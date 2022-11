Zwölfjährige verkörpert Moosburgs neues Christkind - Programm für Advent veröffentlicht

Vorweihnachtszeit

Es ist Moosburgs jüngstes Christkind aller Zeiten: Nuri Hammer (12) übernimmt heuer die ehrenvolle Aufgabe. Zur Repräsentantin wurde auch das Adventsprogramm präsentiert.

Moosburg – Noch sind es ein paar Wochen hin bis zum Start der Adventszeit, aber geht es nach Nuri Hammer, könnte es gleich morgen losgehen. Das Moosburger Christkind 2022 hat wichtige Texte bereits gelernt und nun auch offiziell von Bürgermeister Josef Dollinger die Krone überreicht bekommen. Nach den Coronajahren will die Stadt mit dem Christkind wieder die das Herz berührende Weihnachtsstimmung verkörpern.

Erni Pichler hatte vor sieben Jahren das Moosburger Christkind angeregt und seitdem ist sie quasi die Mutter dieser Figur. Bislang war es ein ungeschriebenes Gesetz, dass die ausgewählte Moosburgerin wegen der vielfältigen Anforderungen 15 oder 16 Jahre alt sein sollte. Als Pichler dann im vergangenen Jahr Nuri Hammer in der Zuckerstube traf, hatte sich die Altersgrenze schnell erledigt. Erni Pichler war sofort begeistert von dem heute zwölfjährigen Mädchen. „Sie ist mit einer besonderen Art auf die Menschen zugegangen“, sagt Erni Pichler. Und bei dieser Herzlichkeit habe rasch festgestanden, dass das in der Bonau lebende Mädchen perfekt für das Ehrenamt geeignet ist. Nach den Beobachtungen in der Zuckerstube sagte dann auch Nuri Hammer sofort zu.

Die Schülerin hat einen großen Wunsch an die Moosburger

Die Schülerin ist auch durch ihre musikalische Ader perfekt geeignet als Christkind. Sie singt im Schulchor der Kastulus-Realschule und verfügt daher schon über ein gutes Repertoire an Weihnachtsliedern. Bei der Vorstellung im Rathaus verriet sie, die Begrüßungen und Monologe des Christkinds schon gelernt zu haben. Nuri Hammer hat auch schon ein spezielles Anliegen an die Moosburger: Bei ihrer Vorstellung am Samstag, 26. November, wird es einen Lichterumzug geben, und dabei wünscht sie sich, dass jeder Moosburger ein Licht trägt. Die Stadt will damit ein Zeichen für Frieden auf der Welt setzen.

Das Moosburger Adventsprogramm Nach zwei coronabedingten Improvisationen gibt es heuer wieder einen echten Advent in Moosburg. Am Samstag, 26. November, eröffnet das Christkind um 17 Uhr am Rathaus den Advent. Danach folgt ein Lichterumzug durch die Stadt. Bereits am Freitag, 25. November, eröffnet neben dem Rathaus die Zuckerstube im ehemaligen Blumenzauber-Laden. Zugänglich ist der nostalgische Weihnachtsladen montags bis freitags von 12 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 17 Uhr. Der Christkindlmarkt wird an den Wochenenden 2. bis 4. und 9. bis 11. Dezember am Zehentstadel veranstaltet. Zudem gibt es am Samstag, 17. Dezember, ein Weihnachtstreiben anno dazumal. Moosburg wird in die Zeit um das Jahr 1850 zurückversetzt. Passend zu alledem erwartet die Bürger ab 1. Dezember auf www.mein-moosburg.de ein digitaler Adventskalender.

Bürgermeister Josef Dollinger betonte bei der Vorstellung am Donnerstag, dass man speziell in den Abendstunden die Stadt weihnachtlich beleuchten werde, „was auch vertretbar ist“. Dafür verzichte man zu anderen Zeiten auf Licht, um Energie zu sparen. Und die äußeren Umstände würden dann auch irgendwann passen, so Dollinger: „Dem Wetter nach kann man sich derzeit eher einen Osterhasen als ein Christkind vorstellen. Aber auch das wird schon noch.“

