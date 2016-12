Neufahrner (19) tritt auf am Boden liegenden 33-Jährigen ein

Schlägerei in der Münchner Altstadt

München/Neufahrn - Brutal zugetreten hat ein 19-Jähriger aus Neufahrn im Zuge einer Schlägerei, die sich am Dienstag in den frühen Morgenstunden auf der Sonnenstraße in der Münchner Altstadt abgespielt hat.

Wie das Polizeipräsidium München mitteilt, waren der Neufahrner und ein Sauerlacher (19) – beide waren „deutlich alkoholisiert“ – mit einem ebenfalls betrunkenen 33-jährigen Mann aus Ungarn in Streit geraten. Dieser wurde zunächst von einem der beiden zu Boden geschubst. Danach trat ihm der Neufahrner gegen den Kopf. Zeugen gelang es schließlich, dazwischenzugehen und die Polizei und den Rettungsdienst zu alarmieren.

Der Ungar wurde mit einer Kopfverletzung ins Krankenhaus gebracht, wo er nach einer ambulanten Behandlung wieder entlassen werden konnte. Die beiden 19-Jährigen wurden wegen gefährlicher Körperverletzung angezeigt und aufgrund ihrer Alkoholisierung und ihres aggressiven Verhaltens in Gewahrsam genommen.

Rubriklistenbild: © dpa