Neues Mega-Musik-Festival im Münchner Umland - Weltstar als erster Top-Act bestätigt

Riesen-Event am Aquapark Moosburg

Das neue Limestone Festival in Moosburg bei München könnte das Highlight der kommenden Festival-Saison werden. Ein absoluter Weltstar wurde bereits als Top-Act bestätigt.

Es soll im Juni 2020 am Aquapark Moosburg nahe München stattfinden.

Limestone Festival Moosburg: Absoluter Weltstar erwartet

Moosburg - Viele Musik-Fans können es schon jetzt nicht mehr abwarten, dass endlich die neuelosgeht und man endlich wieder mit tausenden von Menschen unter freiem Himmel die Musik seiner Lieblingskünstler zelebrieren kann. Mit dem neuenbekommt der Festival-Sommer 2020 nun ein mögliches neues

Am 13. und 14. Juni soll das neue Format am Aquapark Moosburg unweit von München seine Premiere feiern und dabei Klänge aus Hiphop, Pop und Urban Music miteinander verbinden. Viel ist über das Line Up noch nicht bekannt, doch ein absolutes Mega-Highlight ist jetzt schon sicher.

Als erster Top-Act auf Limestone Festival wurde nämlich direkt der US-amerikanische R&B-Star und Produzent Post Malone angekündigt. Der 24-Jährige begann 2010 in Los Angeles damit, seine eigene Musik zu veröffentlichen. Im Jahr 2016 gelang ihm mit dem Album „Stoney“ der Durchbruch in den USA. Seine beiden folgenden Alben konnten sich auch in Deutschland in den Top-10-Album-Charts platzieren.

+ Post Malone gilt als absoluter Mega-Star der R&B-Szene und wird beim Limestone Festival eine exklusive Deutschland-Show bieten. © AFP / Amy Sussman

Post Malone bei neuem Limestone Festival: Exklusive Deutschland-Show

Post Malone, der eigentlich Austin Richard Post heißt, gilt allerdings auch live als Legende. In Texas organisiert er sogar ein eigenes Festival. Beim Limestone Festival bei München wird er eine exklusive Deutschland-Show bieten. Weitere Top-Acts sollen in Kürze von den Festival-Veranstaltern bekannt gegeben werden.

Neben der Musik bietet das Limestone Festival natürlich noch mehr, unter anderem eine tolle Location inklusive Badesee, Campingoption und die nähe zur bayerischen Landeshauptstadt München. Interessierte können sich auf der Website des Festivals oder auf Eventim über den Erwerb von Tickets und die Preise informieren.

Der Aquapark Moosburg gilt schon länger als etablierte Event-Location. Bis 2017 fand dort das „Utopia Island“ Festival statt, dass mit Mega-Stars wie Marteria, K.I.Z. und Martin Garrix aufwarten konnte.

Das bereits in Berlin etablierte Festival Lollapalooza soll im kommenden Jahr ebenfalls nach München kommen. In diesem Jahr trat unter anderem David Guetta auf.