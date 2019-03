Moosburger Polizei erwischt Extrem-Raser

Erlaubt waren 70 km/h. Ein Audi-Fahrer raste stattdessen mit Tempo 165 bei Degernpoint am Polizei-Laser vorbei.

Moosburg– Die Moosburger Polizeibeamten staunten nicht schlecht, als sie am Montag spät abends an der Staatsstraße 2350 im Bereich Degernpoint Geschwindigkeitsmessungen mit einem Laserhandmessgerät durchführten – und einen Extremraser erwischten. Der 21-jährige Audi-Fahrer aus dem Landkreis Freising war Tempo 165 unterwegs – erlaubt waren dort 70 km/h. Der Bußgeldkatalog sieht dafür laut Polizei eine Geldbuße von 600 Euro, zwei Flensburger Punkte und ein Fahrverbot von drei Monaten vor. Da bei einer so hohen Tempoüberschreitung von einem Vorsatz ausgegangen werden müsse, werde sich die Geldbuße nach Angaben der Polizei noch verdoppeln.

Lesen Sie auch: Kein Spielplatz für Raser: Hier wurden 188 Autofahrer geblitzt