile ein gutes Netz von zentralen Elektro-Ladestationen in der Stadt Moosburg. Bürgermeister Josef Dollinger nahm nun zusammen mit der Bürger Energie Genossenschaft Freising (BEG) zwei weitere Ladebereiche am Viehmarktplatz und dem Parkplatz neben der Feuerwehr in Betrieb. Und die Pläne für den Ausbau der Lade-Infrastruktur werden noch weiter gehen.

Die Stadt Moosburg hat sich mit jeweils 1500 Euro Zuschuss an den beiden Ladebereichen der BEG beteiligt. Sollten die Anlagen künftig eine gute Auslastung haben, würde die Betreiber-Genossenschaft die Kommune mit einer Standort-Miete beteiligen. Für die BEG sind die neuen Stationen in Moosburg die Ladepunkte Nummer 26 und 27, die mit Strom aus Sonne und Wind genutzt werden. Die beiden BEG-Vorstände Andreas Henze und Werner Hillebrand-Hansen betonten, dass man mit dem Ladenetz im Landkreis die Verbindung aus der lokalen Energieerzeugung und dem lokalen Verbrauch schaffe. Die BEG wirbt auch für die eigene Ladekarte, bei der der Strom etwas vergünstigt angeboten wird – für 41,9 Cent pro Kilowattstunde, ohne monatliche Grundgebühr. Mit im Vergleich zu anderen Anbietern günstigen Preisen sollen die Bürger von der lokalen Energieerzeugung selbst profitieren.

„Wir haben eine sehr dynamische Entwicklung“, sagte Werner Hillebrand-Hansen, für den die aktuell 27 Ladepunkte im Landkreis nur einen Anfang darstellen. Beim Blick auf die Ziele der großen Politik in Sachen Nutzung von Elektrofahrzeugen samt Infrastruktur hat er andere Dimensionen im Kopf: „Wir werden bis zum Jahr 2030 im Landkreis Freising mindestens 500 Ladepunkte brauchen.“ Zudem weiß die BEG, dass auch der Wunsch nach den besonders starken Schnellladepunkten besteht. Einen solchen haben die Moosburger nun am Viehmarktplatz.

Mehrwert-Standortin Niederhummel

Eine Ladestation mit Stromerzeugung darüber: Das Projekt der Bürger Energie Genossenschaft Freising neben dem Kindergarten in Niederhummel ist zukunftsweisend. © Bauer

Während es in Moosburg Überlegungen für Standorte in den Stadtteilen gibt, steht auch bei der BEG ein neuer Weg bereit. In Niederhummel (Gemeinde Langenbach) befindet sich neben dem Kindergarten ein Carport mit Solarpanelen auf dem Dach in der Fertigstellung. Tagsüber fließt die Sonnenenergie direkt von der Überdachung in die Fahrzeuge, und für die nächtliche Betankung gibt es Energiespeicher. Dieser Standort ist zwar teurer als die klassische Variante mit Ladesäule, aber er nutzt die Stellplätze noch besser aus und bietet zusätzlich Schatten.

