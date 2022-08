Nach 40 Jahren: Jutta Zitzmann-Häfner als Kindergartenleiterin in Hallbergmoos verabschiedet

Mit weißen Rosen und einem Spalier wurde Jutta Zitzmann-Häfner an ihrem letzten Arbeitstag im Kindergarten am Freiherr-von-Hallberg-Platz empfangen. © Oestereich

Obwohl sie keine Überraschungen mag, freute sich Jutta Zitmann-Häfner sehr darüber, wie sie nach 40 Jahren als Kindergartenleiterin verabschiedet worden ist.

Hallbergmoos – Auch wenn sie Überraschungen nicht mag: Jutta Zitzmann-Häfner war dann doch ziemlich gerührt. 40 Jahre leitete sie den Kindergarten Sonnenschein in Hallbergmoos. Nun geht sie in den Ruhestand. Die Verabschiedung der beliebten Pädagogin von offizieller Seite, Wegbegleitern und Kindern war bewegend. Ein Spalier von Menschen und weißen Rosen empfing die scheidende Leiterin am letzten Arbeitstag.

„Du hinterlässt tiefe Spuren“

Kindergärtnerinnen, Eltern, Vertreter der AWO und der Gemeinde, darunter auch Bürgermeister Josef Niedermair, erwarteten „Zitzi“, wie sie liebevoll genannt wird, bei einer Überraschungsparty im Kindergarten am Freiherr-von-Hallberg-Platz. Die Goldacher Buam, die sie bei so vielen Martinszügen und Festen begleitet hatten, spielten auf. Und der Chor aus Pädagoginnen, darunter auch ehemalige, sang ein musikalisches Dankeschön.

Ihre Nachfolgerin Sieglinde Oppermann-Schmid führte die Regie: „Du hinterlässt tiefe Spuren“, würdigte sie das Wirken der langjährigen Leiterin und Kollegin. „Mit deinen Ideen, der Gabe, aus jeder Situation das Besondere zu zaubern, Professionalität und Fantasie hast du den Kindern und ihren Familien in den letzten vier Jahrzehnten eine unvergessliche Kindergartenzeit beschert.“

Bunte Retourkutsche: Ex-Kollegin Angelika Hauser hatte Zitzmann-Häfners Auto aus aktuellem Anlass bemalt. © Oestereich

Übrigens auch den Kindern und Enkeln von Bürgermeister Josef Niedermair. Zitzmann-Häfner sei der „Inbegriff einer Kindergartenleiterin“, die ihren Schützlingen mit Professionalität, Herz und „auf Augenhöhe“ begegnete: Um mit ihnen zu sprechen, ging sie stets auf die Knie. „Die Kinder kamen immer an erster Stelle“, so der Rathauschef. Die Eltern habe sie mitgenommen und auch gefordert, mit „legendären und kreativen Themenfesten“ alle bereichert.

Axel Geißendörfer, Fachabteilungsleiter der AWO, erinnerte an die großen Herausforderungen, die die Kindergartenleiterin bewältigt habe: „Sie hat in herausragender Weise unsere Werte gelebt und sich für Chancengleichheit eingesetzt.“ Pfarrer Thomas Gruber würdigte ihre fürsorgliche-energiegeladene Art und „die legendären Martinsumzüge“ mit Pferd und Reiter.

„Zitzi“ ließ sich auch den ein oder anderen Scherz gefallen

Wie sehr man die scheidende Leiterin wertschätzt, belegt der Umstand, dass Zitzmann mit „Erinnerungen“ überhäuft wurde: Heimlich hatten die Kolleginnen, Kinder, Eltern und schon größerer Kindergarten-Kinder zur Gestaltung eines Erinnerungsbuches aufgerufen: Es wurden fünf dicke Wälzer daraus, die die Neu-Pensionärin in ihrer Freizeit nun studieren kann. „Das ist das, was ich eigentlich nicht wollte.“ Das hatte Zitzmann-Häfner schon eingangs gesagt. Wenn ihr das Lob dann zu viel wurde, nahm sie der Sprecherin das Mikrofon aus der Hand, um zu relativieren.

Die Freude über das Wiedersehen mit vielen Weggefährten war ihr dann aber doch anzusehen. „Wo sind die Kinder?“ Diese Frage wurde auch noch beantwortet – bei einem Extra-Termin. Und da war „Zitzi“ dann so richtig in ihrem Element und ließ auch den ein oder anderen Scherz – ein bemaltes Auto als Retourkutsche von Ex-Kollegin Angelika Hauser – über sich ergehen.

Eva Oestereich

